พม่าเชิญสื่อต่างชาติเข้ารายงานข่าวเลือกตั้ง ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ไม่เป็นธรรม-หลอกลวง

เอเอฟพี - สื่อต่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้รายงานการเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยรัฐบาลทหารที่กำลังจะเกิดขึ้นของพม่า เจ้าหน้าที่เลือกตั้งของพม่ากล่าววันนี้ (29) คำเชิญที่ดูเหมือนจะให้สื่อต่างประเทศตรวจสอบการเลือกตั้งที่เป็นข้อถกเถียง
องค์กรนักข่าวไร้พรมแดนระบุว่ารัฐบาลทหารของพม่าได้ทำลายภูมิทัศน์สื่อด้วยการเซ็นเซอร์และการข่มขู่ นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่ก่อให้เกิดสงครามกลางเมือง
ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้รับผลกระทบที่เลวร้ายจากการปราบปราม ขณะที่สื่อต่างประเทศจำนวนมากถอนตัวออกจากประเทศ โดยเอเอฟพีเป็นสำนักข่าวต่างประเทศรายเดียวที่ยังคงมีสำนักงานประจำการอยู่ในประเทศ
รัฐบาลทหารอ้างว่าการเลือกตั้งที่เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค. จะเป็นหนทางสู่สันติภาพ แต่การเลือกตั้งจะถูกขัดขวางในพื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธควบคุมอยู่ และกลุ่มผู้สังเกตการณ์มองว่าการเลือกตั้งนี้เป็นแผนการปกปิดการปกครองของทหารที่ยังคงดำเนินต่อไป
คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพที่แต่งตั้งขึ้นโดยรัฐบาลทหารระบุในคำแถลงว่า สื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้รายงานข่าวการเลือกตั้ง ที่จะจัดขึ้นเป็นระยะในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์
หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมารายงานว่า กระทรวงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลทหารจะตรวจสอบและรับรององค์กรสื่อต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
แต่ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่ากระบวนการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างและสื่อใดบ้างจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงประเทศที่ถูกตัดขาดเป็นส่วนใหญ่จากการรัฐประหาร
นักข่าวอาวุโสรายหนึ่งที่ทำงานให้กับสื่ออิสระของพม่ากล่าวกับเอเอฟพีว่า คำเชิญนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการที่พวกเขาอ้างว่าพวกเขากำลังจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม และให้ความคิดเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรายงานข่าวอย่างอิสระ
ภูมิทัศน์สื่อของพม่าเบ่งบานในช่วงการเปิดกว้างทางการเมืองที่ยาวนานเพียงหนึ่งทศวรรษ ที่มีสื่อในประเทศใหม่ๆ ผุดขึ้นและนักข่าวต่างชาติต่างแห่เข้ามา
นับตั้งแต่กองทัพเข้ายึดอำนาจ สื่อจำนวนมากเหล่านี้ต้องปิดตัวลง บ้างย้ายไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธ หรือดำเนินการอย่างลับๆ หรือลี้ภัยอยู่ในไทย
ข้อมูลของคณะกรรมการคุ้มครองนักข่าวระบุว่า พม่าคุมขังนักข่าวมากเป็นอันดับ 3 ของโลกในปี 2567
กลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าการเลือกตั้งนี้ไม่ชอบธรรมเนื่องจากอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยถูกปลดออกจากตำแหน่งและถูกคุมขังจากการรัฐประหาร และพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามก็ถูกยุบพรรค นอกจากนี้การประท้วงต่อต้านการเลือกตั้งมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
แหล่งข่าวทางการทูตกล่าวกับเอเอฟพีว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จะไม่ส่งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งไปเข้าร่วม.