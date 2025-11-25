กลุ่มสิทธิฯ ประณามรัฐบาลทรัมป์ยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวพม่าขณะสงครามกลางเมืองยังรุนแรง

เอพี - กลุ่มสิทธิมนุษยชนได้ประณามการตัดสินใจของรัฐบาลทรัมป์ที่จะยุติการคุ้มครองพลเมืองพม่าโดยอ้างถึงความก้าวหน้าในการปกครองและเสถียรภาพของประเทศ ในขณะที่ประเทศจะยังคงอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองนองเลือดและผู้นำรัฐบาลทหารอาจเผชิญกับข้อหาอาชญากรรมสงครามของสหประชาชาติ
ในการประกาศเกี่ยวกับการยุติการคุ้มครองชั่วคราวจากการเนรเทศพลเมืองพม่า คริสตี โนเอม รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอ้างถึงแผนของรัฐบาลทหารในการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมในเดือนธ.ค. และข้อตกลงหยุดยิงที่ประสบความสำเร็จ ว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลของการตัดสินใจ
“สถานการณ์ในพม่าดีขึ้นมากพอที่จะให้พลเมืองพม่ากลับบ้านอย่างปลอดภัย” โนเอมระบุในคำแถลง
กองทัพพม่าภายใต้การนำของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้ยึดอำนาจากอองซานซูจี ที่ได้รับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในปี 2564 และกำลังพยายามเพิ่มความชอบธรรมในระดับนานาชาติให้กับรัฐบาลในการเลือกตั้งที่จะมาถึง แต่เนื่องจากซูจีถูกจำคุกและพรรคของเธอถูกยุบ ทำให้ผู้สังเกตการณ์ภายนอกส่วนใหญ่ประณามการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นการหลอกลวง
“คริสตี โนเอม รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กำลังปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นราวกับเป็นสุนัขในครอบครัวของเธอ ที่เธอยิงมันอย่างเลือดเย็นเพราะทำตัวไม่ดี หากคำสั่งของเธอถูกดำเนินการ ก็เหมือนกับเธอกำลังจะส่งพวกเขาเข้าคุก ถูกทรมานอย่างโหดร้าย และถูกประหารในพม่า” ฟิล โรเบิร์ตสัน จากฮิวแมนไรท์วอทช์ กล่าว
“รัฐมนตรีโนเอมหลงผิดอย่างร้ายแรง หากเธอคิดว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในพม่านั้นจะดำเนินไปอย่างเสรีและยุติธรรม และเธอแค่แต่งเรื่องขึ้นมาโดยอ้างว่าการหยุดยิงที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งประกาศโดยรัฐบาลทหารพม่านั้นจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการเมือง” โรเบิร์ตสัน กล่าว
การยึดอำนาจองกองทัพพม่าจุดชนวนให้เกิดการลุกฮือทั่วประเทศและการสู้รบอย่างดุเดือดในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยและกองกำลังติดอาวุธอื่นๆ ได้เข้ายึดครองพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
รัฐบาลทหารได้เพิ่มการโจมตีก่อนการเลือกตั้งเพื่อยึดคืนพื้นที่ที่กองกำลังฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่ ด้วยการโจมตีทางอากาศที่สังหารพลเรือนไปเป็นจำนวนมาก
ในการสู้รบ กองทัพถูกกล่าวหาว่าใช้ทุ่นระเบิดอย่างไม่เลือก โจมตีโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์
เมื่อปีที่ผ่านมา อัยการศาลอาญาระหว่างประเทศได้ยื่นขอหมายจับพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมต่อมนุษยธชาติ จากการข่มเหงรังแกชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงญาก่อนที่เข้าจะยึดอำนาจ
รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ที่เป็นรัฐบาลเงาซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับเลือกตั้งแต่ถูกห้ามไม่ให้เข้ารับตำแหน่งหลังจากกองทัพยึดอำนาจในปี 2564 กล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
โฆษกของ NUG กล่าวว่ากองทัพพม่ากำลังบังคับเกณฑ์ทหาร ทำร้ายพลเรือนทุกวัน และการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีฝ่ายค้านที่แท้จริง และจะไม่เป็นที่ยอมรับจากใคร
“เหตุผลในการเพิกถอน TPS ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงในพม่า” โฆษก NUG กล่าว
ในคำแถลง โนเอมระบุว่าการตัดสินใจยกเลิกสถานะ TPS นั้นเกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ แม้ว่ารายงานล่าสุดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพม่าจะอ้างอิงรายงานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการสังหารโดยพลการหรือผิดกฎหมาย การหายตัว การทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม หรือการลงโทษ การจับกุมหรือคุมขังโดยพลการ
และคำแนะนำการเดินทางล่าสุดสำหรับชาวอเมริกันของกระทรวงการต่างประเทศคือการหลีกเลี่ยงประเทศนี้โดยสิ้นเชิง
“อย่าเดินทางไปพม่าเนื่องจากความขัดแย้งทางอาวุธ ความเสี่ยงต่อการเกิดความไม่สงบ การบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นโดยพลการ โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขย่ำแย่ ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด อาชญากรรม และการคุมขังโดยผิดกฎหมาย” คำแนะนำระบุ
สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองระบุว่ามีผู้ถูกจับกุมตัวด้วยเหตุผลทางการเมืองมากกว่า 30,000 คน นับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจ และมีผู้ถูกสังหาร 7,488 คน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิระบุว่า รัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วว่า โดยรวมแล้วสภาพการณ์ของประเทศมีการปรับปรุงดีขึ้นถึงจุดที่พลเมืองพม่าสามารถเดินทางกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย และเสริมว่าการอนุญาตให้พวกเขายังพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ได้ชั่วคราวนั้น ขัดต่อผลประโยชน์ชาติ
จอห์น ซิฟตัน ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ในเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์ กล่าวว่ารายงานอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับพม่าขัดแย้งกับการกล่าวอ้างเกือบทั้งหมดในคำแถลงของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
ซิฟตันระบุว่าการตัดสินใจนี้อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนมากถึง 4,000 คน และว่าคำแถลงที่ไม่ถูกต้องของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในการเพิกถอน TPS สำหรับชาวพม่านั้นร้ายแรงมากจนยากที่จะจินตนาการว่าใครจะเชื่อสิ่งนี้.