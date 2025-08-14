"อิทธิพร" คาดเลือกตั้งซ่อม สส.เชียงราย 14 ก.ย.รู้ผล 4 ทุ่ม ส่วนวันเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษยังต้องประเมินสถานการณ์

ปธ.กกต.คาดเลือกซ่อม สส.เชียงราย14ก.ย.รู้ผล 22.00 น. ส่วนเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษ เขต 5 ยังต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวัน แม้ผู้อพยพจะเดินทางกลับแล้ว
วันนี้(14ส.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งซ่อม สส.จังหวัดเชียงราย เขต 7 และ สส.จังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 ว่า การเลือกตั้งซ่อม สส.จังหวัดเชียงรายได้กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 14 กันยายน 2568 และกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม จนถึงวันที่ 17 สิงหาคมนี้ จำนวน 5 วัน ซึ่งเมื่อวานนี้มีผู้สมัครจำนวน 1 คน สำหรับความพร้อมได้เตรียมไว้ตามลำดับ ส่วนเรื่องบุคลากรมีความพร้อมมากทำไปเกือบเสร็จหมดแล้ว เหลือเพียงการตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ในสัปดาห์หน้า รวมถึงเรื่องบัตรเลือกตั้งก็ไม่มีปัญหา โดยพื้นที่จังหวัดเชียงราย เขต 5 มีหน่วยเลือกตั้ง 285 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 130,000 คน คาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ในวันนั้นเวลาประมาณ 22.00 น. เพราะมีพื้นที่เพียง 5 อำเภอและจะพยายามทำระบบรายงานผลการนับคะแนนในคืนนั้นด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการ ถ้าทำได้ก็จะได้ติดตามรับทราบผลการเลือกตั้งระหว่างนั้นได้ทันทีในวันเลือกตั้ง
ส่วนการเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษ เขต 5 ที่กกต.เลื่อนวันลงคะแนนออกไปเนื่องจากเหตุความไม่สงบ ว่า วานนี้ (13 ส.ค.)ทางสำนักงานและเลขาธิการกกต.ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ว่า สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้น ประชาชนได้ย้ายออกจากศูนย์พักพิงของ 2 อำเภอไปแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ จึงอยู่ระหว่างการประเมินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดศรีสะเกษถ้าเห็นว่าสถานการณ์ปกติปลอดภัยพอที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้แล้ว กกต.จะรีบประกาศวันเลือกตั้ง ซึ่งต้องติดตามกันวันต่อวัน