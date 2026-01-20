“ฝุ่นอ้วน” ปรากฎการณ์หมอกฝุ่น แม้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทำไม ! ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่อากาศยังดูขมุกขมัว? หลายคนอาจสงสัยว่าช่วงนี้มองออกไปแล้วอากาศยังดูมัว ๆ เหมือนมีหมอกฝุ่นอยู่
เพจเฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กทม อธิบายว่า ▶️คำตอบอยู่ที่ “ความชื้น” และ “ลมใต้”
ช่วงนี้กรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากลมใต้ ซึ่งเป็นลมที่พัดอากาศมาจากอ่าวไทย ทำให้อากาศมีความชื้นสูง และมีไอน้ำมาก เมื่อไอน้ำเหล่านี้ไปจับกับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ยังมีสะสมอยู่ในอากาศ จะเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Hygroscopic Growth
อธิบายง่าย ๆ คือ ฝุ่นจะดูดความชื้น และ “พองตัว” แม้ปริมาณฝุ่นจริง (มวล) จะไม่สูง แต่อนุภาคฝุ่นที่ขยายตัวจะกระจายแสงได้มากขึ้น ทำให้เรามองเห็นอากาศขมุกขมัว คล้ายฝุ่นหนาแน่น
เรามักเรียกปรากฏการณ์นี้แบบเข้าใจง่ายว่า 👉 “ฝุ่นอ้วน”
☀️ แล้วทำไมสาย ๆ ถึงดูดีขึ้น ?
▶️คำตอบ : เมื่อแดดแรงขึ้นในช่วงสาย ความชื้นในอากาศลดลง ฝุ่นที่เคยดูดน้ำไว้ก็จะ “ยุบตัว” อากาศจึงค่อย ๆ ดูโปร่งใสขึ้น แม้ค่าฝุ่นจะไม่ได้เปลี่ยนมากนัก
📌 สรุปสั้น ๆ คือ
✔️ ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
✔️ แต่ช่วงเช้ามีความชื้นสูง + ลมใต้
✔️ ทำให้อากาศดูมัว ๆ ได้ โดยเฉพาะช่วงเช้า สาย ๆ จะดีขึ้น