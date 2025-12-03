หนุ่มพม่าโดนรวบหลังแชทเฟซบุ๊กต่อต้านการเลือกตั้ง

เอเอฟพี - กองทัพพม่าเผยวันนี้ (3) ว่าได้จับกุมชายคนหนึ่งที่ส่งข้อความต่อต้านการเลือกตั้งผ่านห้องแชทเฟซบุ๊กส่วนตัว ความเคลื่อนไหวที่เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลเพื่อปราบปรามผู้เห็นต่าง
รัฐบาลทหารยึดอำนาจในการรัฐประหารในปี 2564 ที่ทำให้พม่าเข้าสู่สงครามกลางเมืองหลายฝ่าย แต่รัฐบาลทหารให้คำมั่นว่าการเลือกตั้งที่จะเริ่มขึ้นในปลายเดือนธ.ค. จะนำพาประเทศไปสู่สันติภาพและประชาธิปไตย
สมาชิกสภานิติบัญญัติที่ถูกปลดจากตำแหน่งถูกตัดสิทธิจากการเลือกตั้ง ผู้สังเกตการณ์สิทธิมนุษยชนและกลุ่มติดอาวุธกองโจรที่ต่อต้านรัฐบาลทหาร ต่างปฏิเสธการเลือกตั้งโดยระบุว่าเป็นเรื่องหลอกลวงที่มีขึ้นปกปิดการปกครองของทหารที่ยังดำเนินต่อไป
ก่อนการเลือกตั้ง รัฐบาลทหารได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ที่รวมมาตรการลงโทษผู้ที่ประท้วงหรือวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งด้วยโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
คำแถลงของรัฐบาลทหารระบุว่า ชายอายุ 58 ปี จากหมู่บ้าน Bogyoke ใกล้ย่างกุ้ง ถูกจับกุมตัวภายใต้กฎหมายดังกล่าวเมื่อวันศุกร์
“เขาถูกจับกุมจากการเขียนข้อความบนแอปพลิเคชัน Messenger โดยใช้บัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขา ที่มีเจตนาขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งและทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด” คำแถลงของรัฐบาลทหารระบุ
คำแถลงให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา รวมถึงวิธีที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อความของเขาบนแอปพลิเคชัน Messenger Facebook
นอกจากนี้ ยังมีชายอีก 2 คนถูกจับกุม โดยหนึ่งในนั้นถูกจับจากการโพสต์เฟซบุ๊ก และอีกคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าทำลายป้ายประกาศการเลือกตั้ง
รายงานของเอเอฟพีระบุว่า รัฐบาลทหารได้ดำเนินคดีมากกว่า 100 คดีภายใต้กฎหมายขัดขวางการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม บางคดีมุ่งเป้าไปที่นักสู้ของฝ่ายต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่นอกเหนือการควบคุมของทหาร
โฆษกของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเตือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า กองทัพได้เพิ่มการเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อระบุตัวผู้เห็นต่างทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง.