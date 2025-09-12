ทหารช่างพม่าเริ่มซ่อม “สะพานก๊กตวิน” หลังถูก “ตะอั้ง”ระเบิดทิ้งเมื่อ 2 เดือนก่อน

MGR Online - ทหารช่างกองทัพพม่าเริ่มลงมือซ่อมสะพานก๊กตวิน คอขวดของระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา ก้นเหวก๊กเทค ที่ถูกกองทัพตะอั้งระเบิดทิ้งเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม เตรียมเปิดเส้นทางเชื่อม"หนองเขียว-จ๊อกแม"กลับมาใหม่อีกครั้ง
วันที่ 10 กันยายน 2568 ทหารช่างจากกองทัพพม่า ได้เสร็จสิ้นการติดตั้งสะพานเบลี่ย์ ที่ถูกนำมาใช้ชั่วคราวทดแทนสะพานก๊กตวินซึ่งถูกกองทัพตะอั้ง(TNLA) วางระเบิดจนเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา
สะพานก๊กตวินเป็นสะพานข้ามลำน้ำขนาดเล็กบนทางหลวงหมายเลข 3 ตรงก้นหุบเหวก๊กเทค พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองหนองเขียวกับเมืองจ๊อกแม รัฐฉานเหนือ จุดยุทธศาสตร์สำคัญของระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา เพราะเป็นช่วงคอขวดของการขนส่งสินค้าที่จีนและเมียนมาซื้อขายกัน
เนื่องจากภูมิประเทศและสภาพทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงที่ผ่านหุบเขาก๊กเทค เป็นเพียงถนน 2 เลนเล็กๆ ที่โค้ง คดเคี้ยว ลัดเลาะขึ้น-ลงไปตามหุบเขาสูงชัน ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุ มีรถเสีย หรือมีกองกำลังติดอาวุธมาตั้งด่านปิดถนนในหุบเขาก๊กเทค จะมีผลต่อเนื่องถึงทางหลวงหมายเลข 3 เกือบตลอดทั้งเส้นโดยทันที โดยเฉพาะถนนช่วงที่อยู่ในรัฐฉานเหนือ ที่อาจต้องเป็นอัมพาตไปหลายวัน
กองทัพตะอั้งได้เข้ายึดเมืองหนองเขียวและจ๊อกแมจากปฏิบัติการ 1027 รอบสอง เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ทำให้สามารถควบคุมเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมาเอาไว้ได้
ทางการจีนพยายามกดดันกองทัพตะอั้งให้คืนเมืองหนองเขียวและจ๊อกแมแก่กองทัพพม่า แต่กองทัพตะอั้งปฏิเสธ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 กองทัพพม่าจึงทุ่มเทกำลัง โหมบุกโจมตีฐานที่มั่นของทหารตะอั้งที่อยู่ในเมืองหนองเขียวและจ๊อกแมทั้งทางบกและทางอากาศอย่างหนัก จนในที่สุด กองทัพตะอั้งจำต้องถอนทหารออกจากเมืองหนองเขียวในวันที่ 14 กรกฎาคม และถอนทหารออกจากเมืองจ๊อกแมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
แต่ระหว่างถอนทหารออกจากทั้ง 2 เมืองดังกล่าว กองทัพตะอั้งได้วางระเบิด ทำลายสะพานที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของทั้ง 2 เมือง ได้แก่ สะพานก๊กตวินที่ก้นเหว และสะพานก๊กเทค สะพานรถไฟเก่าแก่อายุ 150 ปีที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่พม่ายังตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ที่อยู่ด้านบนของหุบเหว
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมเป็นต้นมา การสัญจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงที่ต้องผ่านหุบเขาก๊กเทคได้ถูกปิดสนิท เพราะสะพานก๊กตวินถูกวางระเบิดทำลาย รถบรรทุกสินค้า และรถของชาวบ้านที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางสายนี้สัญจรผ่าน ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นที่อ้อมยาวออกไปหลายสิบกิโลเมตร เสียเวลาเดินทางมากขึ้นเป็นวัน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม หลังกองทัพพม่าเข้าควบคุมพื้นที่ได้ทั้งเมืองหนองเขียวและจ๊อกแม จึงเริ่มส่งหน่วยทหารช่าง พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร เข้ามาซ่อมแซมสะพานก๊กตวิน มีการติดตั้งโครงเหล็กเพื่อทำเป็นสะพานเบลี่ย์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน และคาดว่าจะเปิดให้ชาวบ้านสามารถใช้สัญจรข้ามได้ก่อนชั่วคราวในเร็วๆนี้