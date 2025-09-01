รัฐบาลทหารพม่าจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์สหรัฐฯ เพิ่มอีกแห่ง หวังช่วยเร่งพัฒนาความสัมพันธ์วอชิงตัน

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลทหารพม่าได้ลงนามกับบริษัทล็อบบี้ยิสต์ที่มีสำนักงานในวอชิงตัน ที่มีเครือข่ายแน่นแฟ้นกับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ เพิ่มอีกแห่งหนึ่ง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับรัฐสภาและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ
สำนักข่าวอิวรดีรายงานว่า โฮเวิร์ด ดี แมคคีออน ประธานกลุ่มบริษัท McKeon ได้ลงนามในสัญญาจ้างระยะเวลา 6 เดือนกับ ติฮา ตุน ตัวแทนจากสถานทูตพม่าประจำกรุงวอชิงตัน โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 60,000 ดอลลาร์ ตามเอกสารที่ยื่นต่อพระราชบัญญัติการจดทะเบียนตัวแทนต่างประเทศ (FARA)
“เราจะดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสถานทูตและรัฐบาลสหรัฐฯ เราจะมุ่งเน้นไปที่รัฐสภาสหรัฐฯ และหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ” เอกสารของบริษัทที่สำนักข่าวอิรวดีได้ตรวจสอบ ระบุ โดยข้อตกลงดังกล่าวนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ปีนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2569
บริษัทอ้างว่ามีความเชี่ยวชาญด้านกลาโหม การศึกษา กิจการระหว่างประเทศ แร่ธาตุหายาก/แร่ธาตุสำคัญ งบประมาณของรัฐบาลกลาง และโครงสร้างพื้นฐาน
พม่าเป็นที่ตั้งของเหมืองแรร์เอิร์ธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐกะฉิ่น ตอนเหนือของประเทศ และพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือใกล้ชายแดนจีน ในขณะที่เหมืองในรัฐกะฉิ่นถูกควบคุมโดยกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่อต้านรัฐบาลทหาร แต่เหมืองในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่อยู่ในว้าและเมืองลา พื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลทหารควบคุมอยู่ แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงกับ McKeon Group เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุหรือไม่นั้น แต่สหรัฐฯ ได้แสดงความสนใจในทรัพยากรดังกล่าวมากขึ้นในช่วงหลัง
บริษัท McKeon Group เป็นบริษัทที่ปรึกษารายที่สองของสหรัฐฯ ที่รัฐบาลทหารว่าจ้างในปีนี้ หลังจากรัฐบาลทหารลงนามข้อตกลงกับบริษัท DCI Group ที่มีสำนักงานในกรุงวอชิงตันเมื่อเดือนก.ค. ด้วยมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า ทรัพยากรธรรมชาติ และการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม ในปี 2545 รัฐบาลทหารพม่าชุดก่อนได้จ้างบริษัท DCI ให้ช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ในกรุงวอชิงตัน แต่ความพยายามดังกล่าวล้มเหลว
นับตั้งแต่การยึดอำนาจของกองทัพในปี 2564 รัฐบาลทหารถูกตัดสัมพันธ์จากรัฐบาลประชาธิปไตยตะวันตก เนื่องจากการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และการปราบปรามการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างนองเลือดในเวลาต่อมา วอชิงตันได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรกับผู้นำรัฐบาลทหารจากการกระทำทารุณโหดร้ายต่อประชาชนของตนเองจากการปฏิเสธการปกครองของทหาร
ในปี 2566 สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลทหารและธนาคารของรัฐ 2 แห่ง ที่รัฐบาลทหารใช้ซื้ออาวุธและสินค้าอื่นๆ จากแหล่งต่างประเทศ รวมถึงรัสเซีย โดยส่วนใหญ่นำมาใช้เพื่อปราบปรามการต่อสู้เพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ รัฐบาลทหารได้สังหารผู้คนไปมากกว่า 7,000 คน นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564
ความพยายามของรัฐบาลทหารในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับวอชิงตันเกิดขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมจัดการเลือกตั้งในเดือนธ.ค. และม.ค. โดยแผนนี้ถูกประณามทั้งในและต่างประเทศ ว่าเป็นกลยุทธทางการเมืองที่ออกแบบมาเพื่อรักษาอำนาจของทหารภายใต้หน้ากากการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย
McKeon Group มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับแคปิตอลฮิลล์ผ่านทางผู้นำและทีมงาน โดยผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นพ่อของประธานบริษัทคนปัจจุบัน เคยเป็นประธานทั้งคณะกรรมการกำลังทหารประจำสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการศึกษาแห่งสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภายาวนานของเขา และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับวงการกลาโหมและนโยบาย
ก่อนที่จะจ้าง DCI Group และ McKeon Group ย้อนกลับไปในปี 2534 รัฐบาลทหารของพม่ามีประเพณียาวนานในการว่าจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์ต่างชาติให้เบี่ยงเบนความสนใจจากการกระทำทารุณโหดร้ายของพวกเขา และขายภาพลักษณ์ที่อ่อนโยนและเมตตาของนายทหารระดับสูง แต่ความพยายามเหล่านั้นจบลงด้วยความล้มเหลว.