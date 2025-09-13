ไม่รอด! ตำรวจสหรัฐฯ รวบมือสังหาร 'ชาร์ลี เคิร์ก' หลังไล่ล่านานเกือบ 2 วันเต็ม

ชายชาวรัฐยูทาห์ผู้ต้องสงสัยลอบสังหาร ชาร์ลี เคิร์ก (Charlie Kirk) นักเคลื่อนไหวฝ่ายอนุรักษนิยมพันธมิตร โดนัลด์ ทรัมป์ กลางเวทีเสวนาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกตำรวจควบคุมตัวแล้ว ขณะที่ผู้นำสหรัฐฯ ออกมาแสดงความเสียใจและคับข้องใจต่อโศกนาฏกรรมครั้งล่าสุดที่สะท้อนว่าความรุนแรงทางการเมืองกำลังแผ่ขยายไปทั่วสหรัฐฯ
“เราจับตัวเขาได้แล้ว” สเปนเซอร์ ค็อกซ์ ผู้ว่าการรัฐยูทาห์ ระบุในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ (12 ก.ย.) พร้อมแสดงความโล่งใจที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั้งระดับท้องถิ่นและรัฐบาลกลางได้เร่งล่าตัวผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มข้น ภายหลังเหตุการณ์สังหาร เคิร์ก เมื่อวันพุธ (10) ที่มหาวิทยาลัย ยูทาห์ แวลลีย์ ในเมืองโอเรม
แคช พาเทล ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยคือ ไทเลอร์ โรบินสัน (Tyler Robinson) วัย 22 ปี ถูกควบคุมตัวเมื่อค่ำวันพฤหัสบดี (11) หรือหลังจากก่อเหตุยิงสังหาร เคิร์ก ไปแล้วราวๆ 33 ชั่วโมง และจนถึงเช้าวันศุกร์ (12) ทาง FBI ได้รับเบาะแสจากประชาชนมากกว่า 11,000 ครั้ง ซึ่งถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่เหตุลอบวางระเบิดบอสตันมาราธอนเมื่อปี 2013
ผู้ว่าการรรัฐยูทาห์ ระบุว่า โรบินสัน ถูกจับหลังจากที่สมาชิกในครอบครัวคนหนึ่ง และเพื่อนของครอบครัวอีกคนหนึ่ง ได้ไปแจ้งสำนักงานผู้ปกครองเทศมณฑลว่า โรบินสัน รับสารภาพต่อพวกเขา “หรือพูดเป็นนัยๆ ว่าเป็นคนลงมือ”
“ผมขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวของ ไทเลอร์ โรบินสัน ที่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับกรณีนี้ และสามารถช่วยนำตัวเข้าส่งให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย” ค็อกซ์ กล่าว “ด้วยกระบวนการบางอย่าง คนในครอบครัวของเขาได้ทราบว่ามีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น”
ก่อนหน้านี้ ตำรวจสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ภาพบุคคลต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิด และขอร้องให้สาธารณชนช่วยกันระบุตัวบุคคลดังกล่าว
เคิร์ก ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของ ทรัมป์ ถูกยิงเสียชีวิตด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวขณะกล่าวสุนทรพจน์บนเวที ณ อัฒจันทร์กลางแจ้งในมหาวิทยาลัยยูทาห์แวลลีย์ ซึ่ง ทรัมป์ เรียกเหตุยิงสังหารครั้งนี้ว่าเป็น "การลอบสังหารที่โหดร้าย"
การสังหารครั้งนี้จุดชนวนความโกรธแค้นในหมู่ผู้สนับสนุนเคิร์ก และเรียกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความรุนแรงทางการเมืองจากพรรคเดโมแครต พรรครีพับลิกัน และรัฐบาลต่างชาติ
เคิร์ก วัย 31 ปี ซึ่งมีบุคลิกน่าดึงดูดใจมีส่วนช่วยเพิ่มแรงสนับสนุน ทรัมป์ ในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 2024
“มันคือการโจมตีต่อพวกเราทุกคน” ผู้ว่าการรัฐยูทาห์กล่าว พร้อมเปรียบเทียบเหตุการณ์ฆาตกรรม เคิร์ก กับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี, โรเบิร์ต เคนเนดี น้องชายของเขา และ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ผู้นำด้านสิทธิพลเมืองในช่วงทศวรรษ 1960
เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความรุนแรงทางการเมืองที่ยาวนานที่สุดในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้บันทึกเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองมากกว่า 300 กรณี ครอบคลุมทุกกลุ่มอุดมการณ์ นับตั้งแต่กลุ่มผู้สนับสนุน ทรัมป์ โจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ปี 2021
ทรัมป์ เองก็เคยตกเป็นเหยื่อความพยายามลอบสังหารมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกกระสุนพุ่งเฉียดใบหูของเขาเลือดอาบระหว่างกำลังปราศรัยหาเสียงในเดือน ก.ค. ปี 2024 และครั้งที่สองเกิดขึ้นในอีก 2 เดือนถัดมา ทว่าถูกเจ้าหน้าที่สกัดขัดขวางไว้ได้ทัน
รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของ โรบินสัน เริ่มปรากฏชัดขึ้นในวันศุกร์ (12) โดยผู้ว่าการรัฐยูทาห์ระบุว่า โรบินสัน อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านของครอบครัวในเทศมณฑลวอชิงตันใกล้พรมแดนรัฐเนวาดา
ตามบันทึกของรัฐบาล โรบินสัน ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆ เขาเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ก็ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆ
ค็อกซ์ กล่าวว่า สมาชิกในครอบครัวบอกกับพนักงานสอบสวนว่า โรบินสัน เริ่ม "อิน" กับการเมืองมากขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และเคยใช้คำพูดหมิ่นเหยียดหยาม เคิร์ก
เขาถูกจับในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา ยิงปืนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ตามคำให้การของพนักงานสอบสวน เขายังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในศาล และกำลังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำรัฐยูทาห์
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่สอบสวนพบปืนไรเฟิลแบบลูกเลื่อนที่เชื่อว่าเป็นอาวุธสังหาร เคิร์ก
พนักงานสอบสวนได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมห้องของโรบินสัน ซึ่งเล่าสิ่งที่ โรบินสัน เคยพูดไว้บน Discord ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแชทและสตรีมมิงยอดนิยมในหมู่เกมเมอร์ โดยเขาเล่าถึงการหยิบปืนไรเฟิลจากจุดที่ทิ้งไว้ แล้วนำปืนห่อผ้าขนหนูกลับไปโยนทิ้งลงในพุ่มไม้ ซึ่งตรงกับลักษณะของปืนที่พบในพื้นที่ป่าใกล้มหาวิทยาลัยตามหลังเหตุลอบสังหาร
ค็อกซ์ กล่าวว่า กระสุนที่พบในที่เกิดเหตุมีการสลักข้อความไว้ ข้อความบนปลอกกระสุนประกอบด้วย: "O Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, Ciao, ciao!"; "ถ้าคุณอ่านข้อความนี้ คุณคือเกย์ Lmao"; และ "เฮ้ พวกฟาสซิสต์! จับ!" ตามด้วยสัญลักษณ์ลูกศรที่ดูเหมือนจะอ้างอิงถึงลำดับปุ่มในวิดีโอเกม ตามข้อมูลในเอกสารว่าด้วยการจับกุม
สำหรับกระสุนที่สังหาร เคิร์ก ก็ถูกสลักไว้เช่นกันว่า: "Notices Buldge OWO what's this?" ซึ่งดูเหมือนจะอ้างอิงถึงมีมตลกๆ เกี่ยวกับการเล่นบทบาทสมมติและการเล่นเกมออนไลน์
เคิร์ก ซึ่งเป็นทั้งนักเคลื่อนไหว นักเขียน และพิธีกรรายการพอดแคสต์ เป็นเพื่อนกับรองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์, ครอบครัวของทรัมป์ รวมถึงพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนในรัฐบาลสหรัฐฯ
เคิร์ก เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานกลุ่มนักศึกษาอนุรักษนิยม Turning Point USA เริ่มต้นเส้นทางอาชีพทางการเมืองสายอนุรักษนิยมและฝ่ายขวาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
ทรัมป์ กล่าวกับรายการ "Fox and Friends" ของช่องฟ็อกซ์นิวส์ว่า ความสามารถของ เคิร์ก ในการเชื่อมโยงกับคนหนุ่มสาวและชี้แจงนโยบายของตนมีส่วนช่วยให้ตนชนะศึกเลือกตั้งเมื่อปี 2024
"เขามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกตั้ง" ผู้นำสหรัฐฯกล่าว "ผมมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นเยาว์มากมาย ไม่เคยมีพรรครีพับลิกันคนใดได้คะแนนใกล้เคียงเลย"
เคิร์ก ปรากฏตัวที่มหาวิทยาลัยยูทาห์แวลลีย์เมื่อวันพุธ (10) เพื่อร่วมกิจกรรม "American Comeback Tour" ที่วางแผนเอาไว้ 15 กิจกรรมตามมหาวิทยาลัยต่างๆ หลังจากเพิ่งกลับมายังสหรัฐอเมริกาจากทัวร์บรรยายในต่างประเทศที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่น
เคิร์ก เป็นที่รู้จักจากวาทกรรมที่มักจะยั่วยุเกี่ยวกับเชื้อชาติ เพศสภาพ การอพยพ และกฎหมายควบคุมอาวุธปืน เขามักจะใช้เหตุการณ์เหล่านี้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมอภิปรายกับเขาแบบสดๆ และมักถูกท้าทายจากทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาจัด
ที่มา: รอยเตอร์