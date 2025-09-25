“ฮุนเซน” สำนึกผิด โพสต์แก้ไข หากตนถูกยิงตายเมื่อ 27 ปีก่อน อาจมีผู้นำคนอื่นพัฒนากัมพูชาได้ดีกว่านี้

“ฮุนเซน” สำนึกได้ โพสต์แก้ไข หากตนถูกลอบยิงตายเมื่อ 27 ปีก่อน ก็อาจมีผู้นำคนอื่นมาสร้างสันติภาพและพัฒนาประเทศได้ดีกว่าตนก็ได้ หลังจากที่เมื่อวานโพสต์บอกหากตนตายไปตอนนั้นกัมพูชาจะไมีสินติภาพและไม่พัฒนาเท่าทุกวันนี้
หลังจากที่วานนี้(24 ก.ย.) นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ในโอกาสวันครบรอบ 27 ปีที่เขาถูกลอบสังหาร ที่จังหวัดเสียมราฐ เมื่อปี 2541 แต่เขารอดมาได้ โดยระบุตอนหนึ่งว่า หากเขาเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในตอนนั้น กัมพูชาจะไม่มีสันติภาพและพัฒนาประเทศได้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะเจ้าของนโยบายที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ได้เสียชีวิตไปแล้ว
ล่าสุด วันนี้(25 ก.ย.) นายฮุนเซน ได้โพสต์ข้อความแก้ไขใหม่ โดยระบุว่า “เมื่อวานนี้ ผมได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีคนพยายามยิงสังหารผมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2541 ที่เสียมราฐ เมืองหลวงของจังหวัด ผมคิดว่าข้อความนั้นไม่ถูกต้อง (หากผมเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ กัมพูชาจะไม่มีสันติภาพและการพัฒนาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะเจ้าของนโยบายที่ทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ได้เสียชีวิตไปแล้ว)
“การเขียนเช่นนี้เป็นความผิดพลาด ที่มองบทบาทของผมเพียงด้านเดียว โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ตอนนี้ ผมขอวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากผมเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหาร
1. หลังจากที่ผมเสียชีวิต เกิดการนองเลือดขึ้นทันที ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในเมืองเสียมราฐ เมืองหลวงของจังหวัด
2. การบริหารสถานการณ์ขึ้นอยู่กับรัฐสภา ว่าจะดำเนินการประชุมตามปกติและก่อตั้งรัฐบาลใหม่ได้ หรือจะติดขัดจนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
3. ประเทศยังคงมีสงครามต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 2 เขต ที่ควบคุมโดยรัฐบาลกลางและเขมรแดง
4. มีผู้นำทางการเมืองที่โดดเด่นหลายคนที่สามารถสร้างความปรองดองภายในประเทศและหาทางยุติสงครามได้ การปรองดองครั้งนี้นำมาซึ่งสันติภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกว่าฮุนเซนหลายเท่า
“ยังมีปัจจัยอีกมากที่ผมขอไม่กล่าวถึง และขอมอบให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณาและประเมินด้วยตนเอง” นายฮุนเซนระบุ