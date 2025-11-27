รัฐบาลทหารพม่านิรโทษกรรมนักโทษการเมืองกว่า 3,000 คน ก่อนเลือกตั้ง

เอพี - สื่อทางการพม่ารายงานว่าผู้ปกครองทหารของประเทศได้นิรโทษกรรมให้กับนักโทษการเมืองมากกว่า 3,000 คน ที่ถูกคุมขังจากการต่อต้านการปกครองของกองทัพ และได้ยกเลิกข้อกล่าวหานักโทษอีกกว่า 5,000 คน ก่อนการเลือกตั้งเดือนหน้า
เจ้าหน้าที่จากเรือนจำอินเส่งในย่างกุ้ง ที่ขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่มีอำนาจเปิดเผยข้อมูล กล่าวว่าการปล่อยตัวนักโทษได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งจำนวนและชื่อนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว
ด้านนอกเรือนจำอินเส่ง ที่เป็นสถานที่คุมขังหลักสำหรับนักโทษการเมืองมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ประชาชนจำนวนมากได้รวมตัวกันตั้งแต่เช้าเพื่อต้อนรับเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องที่ได้รับการปล่อยตัวจากการนิรโทษกรรมครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการปล่อยตัวนักโทษจะรวมถึงอดีตผู้นำอองซานซูจีด้วยหรือไม่ซึ่งเธอถูกคุมขังโดยแทบไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้นับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในเดือนก.พ. 2564
สถานีโทรทัศน์ MRTV รายงานเมื่อวันพุธ (26) ว่าการนิรโทษกรรมนี้เป็นการรับประกันว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนจะไม่เสียสิทธิในการเลือกตั้ง และสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเสรีและเป็นธรรมในการเลือกตั้งทั่วไปแบบหลายพรรคที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค.
MRTV ยังรายงานว่าคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐของพม่า ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่การเลือกตั้ง ได้นิรโทษกรรมครอบคลุมนักโทษ 3,085 คน ที่ถูกตัดสินความผิดตามมาตรา 505(A) ของประมวลกฎหมายอาญา
บทบัญญัติในกฎหมายที่รู้จักกันในชื่อกฎหมายยุยงปลุกปั่น กำหนดให้การเผยแพร่ความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความไม่สงบหรือสร้างความหวาดกลัวต่อสาธารณะหรือเผยแพร่ข่าวเท็จ เป็นความผิดทางอาญา
ผู้ต้องขังทางการเมืองหลายคนถูกควบคุมตัวจากข้อหายุยงปลุกปั่นที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อจับกุมผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือทหาร โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี
ทั้งนี้ ในคำประกาศระบุว่ามีนักโทษทั้งหมด 724 คน ได้รับการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข ที่หมายความว่าหากกระทำความผิดใดๆ ในอนาคต พวกเขาจะต้องรับโทษส่วนที่เหลือของโทษเดิมและโทษใหม่ และในประกาศอีกฉบับหนึ่งระบุว่า มีผู้ต้องขัง 5,580 คน ทั้งที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันหรือหลบซ่อนตัวหลังจากถูกดำเนินคดีในข้อหาดังกล่าว จะได้รับการนิรโทษกรรมและปิดคดี
อย่างไรก็ตาม บรรดานักวิจารณ์ยืนยันว่าการเลือกตั้งจะไม่เสรีและไม่ยุติธรรม เนื่องจากไม่มีสื่อเสรีและแกนนำของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของซูจีส่วนใหญ่ถูกจับกุมตัว
สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง องค์กรอิสระที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการจับกุมระบุว่า จนถึงวันพุธ (26) มีนักโทษการเมืองประมาณ 22,708 คน รวมถึงซูจีที่ถูกคุมขังอยู่
ซูจี วัย 80 ปี กำลังรับโทษจำคุก 27 ปี หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาที่ผู้สนับสนุนมองว่าเป็นการดำเนินคดีที่แฝงการเมือง.