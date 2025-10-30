จีนคนกลาง จับมือตะอั้งเซ็นหยุดยิงกับทัพพม่าที่คุนหมิง

MGR Online - กองทัพตะอั้งยอมเซ็นสัญญาหยุดยิงกับกองทัพพม่าแล้ว หลังถูกบอมบ์ทางอากาศอย่างหนักในหลายจุด โดยมีจีนเป็นตัวกลาง ให้ตัวแทน 2 ฝ่าย ไปนั่งประชุมกันที่นครคุนหมิงถึง 9 ครั้ง
ฝ่ายสารสนเทศกองทัพตะอั้ง(TNLA) รายงานว่า ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากกองทัพพม่าและกองทัพตะอั้ง ได้ประชุมกันเป็นครั้งที่ 9 ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน โดยมีนายเติ้ง ซีจุน ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเอเซีย กระทรวงการต่างประเทศ จีน เป็นคนกลาง ตัวแทนจากกองทัพพม่า ได้แก่ พล.ท.โก่โก่อู จากคณะกรรมการเจรจาเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติ(NSPNC) ส่วนตัวแทนกองทัพตะอั้ง ได้แก่ พล.ท.ตาโจ๊ะจา
ที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพของ 2 กองทัพ และได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัน โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ตามข้อตกลง กองทัพตะอั้งยินยอมถอนกำลังทหารออกจากเมืองกุ๊ต หรือเมืองโมโก๊ะ ภาคมัณฑะเลย์ และเมืองมีต รัฐฉานเหนือ ส่วนกองทัพพม่าจะหยุดการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการสู้รบภาคพื้นดิน ในพื้นที่ของกองทัพตะอั้ง
กองทัพตะอั้งร่วมกับ PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) เปิดปฏิบัติการ 1027 รอบที่ 2 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2567 และสามารถบุกยึดเมืองสำคัญในรัฐฉานเหนือและภาคมัณฑะเลย์ไว้ได้หลายแห่ง ประกอบด้วย เมืองกุ๊ต เมืองมีต เมืองหนองเขียว เมืองจ๊อกแม และเมืองสีป้อ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา
จีนได้เข้ามาเป็นคนกลาง จัดเจรจาสันติภาพระหว่างกองทัพตะอั้งและกองทัพพม่า โดยเชิญตัวแทนของทั้ง 2 กองทัพไปประชุมร่วมกันที่นครคุนหมิงหลายครั้ง เนื่องจากเมืองที่กองทัพตะอั้งยึดได้ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3 ที่เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งสินค้าหลักของระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา จีนจึงต้องการให้กองทัพตะอั้งคืนเมืองเหล่านี้ให้กับกองทัพพม่า แต่กองทัพตะอั้งปฏิเสธ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นมา กองทัพพม่าจึงทุ่มกำลังบุกโจมตีที่ตั้งทางทหารของกองทัพตะอั้ง ทั้งทางบกและทางอากาศ มีการนำเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในเมืองที่เป็นพื้นที่ครอบครองของกองทัพตะอั้งหลายจุด
กองทัพตะอั้งไม่สามารถต้านทานการโจมตีของกองทัพพม่าได้ ต้องทยอยถอนทหารทั้งหมดออกจากเมืองที่ยึดไว้จากปฏิบัติการ 1027 รอบ 2 ทีละเมือง ได้แก่ เมืองหนองเขียว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เมืองจ๊อกแม วันที่ 1 ตุลาคม และล่าสุดคือเมืองสีป้อ ที่เพิ่งถอนทหารออกไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
ยังเหลือที่เมืองกุ๊ตและเมืองมีต ซึ่งยังคงมีทหารตะอั้งประจำการเอาไว้ แต่ก็ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางอากาศอย่างหนัก จนล่าสุด จึงกองทัพตะอั้งต้องยอมหยุดยิงและเตรียมถอนทหารออกจาก 2 เมืองนี้ ตามข้อตกลงในการประชุมครั้งที่ 9 ที่นครคุนหมิง