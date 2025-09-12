จนท.FBI เผยคลิป-ภาพมือสังหาร 'ชาร์ลี เคิร์ก' นักเคลื่อนไหวโปรทรัมป์ ตั้งรางวัลนำจับ $100,000

เจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ภาพถ่ายและวิดีโอของบุคคลผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ยิงสังหาร ชาร์ลี เคิร์ก (Charlie Kirk) นักเคลื่อนไหวอนุรักษ์นิยมผู้ทรงอิทธิพล หลังมีการพบปืนไรเฟิลที่คาดว่าใช้ในการลอบสังหารซึ่งแฝงนัยทางการเมือง
เคิร์ก วัย 31 ปี ซึ่งเป็นทั้งนักเขียน พิธีกรรายการพอดแคสต์ และเป็นพันธมิตรใกล้ชิดคนหนึ่งของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ มีช่วยสร้างแรงสนับสนุนพรรครีพับลิกันในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ เขาถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันพุธ (10 ก.ย.) ด้วยกระสุนปืนเพียงนัดเดียว ขณะกำลังบรรยายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐยูทาห์ ซึ่ง ทรัมป์ ประณามว่าเป็นการ "การลอบสังหารที่โหดร้าย"
เจ้าหน้าที่สืบสวนยังไม่ได้เปิดเผยแรงจูงใจใดๆ ต่อสาธารณะ แต่ ทรัมป์ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า เขามีหลักฐานบ่งชี้แรงจูงใจของฆาตกร
"เราจะแจ้งให้คุณทราบในภายหลัง" ทรัมป์ กล่าว พร้อมเสริมว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลัง "มีความคืบหน้าอย่างมาก" ในการสืบสวน
เจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นระบุว่า ฆาตกรเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่งานจะเริ่มขึ้น โดยมี เคิร์ก เป็นผู้นำการอภิปรายในหัวข้อ "พิสูจน์ฉันผิด" (Prove Me Wrong) ต่อหน้าผู้คนกว่า 3,000 คนที่มหาวิทยาลัย Utah Valley University ในเมืองโอเรม รัฐยูทาห์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซอลต์เลกซิตีไปทางใต้ประมาณ 65 กม.
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ แถลงว่า วิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นชายคนหนึ่งเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปบนหลังคาก่อนจะยิงใส่เคิร์ก โดยขณะนั้น เคิร์ก ซึ่งมีจุดยืนปกป้องสิทธิการครอบครองปืนอย่างแข็งขัน กำลังตอบคำถามของผู้ชมเกี่ยวกับเหตุกราดยิง ก่อนที่กระสุนปืนจะพุ่งเข้าเจาะที่คอของเขา ทำให้ผู้ชมต่างพากันวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนก
เอฟบีไอเสนอรางวัลนำจับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมฆาตกร และเผยแพร่ภาพหยาบๆ จากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็น "บุคคลต้องสงสัย" สวมเสื้อสีดำ แว่นกันแดดสีดำ และหมวกเบสบอลสีเข้ม โดยเสื้อแขนยาวสีดำนั้นมีภาพนกอินทรีหัวล้านบินอยู่เหนือธงชาติสหรัฐอเมริกา
ภาพถ่ายชุดที่สองที่เผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่รัฐยูทาห์แสดงให้เห็นภาพชายหนุ่มรูปร่างผอมชัดเจนขึ้นเล็กน้อย และเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเป๋าเป้และรองเท้ายี่ห้อ Converse ของเขา
เจ้าหน้าที่ยังเผยแพร่วิดีโอของชายคนหนึ่งที่กำลังปีนลงมาจากหลังคาจากจุดที่มือปืนยิงกระสุนสังหาร
โบ เมสัน กรรมาธิการกรมความปลอดภัยสาธารณะแห่งรัฐยูทาห์ กล่าวว่า ชายคนดังกล่าวทิ้งรอยฝ่ามือและสารพันธุกรรมอื่นๆ ไว้บนอาคาร ขณะที่เขาร่วงลงสู่พื้น
คลิปวิดีโอยังแสดงให้เห็นชายคนนี้กำลังเดินข้ามถนนและเคลื่อนตัวเข้าไปในพื้นที่ป่าใกล้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าพบปืนไรเฟิลแบบ "ลูกเลื่อนกำลังสูง"
ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อมือปืนต่อสาธารณะ แม้ว่าสมาชิกรัฐสภา นักวิจารณ์ และนักสืบออนไลน์ได้เผยแพร่ข่าวลือและการกล่าวโทษอุดมการณ์ของฆาตกรไปทั่วทั้งโซเชียลมีเดียและกระดานข้อความต่างๆ มากมาย
สเปนเซอร์ ค็อกซ์ ผู้ว่าการรัฐยูทาห์ ได้ขอความช่วยเหลือจากสาธารณชน
“เราไม่สามารถทำงานได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากสาธารณชนในขณะนี้” เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว
ค็อกซ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนได้รับเบาะแสจากสาธารณชนมากกว่า 7,000 รายการ และเจ้าหน้าที่สืบสวนได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลไปแล้วกว่า 200 คน
แคช พาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอ เดินทางไปยังรัฐยูทาห์และปรากฏตัวในการแถลงข่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐบาลกลาง แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ
ที่มา: รอยเตอร์