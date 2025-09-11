สหรัฐฯช็อคอีก!นักเคลื่อนไหวพันธมิตรสำคัญของทรัมป์ ถูกยิงดับขณะปราศรัยที่มหาวิทยาลัยยูทาห์(ชมคลิป)

ชาร์ลี เคิร์ค นักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาและผู้สันทัดกรณี พันธมิตรทรงอิทธิพลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกยิงเข้าบริเวณคอจนเสียชีวิตในวันพุธ(10ก.ย.) ณ กิจกรรมหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยยูทาห์
ทรัมป์ เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า "เคิร์ค ผู้ยอดเยี่ยมและกระทั่งผู้เป็นตำนาน ตายแล้ว ไม่มีใครเข้าใจหรือมีหัวใจแห่งความเป็นเยาวชนในสหรัฐฯดีกว่าชาร์ลี อีกแล้ว เขาเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน โดยเฉพาะผม และตอนนี้ เขาไม่ได้อยู่กับเราอีกต่อไปแล้ว"
โฆษกของมหาวิทยาลัยเผยว่าตำรวจยังไม่ได้ควบคุมผู้ต้องสงสัยรายใดๆ หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่ามีใครบางคนถูกจับกุมตัว
คลิปวิดีโอของเหตุการณ์ที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ พบเห็น เคิร์ค กำลังปราศรัยกลางแจ้งกับฝูงชนจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยยูทาห์ วัลเลย์ ในเมืองโอเร็ม รัฐยูทาห์ ระหว่างนั้นก็ยินเสียงปังดังสนั่นคล้ายกับเสียงปืนดังออกมา เคิร์กเอามือกุมไปที่คอและร่วงลงตกเก้าอี้ ในขณะที่ผู้คนที่มารับปังการปราศรัยต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง
เคิร์ค และ Turning Point USA กลุ่มที่เขาร่วมก่อตั้ง เป็นองค์กรเยาวชนอนุรักษ์นิยมใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเยาวชน สำหรับสนับสนุนทรัมป์ ในศึกเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
การปรากฏตัวของ เคิร์ค ในวันพุธ(10ก.ย.) ถือเป็นครั้งแรกในกิจกรรม ""American Comeback Tour" ทั้งหมด 15 กิจกรรม ที่มีแผนจัดขึ้นตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ บ่อยครั้งที่เขาใช้กิจกรรมลักษณะนี้ ที่มักมีฝูงชนนักศึกษาเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก เชิญผู้รับฟังร่วมดีเบทกับเขา ทั้งนี้ก่อนหน้าถูกยิง เคิร์ค กำลังนั่งอยู่บนโต๊ะที่เขาเรียกว่า "Prove Me Wrong" ตอบคำถามต่างๆนานาจากผู้ฟัง
หลังจากคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัย 2 ทางทรัมป์มอบเครดิตส่วนหนึ่งแก่ เคิร์ค สำหรับระดมเสียงสนับสนุนเยาวชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นชาวผิวสีให้แก่เขา "คุณมีกองทัพรากหญ้า Turning Point " ทรัมป์เคยกล่าว ณ เวทีชุมนุมในฟีนิกซ์เมื่อเดือนธันวาคม "มันไม่ใช่ชัยชนะของผม แต่มันเป็นชัยชนะของพวกคุณ"
ทั้งนี้ เคิร์ค มีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ 5.3 ล้านรายและเป็นเจ้าของรายการพอดแคสต์และรายการวิทยุยอดนิยม " "The Charlie Kirk Show." นอกจากนี้แล้วเมื่อเร็วๆนี้เขายังไปเป็นพิธีกรร่วมในรายการ "Fox & Friends" ของสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์
เขาเป็นส่วนหนึ่งในระบบความสัมพันธ์ของบรรดาอินฟลูเอ็นเซอร์สายอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนทรัมป์ ในนั้นรวมถึงแจ็ค โปโซเบียต, ลอรา ลูเมอร์, แคนแดนซ์ โอเวนส์ และคนอื่นๆ ซึ่งช่วยขยายข่าววาระของประธานาธิบดี บ่อยครั้งที่ เคิร์ค โจมตีสื่อกระแสหลักและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศสงครามทางวัฒนธรรม ในด้านผิวสี เพศและคนเข้ามือง ในลักษณะยั่วยุ
เบื้องต้นยังไม่ทราบแรงจูงใจของเหตุการณ์นี้ แต่เวลานี้สหรัฐฯอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองลากยาวที่สุดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 โดยรอยเตอร์พบเหตุความรุนแรงที่มีแรงจูงใจทางการเมืองมากกว่า 300 คดี นับตั้งแต่บรรดาผู้สนับสนุนทรัมป์โจมตีอาคารรัฐสภา ในวันที่ 6 มกราคม 2021
ในนั้นรวมถึงกรณีในเดือนกรกฏาคม 2024 ที่ ทรัมป์ ลอบยิงกระสุนเฉียดใบหู ระหว่างปราศรัยหาเสียงในเมืองบัตเลอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย ก่อนที่เขาจะถูกคนร้ายพยายามลอบสังหารเป็นครั้งที่ 2 ในอีก 2 เดือนต่อมา อย่างไรก็ตามมันถูกหน่วยสืบราชการลับรัฐบาลกลางสกัดไว้ได้เสียก่อน
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา คนร้ายบุกเข้าไปยังบ้านพักของจอช ชาปิโร ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย และจุดไฟเขาในขณะที่ครอบครัวของเขาอยู่ภายในบ้าน
ก่อนหน้านั้นเมื่อช่วงต้นปี มือปืนรายหนึ่งแอบอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในมินนิโซตา ก่อเหตุฆาตกรรม เมลิสสา ฮอร์ทแมน ส.ส.ของรัฐและสามีของเธอ รวมถึงยิงวุฒิสมาชิก จอห์น โฮฟฟ์แมนและภรรยาของเขา ส่วนในเมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ชายคนหนึ่งใช้เครื่องพ่นไฟประดิษฐ์เองและระเบิดเพลิงโจมตีกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวประกันอิสราเอลที่ถูกฮามาสควบคุมตัว ส่งผลให้ผู้หญิงรายหนึ่งเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีก 6 คน
(ที่มา:รอยเตอร์)