รมต.กลาโหมเวียดนาม-เขมร เยือนลาว ชมการซ้อมกู้ภัยร่วม 3 กองทัพ

MGR Online - รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเวียดนาม กัมพูชา เดินทางเยือนลาว เพื่อชมการฝึกซ้อมกู้ภัยพิบัติร่วม 3 กองทัพ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2
วานนี้ (14 ต.ค.) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเวียดนาม และกัมพูชา ได้ทยอยเดินทางเข้าพบผู้นำระดับสูงของ สปป.ลาว ทั้งประธานประเทศและนายกรัฐมนตรี
เริ่มจาก พล.อ.ฟานวันยาง รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เวียดนาม ได้เข้าพบกับนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ จากนั้นได้เดินทางไปพบกับนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้ให้คำมั่นสัญญากับประธานประเทศลาวว่า จะสืบต่อเพิ่มพูนเสริมสร้างไมตรีจิต มิตรภาพ ความสามัคคีแบบพิเศษ และความร่วมมือรอบด้าน ระหว่างเวียดนาม-ลาว ให้มั่นคง โดยเฉพาะ 2 กองทัพ ให้เจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ เพื่อผลประโยชน์อันยาวนานของ 2 ชาติ 2 กองทัพ และประชาชน 2 ประเทศ
ต่อมา พล.อ.เตีย เซียฮา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม กัมพูชา ก็ได้เข้าพบกับนายทองลุน สีสุลิด และต่อด้วยนายสอนไซ สีพันดอน เช่นกัน
พล.อ.เตีย เซียฮา ได้ให้คำมั่นสัญญากับนายทองลุน ว่าจะสืบต่อเพิ่มพูนคูณสร้างไมตรีจิตมิตรภาพของกัมพูชาและลาวให้มั่นคงยาวนาน โดยเฉพาะ 2 กองทัพ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน 2 ประเทศ
พล.อ.ฟานวันยาง มีกำหนดการเยือนลาวระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม ส่วน พล.อ.เตีย เซียฮา มีกำหนดการเยือนลาวระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม
กำหนดการหลักในการเดินทางเยือนลาวของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเวียดนามและกัมพูชาครั้งนี้ คือการชมการฝึกซ้อมกู้ภัยพิบัติร่วม 3 กองทัพ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2568 โดยในวันนี้(15 ต.ค.) จะมีการแสดงการร่วมกู้ภัยของทหารจาก 3 กองทัพ ต่อหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้ง 3 ประเทศ ที่จะไปชมการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ