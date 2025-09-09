ตอกย้ำอเมริกาไม่ปลอดภัย!ตร.สหรัฐฯแพร่คลิปช็อค สาวยูเครนถูกคนเร่ร่อนแทงดับบนรถไฟ(ชมวิดีโอ)

Ukrainians' learning what it means to be white— Gloria Twiford (@audiegloria) September 6, 2025
A Ukrainian woman who came to the U.S. was stabbed to death in the neck by a homeless POS with a lengthy criminal history in Charlotte, NChttps://t.co/54iP6n3DhY pic.twitter.com/iUx5hA5H52
ตำรวจสหรัฐฯแพร่คลิปหญิงสาวผู้ลี้ภัยชาวยูเครนรายหนึ่ง ถูกคนเร่ร่อนแทงเสียชีวิตแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว บนขบวนรถไฟในนอร์ทแคโรไลนา เมื่อเดือนที่แล้ว เหตุการณ์ที่ซ้ำเติมความกังวลเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมในอเมริกา ท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในการปราบปรามอาชญากรรม
ในวิดีโอที่เผยแพร่โดยระบบขนส่งมวลชนพื้นที่ชาร์ล็อตต์เมื่อวันศุกร์(5ก.ย.) เป็นภาพของ ไอรีนา ซารุตสกา ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนวัย 23 ปี กำลังนั่งอยู่บนขบวนรถไฟ แต่ทันใดนั้นเธอถูกคนร้ายจ้วงแทงจากด้านหลังหลายครั้ง ในเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าเป็นการโจมตีแบบไม่เลือกหน้า
เดคาร์ลอส บราวน์ จูเนียร์ ผู้ต้องสงสัยวัย 34 ปี ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่ง (First-degree Murder) ถือเป็นการฆาตกรรมโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน ขณะที่ภาพวิดีโอของเหตุการณ์ถูกส่งต่อกันอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์นับตั้งแต่มีการเผยแพร่ ดึงดูดความสนใจจากประชาชนทั่วไป เหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์, พวกผู้สันทัดกรณีและบรรดานักการเมือง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่ง "ความรักและความหวัง" ไปยังครอบครัวของซารุตสกา และบอกในวันจันทร์(8ก.ย.) ว่าเหตุฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นน่าสยดสยองอย่างมาก "นี่คือคนชั่วร้ายที่เราต้องจัดการ ถ้าเราไม่จัดการ เราก็จะไม่มีประเทศ" เขากล่าว ความโกรธเคืองที่มีต่อคดีนี้ เกิดขึ้นในขณะที่ ทรัมป์ ขู่ปราบปรามอาชญากรรมตามเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของเดโมแครต ในนั้นรวมถึงชิคาโก
ในการแจ้งข่าวการเสียชีวิตทางออนไลน์ ทางครอบครัวของซารุตสกา เผยว่าเธอหลบหนีสงครามในยูเครน มุ่งหน้าสู่สหรัฐฯพร้อมกับมารดาและญาติพี่น้องในปี 2022 และปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในอเมริกาได้อย่างรวดเร็ว
วี ไลเลส นายกเทศมนตรีชาร์ล็อตต์ แถลงในวันเสาร์(6ก.ย.) ว่าการตายของซารุตสกา คือความสูญเสียอันน่าเศร้าและไม่สมเหตุสมผล พร้อมระบุเธอกำลังคิดทบทวนอย่างหนักเกี่ยวกับแนวทางยกระดับรักษาความปลอดภัยในเมืองแห่งนี้ "ฉันยังคงมุ่งมั่นทำทุกอย่างเท่าที่เราทำได้ เพื่อปกป้องพลเรือนของเราและรับประกันว่าชาร์ล็อตต์จะเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัย" นายกรัฐมนตรีจากพรรคเดโมแครตเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ด้าน จอช สเตน ผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนา เผยว่าเขารู้สึกตกตะลึงกับภาพในคลิปเหตุฆาตกรรมซารุตสกา "เราต้องการตำรวจเพิ่มเติม เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน" เขาเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ พร้อมเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งรัฐผ่านกฎหมายฉบับหนึ่ง "สำหรับจัดการกับตำแหน่งว่างในรัฐของเราและในหน่วยงานท้องถิ่นของเรา เพื่อที่พวกเขาจะสามารถหยุดยั้งอาชญากรรมอันน่าสยดสยองเช่นนี้ และนำตัวพวกอาชญากรรุนแรงมาลงโทษ"
ในส่วนของพรรครีพับลิกันและผู้สันทัดกรณีฝ่ายขวา ตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของระบบยุติธรรมในเหตุการณ์นี้ ในนั้นรวมถึงกรณีที่ทำไมนายบราวน์ถึงยังคงเป็นอิสระ แม้มีประวัติกระทำผิดทางอาญายาวเหยียด
ผู้ต้องสงสัยรายนี้เคยถูกพิพากษาว่ามีความผิดต่างๆนานา ทั้งปล้นโดยใช้อาวุธ, ลักทรัพย์ รวมถึงทุบทำลายบุกรุก อ้างอิงประวัติที่ได้มาโดยสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ทั้งนี้เขาเคยใช้ชีวิตในเรือนจำเป็นเวลา 8 ปี ตามข้อหาลักขโมยโดยใช้อาวุธอันตราย นอกจากนี้แล้วเขายังมีปัญหาทางจิตและเป็นคนเร่ร่อนด้วย
แรนดี ไฟน์ สามาชิกสภาคองเกรสพรรครีพิลิกัน จากฟลอริดา เผยว่าเขาจะนำเสนอร่างกฎหมายที่จะกำหนดให้พวกผู้พิพากษาต้องรับผิดชอบด้วย หากว่าพวกผู้กระทำผิดที่เคยก่อเหตุรุนแรงซ้ำๆ ได้รับการปล่อยตัวแล้วออกไปก่ออาชญากรรมใหม่อีกรอบ
(ที่มา:บีบีซี)