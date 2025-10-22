ฤดูฝุ่นกำลังจะมาแล้ว ... ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือปีนี้ ภาคเกษตรเป็นผู้ร้ายจริงหรือ????

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังการสัมมนา “ฝุ่น PM 2.5 ภาคเกษตรสร้างปัญหาจริงหรือ? ร่วมระดมสมองแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน” วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 8.30 - 16.00 น. ห้องอินทนิล อาคาร UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์
มาร่วมอัปเดตข้อมูลฝุ่น เพื่อเตรียมรับมือ พร้อมรับฟังแนวทางแก้ปัญหา และร่วมแสดงความคิดเห็น ภาคเช้า 09.00-12.00 น. ▶ หัวข้อ “สาเหตุ ปัญหา ผลกระทบของ PM 2.5 ในเขตภาคเหนือ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ▶ หัวข้อ “PM 2.5 จากภาคเกษตร และแนวทางเปลี่ยนขยะทางการเกษตรให้กลายเป็นขยะทองคำ” โดย ดร.สุดเขต สกุลทอง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ▶ หัวข้อ “ฝุ่นจากไฟป่า...บทบาทของชุมชนและแนวทางการควบคุมไฟป่า” โดย นายเดโช ไชยทัพ ผู้อํานวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ▶ หัวข้อ “นโยบายและแนวทางของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือ”
ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. ▶ หัวข้อ “ข้อมูลจากดาวเทียมช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้อย่างไร” โดยวิทยากรจาก GISTDA ▶ หัวข้อ “เทคโนโลบีและนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ” โดย ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ▶หัวข้อ “ความสำเร็จของชุมชนต้นแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนแม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล” โดย ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวหน้าโครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยงโมเดล ▶ หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมมีบทบาทช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้อย่างไร” โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
มาร่วมอัปเดตข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน หรือติดตามการสัมมนาและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดผ่านเพจ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย - Fanpage