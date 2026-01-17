ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนวิ่งหลบฝุ่นที่ “Sky Running”

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ยังคงปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพของคนเมือง โดยเฉพาะกลุ่มที่รักการออกกำลังกายและผู้ที่ต้องใช้ชีวิตในอาคารสำนักงานตลอดทั้งวัน “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ” คิดเผื่ออนาคต ด้วยการปรับบทบาทจากพื้นที่ราชการ สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพอากาศ เปิดทางเลือกใหม่ให้ประชาชนได้ “วิ่ง-เดิน-ชอป” ท่ามกลางอากาศสะอาด แม้ภายนอกจะเผชิญวิกฤตฝุ่น
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD Asset Development) ผู้บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เปิดเผยว่า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญชวนผู้รักสุขภาพเข้าใช้บริการลู่วิ่งในร่ม Sky Running ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) โดยยินดีต้อนรับประชาชนทั่วไป ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย และข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดอุปสรรคของการออกกำลังกายในช่วงที่ค่าฝุ่น PM2.5 ยังคงอยู่ในระดับน่ากังวล และปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเพื่อตอกย้ำการเป็นพื้นที่ราชการ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อข้าราชการและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ตามเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมือง Healthy & Green City
“ลู่วิ่งในร่ม Sky Running เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะทางต่อรอบ 412 เมตร สามารถเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาใดก็ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. โดยมีระบบรักษาความปลอดภัย และติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ”
๐ เดินชอปปิงในอาคาร- สูดอากาศสะอาด
นอกจากลู่วิ่งในร่มแล้ว ทุกอาคารในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งอาคาร A อาคาร B และอาคาร C มีพื้นที่พาณิชย์ มีบริการร้านค้า ร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่ม เปิดให้ประชาชนภายนอกเข้ามาจับจ่าย นัดพบปะ และทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าฝุ่น เพราะทุกอาคารถูกออกแบบให้เป็น อาคารประหยัดพลังงาน ระบบปิดสนิท ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบกรองอากาศขนาดใหญ่ ทำให้ปริมาณฝุ่น PM2.5 ภายในอาคารต่ำกว่าภายนอกอย่างมีนัยสำคัญ และทุกช่องทางการเข้าออก ยังได้ติดตั้ง ม่านอากาศ (Air Curtain) บริเวณประตูทางเข้าหลักอาคาร เพื่อทำหน้าที่เป็น “กำแพงลม” ลดการเล็ดลอดของฝุ่น ควัน และมลพิษจากภายนอก
การพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการสะท้อนภาพการปรับตัวของรัฐต่อการยกระดับพื้นที่สาธารณะในยุคฝุ่นเมือง จาก “สถานที่ราชการ” สู่ “พื้นที่ปลอดภัยด้านสุขภาพ” ที่คนสามารถวิ่ง เดิน ชอป และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต