เวียดนามเตือนพายุโกโตะอ่อนกำลังแต่ยังทำฝนตกหนัก สั่งเฝ้าระวังน้ำท่วม-ดินถล่มเข้ม

MGR ออนไลน์ - ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางตอนใต้ของประเทศในวันอังคารนี้ เนื่องจากอิทธิพลของพายุโกโตะและคลื่นความหนาวเย็น ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มและดินถล่มในพื้นที่ภูเขา
ศูนย์พยากรณ์ฯ คาดการณ์ว่าพายุจะเริ่มอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชันภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยพื้นที่นอกชายฝั่งตั้งแต่จ.ซาลาย ไปจนถึงจ.แค็งฮว้า จะมีกระแสลมแรงและคลื่นสูง
เนื่องจากอิทธิพลร่วมกันระหว่างการไหลเวียนของอากาศในพายุและอากาศเย็น ทำให้พื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัดตั้งแต่กว่างหงาย ไปจนถึงดั๊กลัก และแค็งฮว้า คาดว่าจะมีฝนตกหนัก 70-120 มิลลิเมตรตั้งแต่คืนวันอังคาร ไปจนถึงวันพุธ โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนเกิน 180 มิลลิเมตร และตั้งแต่คืนวันพุธถึงวันศุกร์ ฝนตกหนักจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือ
พื้นที่ตั้งแต่จ.กว๋างจิ ไปจนถึงเมืองดานัง และจ.กว๋างหงาย อาจมีปริมาณฝน 50-150 มิลลิเมตร และบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงสุดเกิน 250 มิลลิเมตร นอกจากนี้ นักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอาจมีฝนตกหนักระยะสั้นเกิน 100 มิลลิเมตรภายใน 3 ชั่วโมง
แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่คาดการณ์ไว้จะน้อยกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนพ.ย. แต่ความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าดินอิ่มตัว มีแนวโน้มที่จะแตกร้าวหรือดินถล่ม ซึ่งเพิ่มความเปราะบางให้กับทั้งภูมิภาค
นักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม ชุมชนเมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำและคลองขนาดเล็ก และดินถล่มบนพื้นที่ลาดชัน
ฝนตกหนักในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงเป็นประวัติการณ์ในภูมิภาคระหว่างวันที่ 16-22 พ.ย. โดยเฉพาะในพื้นที่จ.ดั๊กลัก จ.แค็งฮว้า จ.ซาลาย และจ.เลิมด่ง หลายพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร และแม่น้ำหลายสายมีปริมาณน้ำท่วมสูงเป็นประวัติการณ์
ภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 98 คน และสูญหาย 10 คน บ้านเรือนเกือบ 300,000 หลังถูกน้ำท่วม และเกือบ 430 หลังพังทลาย ความเสียหายรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า 542 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.