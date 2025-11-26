สีหศักดิ์ชี้เลือกตั้งพม่าจะไม่เสรีและไม่น่าเชื่อถือ เรียกร้องปล่อยตัวซูจี

เอเอฟพี - รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าการเลือกตั้งของพม่าที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าจะไม่เสรีและไม่น่าเชื่อถือ พร้อมกับเรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยที่ถูกควบคุมตัว
กองทัพพม่าได้โค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งของซูจีและยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564 ที่จุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมือง
รัฐบลาทหารอ้างว่าการเลือกตั้งเป็นโอกาสสำหรับการสร้างความปรองดอง แต่อองซานซูจี และพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ที่ถูกยุบไปแล้วของเธอ ไม่ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้งนี้
การเลือกตั้งจะไม่จัดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ เนื่องจากไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพหรือพันธมิตรของกองทัพ และนักวิเคราะห์มองว่าการเลือกตั้งนี้เป็นเพียงฉากบังหน้าของการปกครองของทหารที่จะยังคงดำเนินต่อไป
“เราต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรีและน่าเชื่อถือ แต่มันจะไม่เป็นเช่นนั้น เราทราบดี ผมรู้สึกว่าเราจะไม่อยู่ในจุดที่จะยอมรับการเลือกตั้งได้” สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทย กล่าว
แต่เขาชี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจเป็นก้าวสำคัญสู่การปฏิรูป โดยกล่าวว่าพล.อ.เต็ง เส่ง ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่ไม่สมบูรณ์แบบในปี 2553 และได้ปล่อยตัวซูจี ที่พรรค NLD ชนะการเลือกตั้งในครั้งถัดมา
“บางทีการเลือกตั้งที่ไม่สมบูรณ์แบบอาจเป็นโอกาสดีที่จะนำพาประเทศกลับสู่เสถียรภาพและประชาธิปไตย” สีหศักดิ์กล่าวกันผู้สื่อข่าว
นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้ทางการพม่าปล่อยตัวอองซานซูจี วัย 80 ปี ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม
“ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยตัวเธอ เธอถูกควบคุมตัวมานานเกินไปแล้ว และด้วยอายุของเธอ เราไม่ทราบเลยว่าสุขภาพของเธอเป็นอย่างไร ผมหวังว่าพวกเขาจะปล่อยตัวเธอเป็นอย่างแรกหรือในทันที” รัฐมนตรีของไทยกล่าว
การเลือกตั้งระยะแรกในพม่าจะเริ่มขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค. และระยะที่ 2 กำหนดไว้ในวันที่ 11 ม.ค. แต่ยังไม่มีการประกาศวันเลือกตั้งระยะถัดไปและวันประกาศผล.