ETLเพิ่มเส้นทาง จีน–เวียดนาม และ เอเชียกลางรับดีมานด์ขนส่งคึก ตั้งเป้า Gross Marginแตะ12%

“ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ ”เผยทิศทางธุรกิจไตรมาส 3 มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเพิ่มประสิทธิภาพ ชูบริการขนส่งหลากหลายรูปแบบรับดีมานด์ขนส่งโตช่วงไฮซีซั่น พร้อมบริหารต้นทุนเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ขยายเส้นทางขนส่งกลุ่มตลาดศักยภาพสูง จีน–เวียดนาม เดินหน้าโครงการ “A Journey to the West” เชื่อม จีน-เอเชียกลาง ตั้งเป้าหมายดันกำไรขั้นต้นแตะ 12 % ตอกย้ำผู้นำด้านโลจิสติกส์ครบวงจร
นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวปาณิสรา สกุลสำเภาพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานช่วงไตรมาส 3/2568 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอบริการที่ตอบโจทย์ตามลักษณะธุรกิจ และ รองรับปริมาณความต้องการขนส่งของลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ประกอบด้วย บริการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (Less than Truck Load: LTL) และ บริการขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Service) ที่ผสานรูปแบบบริการหลากหลายในเที่ยวเดียว เช่น Sea-to-Land, Air-to-Land และ การขนส่งแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Cold ChainLogistics) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
ขณะเดียวกันยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในเชิงต้นทุนและระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรักษาความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท โดยบริษัทวางเป้าหมายในการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ภายในปีนี้ที่ระดับ 12% จากปัจจุบันที่ระดับ 8%
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการขยายเส้นทางใหม่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายขนส่ง พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้งานของลูกค้า โดยเน้นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ อาทิ เส้นทางขนส่งประเทศจีนและเวียดนาม ซึ่งบริษัทได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่ และเริ่มเปิดให้บริการขนส่งแล้ว ในช่วงไตรมาส 3/2568 คาดว่าจะสามารถสร้างการรับรู้รายได้และความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ได้มีการเตรียมจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อขยายเส้นทางขนส่งไปยังภูมิภาคเอเชียกลาง ภายใต้โครงการ “A Journey to the West” บริเวณชายแดนประเทศจีนและติดกับคาซัคสถาน ซึ่งช่วงแรกจะเน้นการขนส่งจากประเทศจีนและภูมิภาคอินโดจีนสู่เมืองชายแดนเป็นหลัก และจะขยายเส้นทางสู่เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย ไปจนถึงกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางในระยะถัดไป โดยโครงการนี้ถือเป็นการต่อยอดศักยภาพการขนส่งและรองรับปริมาณสินค้าในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง อาทิ เครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง และ สินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ
“สำหรับทิศทางการดำเนินงานหลังจากนี้ บริษัทจะเดินหน้าพัฒนาบริการตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะจุดแข็งด้านบริการที่หลากหลายและความเชี่ยวชาญในเส้นทางขนส่งจากความร่วมมือระหว่างสาขา เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับปริมาณความต้องการขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันโครงการ ‘A Journey to the West’ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความแข็งแกร่งของโครงข่ายการขนส่งให้กับบริษัท พร้อมสร้างการรับรู้รายได้และความสามารถในการทำกำไรให้เติบโตตามเป้าหมาย” นายพรชัย กล่าว
ด้านผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรก 2568 บริษัทมีรายได้รวม 855.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม609.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40% และมีกำไรสุทธิ 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 25.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น3% จากยอดบริการเที่ยวการขนส่งของบริษัทที่เพิ่มขึ้นประมาณ 45% ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน ประกอบกับปริมาณการใช้บริการในกลุ่มตลาดลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง