SJWDจับมือ RUIYUN - GOLDEN LINE ร่วมทุนตั้งบริษัทข้ามแดนขนส่งสินค้าทั่วอาเซียน

“เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์” เซ็นสัญญา “RUIYUN” และ GOLDEN LINE” ตั้งบริษัทร่วมทุน “รุ่ยหยุน อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายเชนฯ” รุกบริการขนส่งข้ามแดนสินค้าควบคุมอุณหภูมิและสินค้าทั่วไปเส้นทางไทย – จีน - อาเซียน ผสานจุดแข็งแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ คลังสินค้าห้องเย็น ความเชี่ยวชาญการขนส่งและกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วไทยและจีน วางเป้าหมายรายได้ 5 เดือนสุดท้ายของปีนี้กว่า 120 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 560 – 830 ล้านบาทในปี 2569 – 2572 เติบโตเฉลี่ยปีละ 13.8% นำร่องให้บริการขนส่งทุเรียนไทยไปจีนก่อนกระจายสู่อาเซียน
นายบรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWDผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์อีก 2 ราย ได้แก่ บริษัท รุ่ยหยุน (เอชเค) อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายเชน จำกัด (Ruiyun) จากประเทศจีน และบริษัท โกลเด้น ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด (Golden Line) ในเครือบริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานส์สปอร์ต จำกัด
โดยร่วมลงนามในสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ “บริษัท รุ่ยหยุน อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด” ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท โดย SJWD, RUIYUN และ GOLDEN LINE
ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วน 40% 49% และ 11% ตามลำดับ เพื่อรุกธุรกิจให้บริการขนส่งข้ามแดนแก่สินค้าควบคุมอุณหภูมิและสินค้าทั่วไปเส้นทางไทย – จีน - อาเซียน อาทิ ผลไม้, ผักสด, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ แก่ลูกค้าจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการส่งออกสินค้าระหว่างไทย-จีน และภูมิภาคอาเซียน
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาได้นำร่องขนส่งทุเรียนจากไทยไปจีน และขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมายังประเทศไทยแล้ว การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเป็นการผสานจุดแข็งในธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ และเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมในไทย จีน และอาเซียนเข้าด้วยกัน
โดย SJWD มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ และขนส่งสินค้าข้ามแดน ปัจจุบันมีคลังสินค้าห้องเย็น 9 แห่งใน 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, สระบุรี, เชียงใหม่ และปทุมธานี รองรับสินค้าได้กว่า 100,000 ตัน หรือกว่า 240,000 พาเลท รวมถึงอยู่ระหว่างแผนการลงทุนสร้างคลังสินค้าห้องเย็นแห่งใหม่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและขอนแก่น สามารถให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย
สำหรับ การให้บริการขนส่งข้ามแดนแก่สินค้าควบคุมอุณหภูมิและสินค้าทั่วไปในเส้นทางไทย - จีน - อาเซียน เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและกำลังเติบโต โดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนจากไทยไปจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2561-2567 (2018 – 2024) มูลค่าส่งออกทุเรียนไทยไปยังจีนเพิ่มขึ้นจาก 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าปี 2568 จะเติบโตกว่า 8%
เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีน จึงวางเป้าหมายว่าบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งใหม่จะมีรายได้กว่า 120 ล้านบาทในช่วง 5 เดือนหลังของปี 2568 และปี 2569 – 2572 คาดว่าจะมีรายได้กว่า 560 ล้านบาท กว่า 670 ล้านบาท กว่า 750ล้านบาท และกว่า 830 ล้านบาทตามลำดับ เติบโตเฉลี่ยปีละ 13.8% โดยวางแผนขยายบริการไปยังผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในจีน ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจหรือส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย ต่อยอดจากเครือข่ายฐานลูกค้าของ Ruiyun ในจีน จะส่งผลดีต่อการเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่คลังสินค้าห้องเย็น และขยายเน็ตเวิร์ตด้านโลจิสติกส์ในจีน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการผลักดันให้ผลไม้ไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคในประเทศจีนได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีแผนขยายบริการขนส่งข้ามแดนจากจีนไปยังประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนอีกด้วย
นายเจิ้ง รุ่ยเสียง (Zheng Rui Xiang) CEO & Founder บริษัท รุ่ยหยุน โคลเชน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท รุ่ยหยุน (เอชเค) อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายเชน จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ห้องเย็นแบบครบวงจรและแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ชั้นนำจากประเทศจีน โดยให้บริการแบบ B2B แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ และขยายสู่กลุ่ม B2C ที่เป็นลูกค้ารายย่อย ปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้าหลัก 33 แห่ง และ ศูนย์กระจายสินค้ารองอีก 50 แห่งในจีน สามารถกระจายสินค้าทั่วประเทศครอบคลุมกว่า 220 เมือง 1,600 อำเภอ รวมถึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “Lengyunbao” เพื่อรองรับผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า โดยสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าว เช่น จัดหารถขนส่ง, ติดตามสถานะ, ตรวจสอบตำแหน่ง, ชำระเงิน โดยสามารถให้บริการขนส่งแบบไม่เต็มรถบรรทุก (Less Truck Load : LTL) และแบบเต็มรถบรรทุก (Full Truck Load :FTL) และมีผู้ให้บริการรถขนส่ง (Truck Supply) ในจีนกว่า 180,000 รายที่มาลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม
จากความร่วมมือระหว่าง Ruiyun SJWD และ Golden Line จัดตั้งบริษัทร่วมทุน จะเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัท Ruiyun สามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าข้ามแดนจากจีนมายังประเทศไทย รวมถึงการยายเส้นทางขนส่งในอาเซียนในเฟสถัดไป เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค
Mr. Lam Cho Shing ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานส์สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โกลเด้น ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิและส่งออกผลไม้สดรายใหญ่ในประเทศไทย โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี โดยเฉพาะการนำเข้าและส่งออกผลไม้สดที่ต้องส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามเวลาที่กำหนด โดยมีทีมงานมืออาชีพดำเนินพิธีการทางศุลกากรตามด่านชายของประเทศไทย ปัจจุบันมีฟลีทรถขนส่งกว่า 700 คัน แบ่งเป็นรถพ่วงตู้แช่แข็งและตู้แห้งกว่า 300 คัน และรถบรรทุกกว่า 400 คัน รวมถึงมีตู้คอนเทนเนอร์แช่แข็งและตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าแห้งกว่า 300 ตู้ สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยการผนึกกำลังกับ SJWD และ RUIYUN จะเพิ่มศักยภาพการขยายฐานลูกค้าในไทยและจีนที่ต้องการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมถึงกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะผลไม้สดที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญการขนส่งและเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการด้านนี้