“เด็กจ๊อกแม” ได้กลับห้องเรียนอีกครั้ง หลังต้องหยุดยาวช่วงถูก “ตะอั้ง” ยึดเมือง

MGR Online - โรงเรียนทุกแห่งในเมืองจ๊อกแมกลับมาเปิดสอนได้อีกครั้ง หลังต้องหยุดยาวไปนานหลายเดือน ช่วงที่ถูกกองทัพตะอั้งบุกยึดเมือง จนเกิดการสู้รบหนักกับทหารพม่า
วันที่ 8 ตุลาคม 2568 โรงเรียนหลายแห่งในเมืองจ๊อกแม รัฐฉานเหนือ ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา ได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง หลังต้องหยุดไปนานหลายเดือน มีรายงานว่านักเรียนจำนวน 1,042 คน มาลงทะเบียนเพื่อกลับเข้าสู่ห้องเรียนในวันนี้
โรงเรียนทุกแห่งในเมืองจ๊อกแมจำเป็นต้องปิดตัวลง หลังการสู้รบระหว่างทหารกองทัพพม่ากับกองทัพตะอั้ง(TNLA)ในเมืองแห่งนี้เริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ทำให้ประชาชนจำนวนมาก รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงาน ต้องอพยพออกนอกพื้นที่เพื่อไปหาที่หลบภัย ส่งผลให้กลไกของหน่วยงานรัฐในเมืองจ๊อกแมได้กลายเป็นอัมพาต
กองทัพตะอั้งได้เข้ายึดเมืองจ๊อกแมเอาไว้จากปฏิบัติการ 1027 รอบสอง เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 รวมกับอีกหลายเมืองที่อยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3 ที่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา เช่น เมืองหนองเขียว และเมืองสีป้อ
ทางการจีนพยายามเจรจาและกดดันกองทัพตะอั้งให้คืนเมืองเหล่านี้แก่กองทัพพม่า เพราะเป็นอุปสรรคต่อการค้าขายและขนส่งสินค้าของจีน แต่กองทัพตะอั้งปฏิเสธ ทำให้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นมา กองทัพพม่าได้ทุ่มเทกำลัง โหมบุกโจมตีฐานที่มั่นของทหารตะอั้ง ทั้งที่อยู่ในเมืองหนองเขียวและจ๊อกแมอย่างหนัก ทั้งทางบกและทางอากาศ
กองทัพตะอั้งไม่สามารถต้านทางการโจมตีจากกองทัพพม่าได้ จำต้องถอนทหารออกจากเมืองหนองเขียวในวันที่ 14 กรกฎาคม และกองทัพพม่าสามารถบุกยึดเมืองจ๊อกแมคืนได้อย่างสมบูรณ์เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา
ไม่กี่วันหลังกองทัพพม่าเข้าควบคุมเมืองจ๊อกแม เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานก็เริ่มกลับเข้ามาทำงาน รวมถึงครูตามโรงเรียนต่างๆ
เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองทัพพม่าได้เข้าตรวจสอบความปลอดภัย รวมถึงเคลียร์กับระเบิดที่ถูกวางไว้ในโรงเรียนทุกแห่งหมดแล้ว โรงเรียนจึงกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง ทำให้นักเรียนที่เสียโอกาสเพราะต้องหยุดเรียนไปหลายเดือนจากผลของสงคราม ได้กลับคืนสู่ห้องเรียน