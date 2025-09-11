รองนายกฯ กัมพูชาป้องโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน ชี้สนามบินนานาชาติ-คลองฟูนันเตโชช่วยพัฒนาประเทศ ไม่ใช่ ‘กับดักหนี้’

MGR ออนไลน์ - เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชากล่าวว่าโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีน ที่เป็นกลยุทธ์มุ่งเน้นโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นการค้าในภูมิภาค ได้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตรงข้ามกับคำกล่าวอ้างที่ว่าแผนดังกล่าวสร้าง ‘กับดักหนี้’ ให้กับประเทศ
ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ฟังหลายร้อยคนในการประชุมสุดยอดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่จัดขึ้นในฮ่องกง รองนายกรัฐมนตรี สุน จันทอล กล่าวว่า ถนน สนามบิน ทางด่วน และคลองในอนาคต ที่เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้น ล้วนเป็นประโยชน์แก่ชาวกัมพูชา
“โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไม่ใช่กับดักหนี้ ผมขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่กับดักหนี้ ในทางตรงกันข้าม โครงการนี้คือเส้นชีวิตสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเรา เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่ออนาคตระยะยาวของกัมพูชา” จันทอล กล่าว
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้ให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้างต่อไป ในจดหมายถึงงานแสดงสินค้าในการบริการระหว่างประเทศของจีนประจำปีนี้
ทั้งนี้ วลี “การทูตกับดักหนี้” ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2560 และในที่สุดก็ได้รับการกล่าวถึงในสุนทรพจน์ของไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะนั้น และกลายเป็นที่รับรู้ของสาธารณชนหลังจากสื่อตะวันตกรายงานเกี่ยวกับความยากลำบากของศรีลังกาในการชำระคืนเงินกู้ที่จ่ายไปสำหรับการก่อสร้างท่าเรือ และเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ศรีลังกาให้บริษัทของจีนที่เป็นกิจการในเครือของรัฐเช่าท่าเรือดังกล่าวเป็นระยะเวลา 99 ปี
ผู้ที่คัดค้านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและเงินทุนเพื่อการพัฒนาของจีน ได้เริ่มใช้คำนี้เพื่อยับยั้งประเทศต่างๆ ไม่ให้เข้าร่วมในข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจีน ที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากปักกิ่ง
แม้ว่ารัฐบาลดูเหมือนจะลดความทะเยอทะยานในโครงการนี้ในปี 2566 โดยอ้างว่าต้องการโครงการขนาดเล็กแต่สวยงาม แต่ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามีการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้นภายใต้แผนดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียกลาง
ความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้นำไปสู่การปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินระยะทาง 3,000 กิโลเมตร การสร้างสะพานสำคัญ 16 แห่ง และสนามบินทันสมัยที่รองรับผู้คนหลายล้านคนที่เดินทางมาเยี่ยมชมนครวัดในแต่ละปี สุน จันทอล กล่าว และเสริมว่าเกษตรกรและนักศึกษาในประเทศที่ค่อนข้างยากจนแห่งนี้ก็ได้ประโยชน์เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากถนนที่สร้างใหม่หรือได้รับการปรับปรุงใหม่
สุน จันทอล อดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและคมนาคม ระบุว่า ทางด่วนระยะทาง 187 กิโลเมตรจากกรุงพนมเปญ เมืองหลวง ไปยังเมืองสีหนุวิลล์ ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจาก 5 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่เปิดเส้นทางในปี 2565
รองนายกฯ กัมพูชา กล่าวเสริมว่า โครงการคลองฟูนันเตโช มูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์ ระยะทาง 180 กิโลเมตร จากกรุงพนมเปญไปยังอ่าวไทย จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและระยะทาง หลังจากเปิดใช้งานแล้ว คาดว่าคลองสายนี้จะช่วยลดการพึ่งพาท่าเรือของเวียดนามในด้านการค้าของกัมพูชา ซึ่งทั้งทางด่วนและคลองเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้กรอบโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
“โครงการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องนามธรรม แต่โครงการเหล่านี้ส่งผลต่อชีวิตของชาวกัมพูชาทุกวัน” สุน จันทอล กล่าวย้ำ
นอกจากความสัมพันธ์ภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางแล้ว จีนยังเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดและเป็นคู่ค้าสำคัญของกัมพูชา หลังจากความสัมพันธ์ทางการทูตมีความใกล้ชิดกันมานานหลายทศวรรษ.