“พรรคโอกาสใหม่”ลงพื้นที่กระทุ่มแบน–บ้านแพ้ว เปิดนโยบายชิงใจเกษตรกร–แรงงาน ชู “มะพร้าวต้องไม่ถูกกดราคา–คนสมุทรสาครต้องได้รักษาเร็ว”

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2569 ดร.อนุสรี ทับสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ พร้อมด้วยนายณัฐภัทร์ จุลสวัสดิ์ หรือ “อาจารย์โย” ผู้สมัคร สส. สมุทรสาคร บ้านแพ้ว–กระทุ่มแบน หมายเลข 3 และนายธิติรัตน์ พุ่มไสว ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคโอกาสใหม่ ลงพื้นที่บ้านแพ้ว1.อำเภอกระทุ่มแบน เฉพาะตำบลท่าไม้ตำบลท่าเสาตำบลดอนไก่ดี ตำบลบางยางและตำบลหนองนกไข่2.อำเภอบ้านแพ้ว นั่งล้อมวงเสวนานโยบายด้านเกษตรกรรมและนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นายณัฐภัทร์ จุลสวัสดิ์ นำเสนอนโยบายแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำและการถูกล้งจีนกดราคา โดยเสนอให้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง พร้อมนำทีมนวัตกรรมและองค์ความรู้เข้ามาเสริม ตั้งแต่การแปรรูป การตลาด ไปจนถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
ขณะที่ นายธิติรัตน์ พุ่มไสว ชูนโยบายด้านคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 การบริหารจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลสุขภาพประชาชน โดยผลักดันระบบการรักษาที่ไม่ต้องรอคิวนาน และการนำเทคโนโลยี Telemedicine มาให้บริการ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันรองรับทั้งประชาชนไทยและแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก
ด้าน ดร.อนุสรี ทับสุวรรณ ย้ำว่า พรรคโอกาสใหม่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ พร้อมนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและยั่งยืน พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกพรรคโอกาสใหม่ เพื่อสร้าง “โอกาสที่ดีกว่า” ให้กับคนสมุทรสาครในทุกมิติของชีวิต