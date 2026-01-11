เช้านี้ หนาวยะเยือกที่กิ่วแม่ปาน 3°C อุตุฯ เตือนฝุ่นเริ่มมา 12 ม.ค.

เมื่อเช้านี้ (11 ม.ค.69) เวลา 06.00 น.📡เพจ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เช็คอุณหภูมิ ณ ยอดดอยอินทนนท์ - กลางดอย บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.31 พบว่ายังคงหนาวจัด อุณหภูมิเป็นเลขตัวเดียวทั้งหมด
🗻 ยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมิต่ำสุด🌡3°C
🗻 กิ่วแม่ปาน อุณหภูมิต่ำสุด🌡3°C
จุดหนาวที่สุด (พื้นที่ยอดดอย) : พยากรณ์อากาศระบุว่าตามยอดดอยและยอดภูในภาคเหนือและอีสานอาจลดต่ำลงได้ถึง 3-4 องศาเซลเซียส และมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
ส่วนจุดหนาวที่สุด (พื้นที่พื้นราบ): อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดทางตอนบน เช่น เลย และ นครพนม ซึ่งคาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 8 องศาเซลเซียส
ขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล: อากาศเย็นชัดเจน อุณหภูมิต่ำสุดลดลงมาอยู่ที่ 16-19 องศาเซลเซียส
📡กรมอุตุนิยมวิทยา สรุปสถานการณ์สภาพอากาศเช้าวันนี้ (11 ม.ค. 2569)
🌤️ ภาพถ่ายดาวเทียมเช้านี้พบว่า ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนใหญ่ มีเมฆบางส่วนปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง
❄️ ลมหนาวยังปกคลุม อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์เย็นถึงหนาวต่อเนื่อง แต่อุ่นขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ (10 ม.ค. 2569)
🌫️ ลมอ่อนลงถึงลมสงบ ต้องเฝ้าระวังหมอกและการสะสมของฝุ่นละอองที่เริ่มเพิ่มขึ้น
⚠️ ข้อควรระวัง : คาดว่าหลังวันที่ 12 ม.ค. 2569 ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือเพิ่มมาตรการลดฝุ่นเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ทั้งนี้สภาพอากาศช่วงวันที่ 10-12 มกราคม เป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องและมีลมแรง