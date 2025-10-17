ทัพพม่ายึดคืน"สีป้อ"สำเร็จ "ตะอั้ง"เผาเมืองทิ้งก่อนถอนกำลัง

MGR Online - กองทัพพม่ายึดคืนเมืองสีป้อได้สำเร็จ ชาวบ้านตั้งแถวรับพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ด้านทหารตะอั้งเผาเมืองทิ้งก่อนถอนกำลัง ภาพควันไฟสีดำลอยคละคลุ้งปกคลุมทั่วตัวเมืองตลอดช่วงบ่ายวานนี้
เช้าวันนี้ (17 ต.ค.) สื่อในรัฐฉานต่างเผยแพร่ภาพทหารพม่า ที่เดินเรียงแถวเข้าสู่ตัวเมืองสีป้อ จังหวัดจ๊อกแม โดยมีบรรยากาศชื่นมื่น เนื่องจากชาวบ้านสีป้อต่างออกมาตั้งแถวให้การต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้ น้ำดื่ม แก่ทหารเหล่านี้ ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
กองทัพพม่าสามารถบุกยึดคืนเมืองสีป้อจากกองทัพตะอั้ง(TNLA) ได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วเมื่อวานนี้(16 ต.ค.) โดยทหารของกองทัพตะอั้งได้ถอนกำลังทั้งหมดออกจากตัวเมืองสีป้อตั้งแต่ช่วงบ่าย
อย่างไรก็ตาม ก่อนถอนกำลังออกจากตัวเมือง ทหารตะอั้งได้เผาทำลายสถานที่ทำการของหน่วยงานรัฐในเมืองสีป้อหลายแห่ง เช่น สำนักงานการเกษตร ห้องทะเบียนที่ดินฯลฯ ภาพควันสีดำลอยคละคลุ้ง ปกคลุมไปทั่วตัวเมืองสีป้อตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงหัวค่ำของเมื่อวานนี้
เมืองสีป้อเป็นเมืองสุดท้ายที่ตั้งอยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการค้าขายและขนส่งสินค้าบนระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา ที่ถูกกองทัพตะอั้งยึดไว้ในปฏิบัติการ 1027 รอบ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567
ในปฏิบัติการ 1027 รอบ 2 กองทัพตะอั้งได้จับมือกับ PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) สามารถบุกยึดเมืองที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมาในรัฐฉานเหนือได้หลายเมือง ได้แก่ เมืองหนองเขียว เมืองหนองปิ๋ง เมืองจ๊อกแม และเมืองสีป้อ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 ทางการจีนพยายามเจรจากดดันหลายครั้งให้กองทัพตะอั้งส่งมอบเมืองเหล่านี้คืนแก่กองทัพพม่า เพราะเป็นการสร้างอุปสรรคแก่การค้าขายและขนส่งสินค้าของจีนในเมียนมา แต่กองทัพตะอั้งไม่ยินยอม
เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นมา กองทัพพม่าจึงได้โหมทุ่มเทกำลังโจมตีที่ตั้งทางทหารของกองทัพตะอั้งและ PDF ที่ตั้งอยู่ในเมืองเหล่านี้ ทั้งทางบกและทางอากาศ และสามารถยึดคืนเมืองต่างๆได้ทีละเมือง ตั้งแต่เมืองหนองเขียว ในวันที่ 14 กรกฎาคม เมืองหนองปิ๋ง ในวันที่ 10 กันยายน เมืองจ๊อกแม ในวันที่ 1 ตุลาคม และล่าสุดคือเมืองสีป้อ เมื่อวานนี้