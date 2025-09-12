สหรัฐฯช็อค! ชาร์ลี เคิร์ค นักเคลื่อนไหวพันธมิตรสำคัญของทรัมป์ ถูกยิงดับขณะปราศรัยที่มหาวิทยาลัยในยูทาห์

ชาร์ลี เคิร์ค นักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาทรงอิทธิพลที่เป็นพันธมิตรสนิทของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกยิงเสียชีวิตอย่างอุกอาจในวันพุธ (10 ก.ย.) ขณะกำลังเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับความรุนแรงจากอาวุธปืนที่มหาวิทยาลัยในรัฐยูทาห์ ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายสหรัฐฯเร่งไล่ล่ามือปืนที่ลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวซึ่งยังหลบหนีลอยนวล
เคิร์ค ซึ่งมีอายุ 31 ปี สร้างชื่อเสียงจากการเป็นคอมเมนเตเตอร์ผ่านพอดแคสต์และวิทยุกระจายเสียง เขาได้รับยกย่องว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างฐานสนับสนุนที่เป็นผู้ออกเสียงวัยหนุ่มสาวให้แก่พรรครีพับลิกัน เขาถูกสังหารโดยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเพียงนัดเดียว ในเหตุการณ์ซึ่งผู้ว่าการรัฐยูทาห์ สเปนเซอร์ ค็อกซ์ เรียกว่า เป็นการลอบสังหารทางการเมือง
เหตุสังหารครั้งนี้ ที่ถูกบันทึกรายละเอียดเอาไว้ได้อย่างชัดเจนในคลิปวิดีโอหลายๆ คลิป ซึ่งเผยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทางอินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นในระหว่างมีการจัดกิจกรรมช่วงเที่ยงวันที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนราว 3,000 คน ณ มหาวิทยาลัยยูทาห์ แวลลีย์ ในเมืองโอเรม รัฐยูทาห์ ห่างจากเมืองซอลต์เลคซิตี้ไปทางในใต้ราว 65 กิโลเมตร
ในคลิปหนึ่ง สามารถมองเห็นเลือที่กำลังทะลักออกมาจากลำคอของ เคิร์ค ในทันทีหลังจากเสียงปืนดังขึ้น และเขาทรุดตัวลงในเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่
เคิร์ค ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานของกลุ่มนักศึกษาหัวอนุรักษนิยมที่ใช้ชื่อว่า “เทิร์นนิ่ง พอยต์ ยูเอสเอ” (Turning Point USA) ถูกประกาศว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเวลาหลายชั่วโมงต่อมา การถูกสังหารของเขาจุดชนวนให้มีการแสดงความโกรธเกรี้ยวและการประณามการใช้ความรุนแรงทางการเมืองทั้งจากฝ่ายเดโมแครต, รีพับลิกัน, และกระทั่งรัฐบาลต่างประเทศ
เคิร์ค เริ่มต้นงานอาชีพของเขาในแวดวงการเมืองสายอนุรักษนิยมตั้งแต่ที่เขายังเป็นวัยรุ่น ภายในเวลาเพียงกว่า 1 ทศวรรษเศษๆ เพื่อนมิตรของเขาบางคนซึ่งเขาคบหาสมาคมด้วยจากการร่วมทำกิจกรรมกัน เวลานี้สามารถขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดของสหรัฐฯทั้งในภาครัฐบาลและภาคสื่อมวลชน คนหนึ่งได้แก่รองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ซึ่งออกมากล่าวทบทวนความหลังเรื่องที่เขาได้เข้าร่วมในกลุ่มสนทนาหลายๆ กลุ่มกับเคิร์ค
“ความสำเร็จจำนวนมากมายเหลือเกินที่เราได้มาในคณะบริหารชุดนี้ สามารถสืบสาวตรงไปถึงความสามารถของชาร์ลี ในการจัดตั้งองค์การและในการจัดการประชุมหารือกัน” แวนซ์เขียนเอาไว้ตอนหนึ่งในข้อเขียนยาวเหยียดอุทิศแด่เคิร์คซึ่งนำออกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย “เขาไม่ได้แค่ช่วยให้เราชนะในการเลือกตั้งปี 2024 เท่านั้น เขาช่วยเหลือเราหาคนมาบรรจุไว้ในคณะรัฐบาลทั้งคณะทีเดียว”
ทรัมป์ เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า "เคิร์ค ผู้ยอดเยี่ยมและกระทั่งผู้เป็นตำนาน ตายแล้ว ไม่มีใครเข้าใจหรือมีหัวใจแห่งความเป็นเยาวชนในสหรัฐฯดีกว่าชาร์ลี อีกแล้ว เขาเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน โดยเฉพาะผม และตอนนี้ เขาไม่ได้อยู่กับเราอีกต่อไปแล้ว"
โฆษกของมหาวิทยาลัยเผยว่าตำรวจยังไม่ได้ควบคุมผู้ต้องสงสัยรายใดๆ หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่ามีใครบางคนถูกจับกุมตัว
คลิปวิดีโอของเหตุการณ์ที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ พบเห็น เคิร์ค กำลังปราศรัยกลางแจ้งกับฝูงชนจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยยูทาห์ วัลเลย์ ในเมืองโอเร็ม รัฐยูทาห์ ระหว่างนั้นก็ยินเสียงปังดังสนั่นคล้ายกับเสียงปืนดังออกมา เคิร์กเอามือกุมไปที่คอและร่วงลงตกเก้าอี้ ในขณะที่ผู้คนที่มารับปังการปราศรัยต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง
เคิร์ค และ Turning Point USA กลุ่มที่เขาร่วมก่อตั้ง เป็นองค์กรเยาวชนอนุรักษ์นิยมใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเยาวชน สำหรับสนับสนุนทรัมป์ ในศึกเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
การปรากฏตัวของ เคิร์ค ในวันพุธ(10ก.ย.) ถือเป็นครั้งแรกในกิจกรรม ""American Comeback Tour" ทั้งหมด 15 กิจกรรม ที่มีแผนจัดขึ้นตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ บ่อยครั้งที่เขาใช้กิจกรรมลักษณะนี้ ที่มักมีฝูงชนนักศึกษาเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก เชิญผู้รับฟังร่วมดีเบทกับเขา ทั้งนี้ก่อนหน้าถูกยิง เคิร์ค กำลังนั่งอยู่บนโต๊ะที่เขาเรียกว่า "Prove Me Wrong" ตอบคำถามต่างๆนานาจากผู้ฟัง
หลังจากคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัย 2 ทางทรัมป์มอบเครดิตส่วนหนึ่งแก่ เคิร์ค สำหรับระดมเสียงสนับสนุนเยาวชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นชาวผิวสีให้แก่เขา "คุณมีกองทัพรากหญ้า Turning Point " ทรัมป์เคยกล่าว ณ เวทีชุมนุมในฟีนิกซ์เมื่อเดือนธันวาคม "มันไม่ใช่ชัยชนะของผม แต่มันเป็นชัยชนะของพวกคุณ"
ทั้งนี้ เคิร์ค มีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ 5.3 ล้านรายและเป็นเจ้าของรายการพอดแคสต์และรายการวิทยุยอดนิยม " "The Charlie Kirk Show." นอกจากนี้แล้วเมื่อเร็วๆนี้เขายังไปเป็นพิธีกรร่วมในรายการ "Fox & Friends" ของสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์
เขาเป็นส่วนหนึ่งในระบบความสัมพันธ์ของบรรดาอินฟลูเอ็นเซอร์สายอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนทรัมป์ ในนั้นรวมถึงแจ็ค โปโซเบียต, ลอรา ลูเมอร์, แคนแดนซ์ โอเวนส์ และคนอื่นๆ ซึ่งช่วยขยายข่าววาระของประธานาธิบดี บ่อยครั้งที่ เคิร์ค โจมตีสื่อกระแสหลักและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศสงครามทางวัฒนธรรม ในด้านผิวสี เพศและคนเข้ามือง ในลักษณะยั่วยุ
เบื้องต้นยังไม่ทราบแรงจูงใจของเหตุการณ์นี้ แต่เวลานี้สหรัฐฯอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองลากยาวที่สุดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 โดยรอยเตอร์พบเหตุความรุนแรงที่มีแรงจูงใจทางการเมืองมากกว่า 300 คดี นับตั้งแต่บรรดาผู้สนับสนุนทรัมป์โจมตีอาคารรัฐสภา ในวันที่ 6 มกราคม 2021
ในนั้นรวมถึงกรณีในเดือนกรกฏาคม 2024 ที่ ทรัมป์ ลอบยิงกระสุนเฉียดใบหู ระหว่างปราศรัยหาเสียงในเมืองบัตเลอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย ก่อนที่เขาจะถูกคนร้ายพยายามลอบสังหารเป็นครั้งที่ 2 ในอีก 2 เดือนต่อมา อย่างไรก็ตามมันถูกหน่วยสืบราชการลับรัฐบาลกลางสกัดไว้ได้เสียก่อน
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา คนร้ายบุกเข้าไปยังบ้านพักของจอช ชาปิโร ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย และจุดไฟเขาในขณะที่ครอบครัวของเขาอยู่ภายในบ้าน
ก่อนหน้านั้นเมื่อช่วงต้นปี มือปืนรายหนึ่งแอบอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในมินนิโซตา ก่อเหตุฆาตกรรม เมลิสสา ฮอร์ทแมน ส.ส.ของรัฐและสามีของเธอ รวมถึงยิงวุฒิสมาชิก จอห์น โฮฟฟ์แมนและภรรยาของเขา ส่วนในเมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ชายคนหนึ่งใช้เครื่องพ่นไฟประดิษฐ์เองและระเบิดเพลิงโจมตีกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวประกันอิสราเอลที่ถูกฮามาสควบคุมตัว ส่งผลให้ผู้หญิงรายหนึ่งเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีก 6 คน
(ที่มา: รอยเตอร์/เอพี)