ครั้งที่164ของปี2025!กราดยิงใส่เด็กๆในโรงเรียนคริสต์สหรัฐฯ ตาย2รายบาดเจ็บ17คน

มีเด็กเสียชีวิต 2 รายและคนอื่นๆบาดเจ็บ 17 คน ณ โรงเรียนคาทอลิกแห่งหนึ่งในมินนีอาโปลิส รัฐมินนิโซตา ของสหรัฐฯ ในวันพุธ(27ส.ค.) หลังคนร้ายในชุดดำกราดยิงเข้าใส่นักเรียนที่กำลังเข้าร่วมพิธีมิสซา วันที่ 3 ของทางโรงเรียน จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่
คนร้ายกราดยิงเข้ามาผ่านหน้าต่าง เข้าใส่เด็กนักเรียนที่บางส่วนนั่งประจำที่บนม้านั่งแล้วและบางส่วนกำลังเดินเข้าโบสถ์ จากนั้นก็ลั่นไกสังหารตนเอง ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุว่าเด็กนักเรียน 2 คน อายุ 8 ขวบและ 10 ขวบ เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ
"มันเป็นการจงใจใช้ความรุนแรงกับเด็กๆที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่และผู้มาแสวงบุญคนอื่นๆ การกราดยิงอย่างป่าเถื่อนและขี้ขลาดตาขาวเข้าใส่โบสถ์ที่เต็มไปด้วยเด็กๆ มันเป็นเรื่องที่ไม่อาจเข้าใจได้" ไบรอัน โอฮารา ผู้บัญชาการตำรวจมินนิโซตาบอกกับผู้สื่อข่าว
เหตุกราดยิงครั้งนี้เป็นอีกสัญญาณที่บ่งชี้ว่า การระบาดของเหตุความรุนแรงใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนสหรัฐฯในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ลดลงเลย ในขณะที่สถาบันการศึกษาต่างๆเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงกันแล้ว
ขณะเดียวกันมันยังแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากของพวกเจ้าหน้าที่ในการสกัดเหตุกราดยิง แม้มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เทคนิคการคัดกรองและระเบียบปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย โดยมือปืนในมินนีอาโปลิส หลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันผู้บุกรุกเข้าไปในโรงเรียน ด้วยการเล็งเป้าเล่นงานเด็กๆผ่านบานหน้าต่างของโบสถ์แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกัน
เจ้าหน้าที่ระบุตัวคนร้ายเป็นชายชื่อ โรบิน เวสต์แมน วัย 23 ปี แต่จากบันทึกของศาลพบว่า เวสต์แมน ได้เปลี่ยนชื่อมาจาก โรเบิร์ต ในปี 2020 และระบุตัวตนว่าเป็นผู้หญิง
จาค็อบ เฟรย์ นายกเทศมนตรีมินนีอาโปลิส เตือนว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างในการตามประหัตประหารบุคคลข้ามเพศรายอื่นๆ "ไม่ว่าใครที่ใช้เรื่องนี้เป็นโอกาสในการใส่ร้ายชุมชนข้ามเพศของเรา หรือชุมชนอื่นๆ เท่ากับว่าคนๆนั้นสูญเสียสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์"
เหตุกราดยิงที่โรงเรียนคาทอลิกแอนนูนเคียชัน โรงเรียนเอกชนระดับประถม ที่มีนักเรียนราวๆ 395 คน ถือเป็นเหตุการณ์กราดยิงครั้งที่ 164 ในประเทศแห่งนี้ นับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นไม่หยุดกระตุ้นให้มีการออกมาตรการความปลอดภัยใหม่ และกระพือประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนหนักหน่วงขึ้น
เจ้าหน้าที่เผยว่าคนร้ายสาดกระสุนออกมาหลายสิบนัด โดยใช้ปืนไรเฟิล ปืนสั้นและปืนพก ซึ่งล้วนแต่ซื้อมาอย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้แล้วพวกเขายังพบอาวุธปืนเพิ่มเติม ณ บ้านพักอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเวสต์แมน ท้งนี้พบเห็นรถตำรวจหลายคันจอดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง ที่ตามประวัติแล้วเป็นที่พักของ เวสต์แมน ห่างจากโรงเรียนลงไปทางใต้ไม่กี่กิโลเมตร
โรงพยาบาลท้องถิ่นเปิดเผยว่าพวกเขาให้การรักษาเด็กๆ 14 รายและผู้ใหญ่ 2 คน หลายรายมีบาดแผลกระสุนปืน อย่างไรก็ตามคาดหมายว่าทั้งหมดจะมีชีวิตรอด
พวกเจ้าหน้าที่บอกว่าเวสต์แมนไม่มีประวัติอาชญากรรมและดูเหมือนจะลงมือเพียงลำพัง ในเบื้องต้นพวกเขายังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุ
แคช ปาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอระบุว่าคดีนี้จะถูกสืบสวนในฐานะเหตุก่อการร้ายภายใน และอาชญากรรมแห่งความเกลียดชังที่เล็งเป้าเล่นงานโบสถ์คริสต์
ทั้งนี้พวกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังตรวจสอบโพสต์ถ้อยแถลงต่างๆนานาบนสื่อสังคมออนไลน์ของเวสต์แมน ที่มันถูกลบไปแล้ว ขณะที่วิดีโอหลายคลิปบนเป็นสื่อสังคมออนไลน์ เป็นภาพที่มือปืนกำลังพูดเกี่ยวกับความรู้สึกซึมเศร้าและปรารถนาลงมือกราดยิงหมู่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งลดธงชาติลงครึ่งเสาทั่วประเทศ เพื่อเป็นสัญญาณแห่งการไว้ทุกข์ ขณะที่พวกเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุโจมตีครั้งนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุยิงกันอื่นๆอีก 3 เหตุการณ์ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาในมินนีอาโปลิส ในนั้นรวมถึงโรงเรียนมัธยมเยซูอิตแห่งหนึ่ง
(ที่มา:รอยเตอร์)