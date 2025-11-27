ผู้ช่วยอองซานซูจีเป็นอิสระพ้นเรือนจำจากคำสั่งนิรโทษกรรมของรัฐบาลทหารพม่า

เอเอฟพี - ผู้ช่วยคนสำคัญของอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยที่ถูกถอดจากตำแหน่งของพม่า เป็นหนึ่งในนักโทษการเมืองหลายร้อยคนที่ได้รับการปล่อยตัวจากการประกาศนิรโทษกรรมของรัฐบาลทหารในวันพฤหัสฯ (27)
กองทัพพม่ายึดอำนาจจากการรัฐประหารในปี 2564 โดยโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของซูจี จำคุกและกล่าวหาว่าทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน หลังจากพรรคของเธอชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย
การรัฐประหารก่อให้เกิดสงครามการเมือง แต่กองทัพได้กำหนดการเลือกตั้งแบบเป็นระยะตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. โดยชูว่าการเลือกตั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับการสร้างความปรองดอง
รัฐบาลทหารประกาศนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี โดยระบุว่านักโทษ 3,085 คน ที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการพูดแสดงความเห็นหลังการรัฐประหารจะได้รับการยกเลิกโทษ
ผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีที่อยู่นอกเรือนจำอินเส่งในย่างกุ้งรายงานว่า มีนักโทษราว 200 คน ได้รับการปล่อยตัวในเช้าวันพฤหัสฯ (27)
ครอบครัวชูป้ายชื่อญาติรออยู่หน้าประตูรั้ว ขณะที่รถมินิบัสสีขาวนำนักโทษออกจากเรือนจำก่อนที่พวกเขาจะสวมกอดกันทั้งน้ำตา
จี โต สมาชิกของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของซูจี เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว หลังถูกจำคุกตั้งแต่ปี 2564
ในการสัมภาษณ์หลังได้รับการปล่อยตัว เขาเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องการเมือง แต่ให้คำมั่นว่าจะเข้มแข็งและทำงานร่วมกับซูจีที่ยังคงถูกควบคุมตัวในเรือนจำทหารในกรุงเนปีดอ
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอที่ชนะการเลือกตั้งในปี 2563 ถูกยุบโดยรัฐบาลทหาร และไม่มีสิทธิเข้าร่วมการเลือกตั้ง ที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
ผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนหลายคนและผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติได้ปฏิเสธการเลือกตั้งนี้ โดยระบุว่าเป็นเพียงการปกปิดการปกครองของทหารที่จะยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่รัฐบาลทหารกล่าวว่านักโทษได้รับการปล่อยตัวเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีสิทธิทุกคนจะสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเสรีและเป็นธรรมในการเลือกตั้งที่จะมาถึง
ชายวัย 60 ปี จากย่างกุ้งที่ลูกสาวได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกจับในเดือนมี.ค. 2567 กล่าวกับเอเอฟพีว่าเธอถูกจำคุกเนื่องจากการเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียกับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
“ผมไม่คิดว่าการปล่อยตัวเช่นนี้ควรเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง นักโทษการเมืองทุกคนควรได้รับการปล่อยตัว” ชายชาวย่างกุ้ง กล่าว โดยขอไม่เปิดเผยชื่อด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
แม้รัฐบาลทหารจะยกโทษให้กับการละเมิดกฎหมายการพูดที่ผ่านมา แต่รัฐบาลทหารก็ได้ออกกฎหมายใหม่ที่ลงโทษผู้วิพากษ์วิจารณ์หรือประท้วงการเลือกตั้งด้วยโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
ข้อมูลของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองระบุว่าขณะนี้มีผู้ถูกควบคุมตัวโดยรัฐบาลทหารมากกว่า 22,000 คน.