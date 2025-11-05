หลายจังหวัดภาคกลางเวียดนามเร่งเตรียมความพร้อมรับมือไต้ฝุ่นคัลแมกี คาดขึ้นฝั่งบริเวณดานัง-แค็งฮว้า

MGR ออนไลน์ - เจ้าหน้าที่เวียดนามในพื้นที่ภาคกลางของประเทศได้เพิ่มความพยายามในการปกป้องประชาชนและชุมชนต่างๆ ขณะที่พายุไต้ฝุ่นคัลแมกีกำลังเคลื่อนตัวข้ามทะเลจีนใต้มุ่งหน้ามายังประเทศ ที่ทำให้เกิดลมแรง ฝนตกหนัก และความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินถล่ม
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่า ในจ.แค็งฮว้า เรือประมงมากกว่า 300 ลำ พร้อมลูกเรือกว่า 3,000 คน ได้อพยพไปหลบภัยอยู่ตามเกาะต่างๆ ในเขตพิเศษเจื่องซาของเวียดนาม (หมู่เกาะสแปรตลีย์)
ทหารและประชาชนในพื้นที่บนเกาะต่างๆ ได้จัดเตรียมที่หลบภัย และรักษาความปลอดภัยให้กับเรือ พร้อมทั้งเตรียมพร้อมสำหรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน เนื่องจากคาดว่าพายุจะยังคงส่งผลกระทบต่อไปอีกหลายวัน นอกจากนี้ทีมค้นหาและกู้ภัยทั่วหมู่เกาะยังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างจ.แค็งฮว้า ระบุว่าได้ส่งทีมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยสูง เช่น ช่องเขาต่างๆ เพื่อรับมือกับดินถล่มที่อาจเกิดขึ้น
โรงเรียนในจังหวัดได้รับคำสั่งให้หยุดการเรียนการสอนหากไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้
ในจ.ดั๊กลัก หน่วยงานการศึกษาได้ออกคำสั่งให้โรงเรียนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ลุ่มต่ำหยุดเรียนตั้งแต่วันพุธจนถึงวันศุกร์ เพื่อปกป้องครูและนักเรียน
ที่จ.ซาลาย ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าสะดวกซื้อมีผู้คนจำนวนมากเข้าจับจ่ายตั้งแต่คืนวันอังคาร เพื่อกักตุนสิ่งของจำเป็น เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง และน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับไฟฟ้าดับและฝนตกหนักเป็นเวลายาวนาน
พายุไต้ฝุ่นคัลแมกีเคลื่อนเข้าทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวันพุธ ที่กลายเป็นพายุลูกที่ 13 ที่ก่อตัวในภูมิภาคในปีนี้ ตามการระบุของศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ
ศูนย์พยากรณ์ฯ คาดการณ์ว่าภายในวันพฤหัสฯ พายุจะอยู่ห่างจากจ.ซาลาย ทางตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้ ราว 480 กิโลเมตร ก่อนเคลื่อนตัวมุ่งหน้ามายังชายฝั่งภาคกลางและภาคกลางตอนใต้
พายุอาจขึ้นฝั่งระหว่างเมืองดานังและจ.แค็งฮว้า ตั้งแต่เย็นวันพฤหัสฯ เป็นต้นไป
ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ฯ เตือนว่าไต้ฝุ่นคัลแมกีอาจทำให้เกิดกระแสลมรุนแรงและคลื่นสูงถึง 10 เมตร และแนะนำให้นำเรือเข้าที่กำบังโดยเร็ว
น่านน้ำทะเลจีนใต้ตอนกลางรวมถึงบางส่วนของเขตพิเศษเจื่องซา อาจเผชิญกระแสลมแรง 118-166 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และลมกระโชกแรงถึง 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จังหวัดชายฝั่งตั้งแต่ดานังไปจนถึงแค็งฮว้าอาจเผชิญกับสภาพอากาศที่คล้ายกัน ขณะที่พื้นที่ตอนในอาจมีลมแรงระหว่าง 89-133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากทั้งระดับน้ำทะเลขึ้นสูง กระแสลมแรง และฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมชายฝั่งและทำให้กำแพงกันคลื่นได้รับความเสียหาย
ตั้งแต่วันพฤหัสฯ ถึงวันเสาร์ เมืองดานัง กว๋างหงาย แค็งฮว้า ดั๊กลัก และเลิมด่ง อาจมีปริมาณน้ำฝน 200-400 มิลลิเมตร และบางพื้นที่อาจมากถึง 450 มิลลิเมตร ส่วนพื้นที่ที่อยู่เหนือขึ้นไปเช่น เมืองเว้ และกว๋างจิ อาจมีปริมาณน้ำฝน 150-300 มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ฯ ยังเตือนว่าการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่นคัลแมกีอาจทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ทอร์นาโด และลมกระโชกแรง ทั้งก่อนและระหว่างที่พายุพัดขึ้นฝั่ง เขาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลอัปเดทอย่างเป็นทางการอย่างใกล้ชิด.