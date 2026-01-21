"สุชาติ" เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ PM2.5 ครั้งที่ 2 ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนอากาศสะอาด

วานนี้ (20 มกราคม 2569) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรมว.ทส. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 2 (Thailand National PM2.5 Forum #2) ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนระบบ เชื่อมข้อมูล ขับเคลื่อนอากาศสะอาดร่วมกัน” โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานสภาลมหายใจกรุงเทพฯ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม เครือข่ายภาคี และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการมลพิษทางอากาศในทุกมิติ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศมาอย่างต่อเนื่องและเป็นวาระแห่งชาติ โดยหัวใจสำคัญในการประชุมในครั้งนี้ คือ การเชื่อมโยงข้อมูล วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำไปสู่นโยบายและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดยมีผู้ร่วมประชุมจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคท้องถิ่น รวมถึงเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นผลลัพธ์ของระบบที่ซับซ้อน และไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเชิงระบบที่มีการจัดการมลพิษทางอากาศเกิดผลเป็นรูปธรรม ถือเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศในการขับเคลื่อนอากาศสะอาดและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในระยะยาว
การประชุมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20–21 มกราคม 2569 โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาสาธารณะ เวทีกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสังเคราะห์ข้อมูล การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศต่อไป