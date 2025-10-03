กองทัพพม่ายึดเมืองสำคัญในรัฐชานกลับคืนจากกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ได้เพิ่มอีก 1 เมือง

เอพี - กองทัพพม่าได้ยึดคืนเมืองสำคัญในรัฐชานได้สำเร็จ หลังจากสูญเสียเมืองดังกล่าวให้กลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยมานานกว่า 1 ปี สื่อของรัฐรายงาน
การยึดคืนเมืองจ๊อกแม ที่อยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 115 กิโลเมตร ถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่กำลังต่อสู้อยู่กับกองทัพ ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างอิสระ เนื่องจากกองทัพไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว และคำกล่าวอ้างนี้ยังไม่มีการโต้แย้ง
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กองทัพได้เพิ่มกิจกรรมทางทหารทั้งภาคพื้นดินและการโจมตีทางอากาศเพื่อยึดคืนพื้นที่ที่กลุ่มต่อต้านควบคุม ก่อนการเลือกตั้งที่ได้ให้คำมั่นว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค.
เมืองจ๊อกแม ที่ตั้งอยู่บนทางหลวงสายหลักที่เป็นเส้นทางการค้าเชื่อมต่อภาคกลางของพม่ากับจีน อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) ที่เป็นสมาชิกในพันธมิตรสามภราดรภาพของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์
รายงานในหนังสือพิมพ์เมียนมาอาลินรายงานว่า กองทัพพม่าเข้ายึดเมืองจ๊อกแมได้อย่างสมบูรณ์ในบ่ายวัยพุธ หลังจากปฏิบัติการโจมตีเป็นเวลา 3 สัปดาห์ รายงานที่เผยแพร่ภาพถ่ายทหารในจุดสำคัญต่างๆ ของเมือง ระบุว่ากองทัพกำลังดำเนินการฟื้นฟูการบริหารของเมือง และรับรองความปลอดภัยในการเดินทางกลับของประชาชนที่หลบหนีการสู้รบ
กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางยังไม่ตอบสนองคำร้องขอความคิดเห็นในเรื่องนี้ แต่ในแพลตฟอร์มส่งข้อความ Telegram กลุ่มระบุเมื่อวันพุธว่ากองทัพได้โจมตีเมืองจ๊อกแมด้วยการโจมตีทางอากาศและอาวุธหนัก เผาอาคารราชการ และเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดในหมู่บ้านใกล้เคียง
สมาชิกของพันธมิตรสามภราดรภาพ ที่รวมถึงกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติพม่า (MNDAA) และกองทัพอาระกัน (AA) ได้ต่อสู้เพื่อเรียกร้องการปกครองตนเองจากรัฐบาลกลางของพม่ามานานหลายทศวรรษ พวกเขาจับมือเป็นพันธมิตรกันอย่างหลวมๆ กับกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ที่เป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหาร ที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากกองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลของอองซานซูจีในเดือนก.พ. 2564
ตั้งแต่เดือนต.ค. 2566 สมาชิกของกลุ่มพันธมิตรได้เข้ายึดและควบคุมพื้นที่สำคัญทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าใกล้กับชายแดนจีน และทางตะวันตกของพม่าไว้ได้
อย่างไรก็ตาม การรุกคืบของพวกเขาในรัฐชานชะลอตัวลงหลังจากการหยุดยิงหลายครั้งที่จีนเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยในช่วงต้นปี ทำให้กองทัพสามารถเข้ายึดเมืองสำคัญๆ คืนกลับไปได้ รวมถึงเมืองล่าเสี้ยว ในเดือนเม.ย. และเมืองหนองเขียว ที่อยู่ติดกับเมืองจ๊อกแม ในเดือนก.ค.