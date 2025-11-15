สะพาน 125 ปี "ก๊กเทค" ที่ถูก "ตะอั้ง" ระเบิดทิ้ง ซ่อมเสร็จแล้ว เตรียมเปิดใช้อีกครั้ง

MGR Online - การรถไฟเมียนมาเดินรถทดสอบความแข็งแรงของสะพานประวัติศาสตร์"ก๊กเทค" ที่ถูกกองทัพตะอั้งระเบิดทำลายจนเสียหายเมื่อ 2 เดือนก่อน หลังซ่อมเสร็จแล้ว เตรียมเปิดใช้งานอีกครั้ง
สำนักข่าว One News Myanmar รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 การรถไฟเมียนมาได้เดินขบวนรถเพื่อทดสอบความแข็งแรงของสะพานแขวนก๊กเทค ที่เพิ่งซ่อมแซมเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดใช้งานได้อีกครั้ง
สะพานแห่งนี้ได้ถูกกองทัพตะอั้ง(TNLA) วางระเบิดทำลายจนได้รับความเสียหาย เมื่อตอนเช้าของวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่ถอนกำลังบางส่วนออกจากพื้นที่เมืองจ๊อกแม จุดที่ถูกระเบิดเป็นสะพานทางฝั่งบ้านหนองปิ๋ง ไปยังสถานีจ๊อกแม ช่วงระหว่างฐานสะพาน AB-2 กับตอม่อเลขที่ P-16 ทำให้ตัวสะพานขาด ทรุดตัวลงมาเป็นระยะทาง 18.2 เมตร หรือเกือบ 60 ฟุต
วันที่ 16 กันยายน หลังกองทัพพม่าสามารถบุกยึดเมืองหนองเขียวคืนจากกองทัพตะอั้งได้แล้ว วิศวกรจากการรถไฟเมียนมา ร่วมกับหน่วยทหารช่าง กองทัพพม่า ได้เริ่มการซ่อมแซมสะพานก๊กเทค โดยนำโครงเหล็กมาประกอบใหม่ให้ได้รูปทรงต่อม่อแบบเดิม
ตามแผนซ่อมแซมของการรถไฟเมียนมา เมื่อจะเปิดใช้สะพานก๊กเทคให้รถไฟสามารถแล่นข้ามผ่านได้อีกครั้ง สะพานแห่งนี้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 209 ตัน
สะพานก๊กเทคเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสาย ย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์-ปินอูลวิน-ล่าเสี้ยว เป็นสะพานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมของพม่า ถูกสร้างข้ามหุบเหวก๊กเทคที่เป็นรอยต่อระหว่างเมืองปินอูลวิน เมืองตากอากาศชื่อดังของภาคมัณฑะเลย์ กับจังหวัดจ๊อกแม รัฐฉานเหนือ ตัวสะพานยาว 689 เมตร สูง 102 เมตร
อังกฤษเริ่มสร้างสะพานก๊กเทคในปี 2442 เพื่อต้องการขยายอิทธิพลขึ้นไปยังรัฐฉาน สะพานสร้างเสร็จและเปิดใช้งานในปี 2443 หากนับการใช้งานจนถึงปัจจุบัน สะพานก๊กเทคก็มีอายุยืนยาวถึง 125 ปีแล้ว
ช่วงที่เมียนมายังสงบ สะพานก๊กเทคเคยเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวแบบผจญภัยในเมียนมาและรัฐฉาน เสน่ห์อันเป็นแม่เหล็กดึงดูดของสะพานก๊คเทค คือขณะที่รถไฟกำลังแล่นข้ามสะพาน ผู้โดยสารบนขบวนรถสามารถมองเห็นความสูงชันของโครงเหล็กที่ประกอบขึ้นเป็นตอม่อสะพาน วางเรียงต่อกันเป็นแนวโค้งยาวข้ามร่องลึกของหุบเหว ทิวทัศน์ด้านล่างเป็นป่าเขาแน่นหนา อุดมสมบูรณ์ และสวยงาม