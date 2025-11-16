สหรัฐฯ รับปากเวียดนามให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน $500,000 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากพายุ

MGR ออนไลน์ - สถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงฮานอยระบุว่าสหรัฐฯ ได้ให้คำมั่นว่าจะมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 500,000 ดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือเวียดนามในการฟื้นฟูจากพายุเฟิงเฉินและพายุคัลแมกี ที่เพิ่งพัดถล่มจังหวัดทางตอนกลางของเวียดนามเมื่อเร็วๆ นี้
“เพื่อรับมือกับความเสียหายจากพายุที่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายครั้ง สหรัฐฯ กำลังให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยชีวิตครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของพวกเขาเช่นที่พักพิงและน้ำสะอาด ได้รับการตอบสนอง” สถานทูตสหรัฐฯ ระบุในคำแถลงบนเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ
เงินทุนดังกล่าวจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด และช่วยสนับสนุนความพยายามในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเวียดนาม หลังจากที่ได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวางจากพายุทั้ง 2 ลูก
สถานทูตสหรัฐฯ ระบุว่าการให้ความช่วยเหลือนี้เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐฯ ได้มอบเงินอีกก้อนหนึ่งจำนวน 500,000 ดอลลาร์ ในเดือนต.ค. เพื่อสนับสนุนเวียดนามรับมือกับสภาพอากาศเลวร้ายก่อนหน้านี้
สถานทูตฯ ย้ำว่าความร่วมมมือระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนาม ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสำคัญร่วมกันที่รวมถึงการรรักษาภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรี เปิดกว้าง และมั่นคง
รายงานระบุว่าความช่วยเหลือนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประชาชนสองประเทศ และตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการช่วยเหลือเวียดนามบรรเทาความยากลำบาก เสริมสร้างการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต และสร้างความยืดหยุ่นที่มากขึ้น
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของรัฐบาลเวียดนามระบุว่า พื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่จ.ห่าติ๋ง จนถึงจ.ดั๊กลัก ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนต.ค. และต้นเดือนพ.ย. รวมถึงน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ในเมืองเว้ และเมืองดานัง หลังจากพายุทั้ง 2 ลูกพัดขึ้นฝั่ง
ภัยพิบัติเหล่านี้ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อบ้านเรือน โรงเรียน โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และกิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ข้อมูลเบื้องต้นจากภาคกลางของเวียดนาม ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตหรือสูญหาย 66 ราย และได้รับบาดเจ็บ 160 ราย บ้านเรือนพังถล่มกว่า 2,500 หลัง หลังคาบ้านพังหรือปลิวหายเกือบ 60,000 หลัง และอีกมากกว่า 176,000 หลังจมอยู่ใต้น้ำ
พื้นที่เพาะปลูกและไร่นาเสียหายประมาณ 25,000 เฮกตาร์ ปศุสัตว์และสัตว์ปีกตายกว่า 162,000 ตัว เรือจมหรือเสียหาย 182 ลำ และกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบเกือบ 63,000 ลูก โดยทางการประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 14.5 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติรุนแรงที่สุด โดยทั้งความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
พายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม และการรุกล้ำของน้ำเค็ม ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ขัดขวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหลายล้านคน.