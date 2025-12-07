ชาวพม่าในไทยใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่สถานทูต

เอเอฟพี - ชาวพม่าที่มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในการเลือกตั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางของประเทศหลายสิบคนได้ลงคะแนนเสียงที่สถานทูตพม่าในกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ (6) ขณะที่การเลือกตั้งเปิดให้สำหรับพลเมืองในต่างประเทศ
รัฐบาลทหารพม่ายึดอำนาจในการรัฐประหารในปี 2564 ที่ส่งผลให้ประเทศตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองหลายฝ่าย แต่รัฐบาลได้ให้คำมั่นที่จะจัดการเลือกตั้งแบบแบ่งเป็นระยะ ที่กำหนดเริ่มในบางพื้นที่ช่วงปลายเดือนธ.ค.นี้ โดยระบุว่าจะนำพาประเทศไปสู่สันติภาพและประชาธิปไตย
แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารกลับยกเลิกการจัดการเลือกตั้งในหมู่บ้านเกือบ 1,600 แห่ง ที่เป็นการยกเลิกครั้งใหญ่ของการเลือกตั้งที่ถูกจำกัดอยู่แล้ว
ขณะเดียวกัน การเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศได้เริ่มต้นขึ้นที่สถานทูตพม่าหลายแห่ง รวมถึงในฮ่องกง สิงคโปร์ เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ
ในวันเสาร์ (6) มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปรากฎตัวที่สถานทูตพม่าในกรุงเทพฯ จำนวนมาก ซึ่งผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีระบุว่าเห็นประชาชนเข้าแถวลงทะเบียนประมาณ 25 คน ใน 2 ชั่วโมงแรกของการเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายคนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น แต่โม โม ละวิน อายุ 42 ปี กล่าวว่าเธอเชื่อว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง
“ฉันมาลงคะแนนเสียงเพราะฉันต้องการสันติภาพ และฉันต้องการใช้ชีวิตด้วยความรักและความเมตตา ฉันต้องการเห็นความสามัคคีระหว่างชาวพม่า” โม โม ละวิน กล่าว
คุน จ่อ ส่วย คนงานก่อนสร้างและผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกกล่าวว่า เขาหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาภูมิภาคหลังการเลือกตั้ง
กระทรวงแรงงานของไทยระบุว่ามีชาวพม่าที่มีเอกสารรับรองประมาณครึ่งล้านคนในเมืองหลวง
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประมาณการว่ามีชาวพม่าอาศัยอยู่ในไทยประมาณ 4.1 ล้านคน ที่หลายคนหลบหนีสงครามและไม่มีเอกสาร
เจ้าหน้าที่สถานทูตบอกกับเอเอฟพีว่าพวกเขาไม่ทราบว่ามีผู้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเลือกตั้งที่มีกำหนดส่งภายในวันที่ 15 ต.ค. จำนวนเท่าใด
สมาชิกสภานิติบัญญัติที่ถูกถอดจากตำแหน่งถูกตัดสิทธิจากการเลือกตั้ง ขณะที่ผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาลทหารได้ปฏิเสธการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยมองว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อปกปิดการปกครองของทหารที่ยังคงดำเนินต่อไป
ในวันเสาร์ (6) คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ (UEC) ที่อยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร ได้ประกาศว่าการเลือกตั้งในพื้นที่หมู่บ้าน 1,585 แห่งถูกยกเลิก
คำแถลงที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ภาษาพม่าระบุว่าพื้นที่เหล่านี้ถูกมองว่าไม่เอื้อต่อการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม
ในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา รัฐบาลทหารระบุว่าการเลือกตั้งที่ให้คำมั่นสัญญาไว้นั้นจะไม่จัดขึ้นในเขตเลือกตั้งรัฐสภาแห่งชาติราว 1 ใน 7
รัฐบาลทหารได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ก่อนการเลือกตั้ง ที่รวมถึงมาตราที่ลงโทษผู้ประท้วงหรือวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งด้วยโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณอื่นๆ ที่ชี้ว่าการเลือกตั้งจะมีขอบเขตจำกัด และการสำรวจสำมะโนประชากรที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเพื่อเตรียมการเลือกตั้งประเมินว่าไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากประชาชน 19 ล้านคน จากทั้งหมด 51 ล้านคนของประเทศได้ ตามผลการสำรวจชั่วคราว.