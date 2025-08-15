ETL ครึ่งปีแรก 68 โชว์กำไร-รายได้พุ่ง

ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ ครึ่งปีแรก 2568 โชว์ผลงานงวด 6 เดือนแรก มีรายได้รวม 855.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% กำไรสุทธิ 26 ล้านบาท โต 3% หนุนจากยอดเที่ยวขนส่งพุ่ง 45% สอดรับการค้าผ่านแดนไทย-มาเลเซีย-จีนที่ขยายตัวแรง พร้อมขยายบริการทั้งตู้คอนเทนเนอร์ปกติและตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เจาะตลาดส่งออกผลไม้และเพิ่มตู้ Backhaul ไปจีน เดินหน้าครึ่งปีหลังขยายเครือข่าย Cross-Border สู่ CLMV และจีนตอนใต้ เสริมบริการ Multimodal และพัฒนา Digital Platform–TMS รองรับดีมานด์ที่เติบโตต่อเนื่อง
นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีรายได้รวม 855.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 609.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 246 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40% และมีกำไรสุทธิ 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 25.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3% ขณะที่ผลประกอบการช่วงไตรมาส 2/2568 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้ 542.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 340 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 60% และ มีกำไรสุทธิ 15.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2568 กลุ่มบริษัทมียอดจำนวนเที่ยวการขนส่งเพิ่มขึ้นราว 45% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับข้อมูลการค้าผ่านแดนที่ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด โดยประเทศไทยเพิ่มขึ้น 146% ประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้น 68% และประเทศจีนเพิ่มขึ้น 72% ปัจจัยสำคัญมาจากการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกทั้งตู้คอนเทนเนอร์แบบปกติและตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) โดยเฉพาะจากกลุ่มธุรกิจส่งออกผลไม้ รวมถึงการเพิ่มปริมาณตู้ Backhaul ไปยังประเทศจีน ตลอดจนการเปิดตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น ผู้ใช้บริการขนส่งแบบ Multimodal Strategy ทั้ง Land to Sea และ Land to Air ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งโดยรวมเติบโตอย่างโดดเด่น
สำหรับทิศทางธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2568 บริษัทเดินหน้าขยายเครือข่ายการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของบริการ รองรับความต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเน้นการขยายเส้นทางขนส่ง Cross-Border ครอบคลุมกลุ่มภูมิภาค CLMV และประเทศจีนตอนใต้ เพื่อเสริมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และรองรับการเติบโตของการค้าขายในระดับภูมิภาค พร้อมเพิ่มบริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) สำหรับธุรกิจอาหารสด อาหารแปรรูป และเวชภัณฑ์ที่มีแนวโน้มความต้องการขนส่งเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนา Digital Platform และระบบบริหารจัดการขนส่ง (TMS) เพื่อยกระดับความรวดเร็วและแม่นยำในการติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ ทั้งกลุ่มลูกค้า B2B และ B2C เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันยังขยายขีดความสามารถในการบริหารต้นทุนด้านขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคง