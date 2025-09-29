รายงานสหประชาชาติชี้กองทัพพม่าเผาทำลายหมู่บ้านโรฮิงญาปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นค่ายทหาร

รอยเตอร์ - รายงานการสืบสวนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติที่เผยแพร่ในวันจันทร์ (29) ระบุว่า หลังจากกองทัพพม่าขับไล่ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญาออกจากรัฐยะไข่ในปี 2560 กองทัพได้เข้าทำลายหมู่บ้านและมัสยิด และปรับเปลี่ยนพื้นที่เหล่านั้นให้เป็นค่ายทหาร
ความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในเดือนส.ค. 2560 เมื่อกองทัพพม่าเริ่มปฏิบัติการตอบโต้การโจมตีของกลุ่มติดอาวุธ และผลักดันขับไล่ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนออกจากบ้านของพวกเขาในรัฐชายฝั่งแห่งนี้
ปัจจุบัน ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาราว 1.3 ล้านคน อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่แออัดในบังกลาเทศ หลังจากปฏิบัติการทางทหารที่ต่อมาสหประชาชาติระบุว่าเป็นตัวอย่างของการกวาดล้างชาติพันธุ์
“ทางการพม่าได้ทำลายหมู่บ้าน มัสยิด สุสาน และพื้นที่เพาะปลูกของชาวโรฮิงญาอย่างเป็นระบบ พวกเขาทราบเกี่ยวกับสิทธิที่ดินและการถือครองของชาวโรฮิงญาผ่านบันทึกอย่างเป็นทางการ” รายงานของกลไกการสืบสวนอิสระกรณีพม่า (IIMM) ที่เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้สหประชาชาติ ระบุ
โฆษกของกองทัพพม่าไม่ได้ตอบรับการติดต่อจากรอยเตอร์ที่ต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว ที่ IIMM ระบุว่ารายงานอ้างอิงจากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงของพยาน ภาพถ่ายเชิงพื้นที่ คลิปวิดีโอ บันทึกอย่างเป็นทางการและเอกสาร
ก่อนหน้านี้ กองทัพพม่ากล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาระหว่างปฏิบัติการปี 2560 แต่อาจมีการก่ออาชญากรรมในระดับบุคคล
รายงานฉบับนี้เผยแพร่หนึ่งวันก่อนการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติในนิวยอร์ก ที่มุ่งเน้นวิกฤตโรฮิงญา ที่เจ้าหน้าที่จะหารือเกี่ยวกับสภาพที่ย่ำแย่ลงในค่ายผู้ลี้ภัยของบังกลาเทศและความพยายามส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศที่หยุดชะงัก
“บริษัทเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีบทบาทโดยตรงในการจัดหาเครื่องจักรและแรงงานเพื่อรื้อถอนหมู่บ้านและโครงสร้างพื้นฐานภายใต้สัญญาของรัฐ” รายงานการสืบสวนระบุ
รายงานของ IIMM ได้ยกตัวอย่างในหมู่บ้านอินดิน ที่รอยเตอร์เคยรายงานข่าวในปี 2561 เกี่ยวกับการสังหารชายชาวโรฮิงญา 10 คน และกองทัพได้ทำลายถิ่นฐานเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่
“ฐานทหารถูกสร้างขึ้นบนซากของหมู่บ้านอินดิน พื้นที่ที่ถูกแผ้วถางถูกแทนที่ด้วยถนนใหม่ อาคารถาวร ป้อมค่าย และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 2 แห่ง” รายงานระบุ
พม่าตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายทางการเมืองนับตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารในเดือนก.พ. 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของอองซานซูจี และจุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมือง
IIMM ก่อตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในปี 2561 เพื่อสอบสวนอาชญากรรมระหว่างประเทศร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพม่าตั้งแต่ปี 2554 เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินคดี แต่ IIMM กำลังเผชิญกับการถูกตัดงบประมาณอย่างหนัก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรวบรวมหลักฐาน
โฆษกของ IIMM ระบุว่า ทีมสืบสวนได้รับผลกระทบโดยตรงและปัจจุบันไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับดำเนินงานต่อไปหลังจากสิ้นปีนี้
ขณะนี้ ชาวโรฮิงญากำลังเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหม่จากความรุนแรงและการพลัดถิ่น เนื่องจากการสู้รบยังคงดำเนินอยู่ในรัฐยะไข่ ที่สมาชิกของชนกลุ่มน้อยบางส่วนจับอาวุธสู้รบ
“ประชาคมระหว่างประเทศเห็นพ้องกันอย่างกว้างขวางว่าชาวโรฮิงญาต้องได้รับอนุญาตให้กลับบ้านในพม่าเมื่อมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้พวกเขาเดินทางกลับอย่างปลอดภัย สมัครใจ มีศักดิ์ศรี และยั่งยืน แม้ว่าในหลายกรณี บ้านของพวกเขาหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านของพวกเขาจะไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว” นิโคลัส โคอุมเจียน หัวหน้าคณะ IIMM กล่าว.