อย. ชวนคนไทยเปิดประสบการณ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งปี “อย. Expo 2026” ชม-ช้อป-ชิม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากชุมชนสู่สากล

อย. เชิญชวนประชาชนร่วมงาน “อย. Expo 2026” มหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เวทีสำคัญที่รวบรวมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยทุกระดับ ตั้งแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นถึงนวัตกรรมสากล พร้อมไฮไลท์บูธผลิตภัณฑ์สุขภาพกว่า 500 บูธ ให้เลือกชมและเลือกซื้อ ในราคาที่เข้าถึงได้ ระหว่างวันที่ 23–25 มกราคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะจัดงาน อย. Expo 2026 ในระหว่างวันที่ 23–25 มกราคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยที่จะเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพของภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อสร้างรายได้ สร้างงาน และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกระดับ
โดยงานนี้เป็นเวทีเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง อย. ผู้ประกอบการ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมยกระดับระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ และพร้อมก้าวสู่เวทีโลกอย่างมั่นคง โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 โซนหลัก ได้แก่
- โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- โซน Showcase นำเสนอบทบาทและภารกิจของ อย. ในการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพไทย ผ่านนวัตกรรม ระบบกำกับดูแล และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตั้งแต่ต้นทางถึงผู้บริโภค
- โซน Pavilion รวมของดี มีคุณภาพจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมสุขภาพสากล
- โซนบูธผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน ในราคาพิเศษเฉพาะงานนี้ พร้อมโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยค่าครองชีพของประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีเวทีกลางที่จัดกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ การเสวนาให้ความรู้ การแสดงดนตรี Cooking Show และ Workshop สร้างสรรค์ รวมถึงบูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพกว่า 500 บูธ สะท้อนความหลากหลายและศักยภาพของอุตสาหกรรมสุขภาพไทยอย่างครบมิติ
เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน “อย. Expo 2026 จะทำให้ประชาชนได้สัมผัส ‘เส้นทางแห่งความเชื่อมั่น’ ตั้งแต่กระบวนการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย จนถึงมือผู้บริโภค พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วม ชม ช้อป และเรียนรู้ ในงาน “อย. Expo 2026: From Local to Global” ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น.
เข้าชมฟรีตลอดงาน