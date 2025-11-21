ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนามพุ่งเป็น 41 ราย

รอยเตอร์ - สื่อของทางการเวียดนามรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนัก นำ้ท่วม และดินถล่มในภาคกลางของประเทศตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็น 41 ราย โดยระดับน้ำในเมืองและหมู่บ้านต่างๆ ที่ถูกน้ำท่วมอยู่แล้วได้เพิ่มสูงขึ้นอีก
ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสูงถึง 1,500 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของภาคกลางเวียดนาม ภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตกาแฟสำคัญ รวมถึงชายหาดยอดนิยมของประเทศ แต่มีแนวโน้มสูงที่จะเผชิญกับพายุและน้ำท่วม
หนังสือพิมพ์เวียดนามเน็ตรายงานว่า สะพานแขวนริมแม่น้ำดานิม ในจ.เลิมด่ง ถูกพัดหายไปในเช้าวันพฤหัสฯ (20) และคลิปวิดีโอได้เผยให้เห็นสะพานถูกแม่น้ำกลืนหายไปในเวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่รอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของวิดีโอดังกล่าวได้
รัฐบาลระบุว่าครัวเรือนและธุรกิจร้านค้ามากกว่าครึ่งล้านแห่งเผชิญกับไฟฟ้าดับหลังโครงข่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และผู้ค้าระบุว่าน้ำท่วมกำลังขัดขวางการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟในภูมิภาค
หน่วยงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติเตือนว่าจะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ (21) และฝนจะตกหนักต่อเนื่องในภูมิภาค
ภาพถ่ายที่เผยแพร่รายงานของสื่อของรัฐเผยให้เห็นประชาชน รวมถึงเด็กๆ กำลังนั่งอยู่บนหลังคาบ้านที่ถูกน้ำท่วม และร้องขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดีย
“กลุ่มไหนก็ได้ ได้โปรดช่วยเหลือเราด้วย พวกเรานั่งอยู่บนหลังคามาตั้งแต่ 22.00 น. คืนก่อน มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่” ชาวบ้านในจ.แค็งฮว้า โพสต์ข้อความลงบนหน้าเพจเฟซบุ๊กท้องถิ่น พร้อมภาพถ่ายกลุ่มคนนั่งอยู่บนหลังคาของบ้านที่ถูกน้ำท่วม ขณะที่ฝนยังคงตกหนัก
ภาพถ่ายดังกล่าวยังแสดงให้เห็นพื้นที่อยู่อาศัยหลายแห่งในจ.แค็งฮว้า จ.ซาลาย และจ.ดั๊กลัก จมอยู่ใต้น้ำลึก
สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่ากองทัพเรือได้ส่งกำลังไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในจ.แค็งฮว้า พร้อมเสริมว่าน้ำท่วมแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่
สื่อออนไลน์ VnExpress รายงานอ้างข้อมูลของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลระบุว่า มีผู้สูญหายอย่างน้อย 9 ราย และบ้านเรือนถูกน้ำท่วมมากกว่า 52,000 หลัง ส่วนพื้นที่เพาะปลูกจมอยู่ใต้น้ำกว่า 15,000 เฮกตาร์
หนังสือพิมพ์เญินเซินรายงานว่า มีเด็กหญิงอายุ 7 ขวบ ได้รับการช่วยเหลือออกจากบ้านที่ถูกดินถล่มทับในเมืองดาลัด
ภาพถ่ายที่มาพร้อมกับรายงานเผยให้เห็นมือของเด็กโผล่ออกมาจากกองดิน หิน และคอนกรีตที่แตก ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึง เด็กถูกนำตัวออกจากซากปรักหักพังหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยเด็กมีอาการขาหัก และเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล รายงานระบุว่าเด็กมีอาการคงที่แล้ว.