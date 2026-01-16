xs
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ควง "เก๋ ชลลดา" บุกเชียงราย มอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เดินหน้าสร้างรอยยิ้มและโอกาสให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งความสุข” ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2569 ณ โรงเรียนในพื้นที่โครงการตับเต่า จ.เชียงราย โดยมีอาสาสมัครและแขกรับเชิญพิเศษร่วมสร้างสีสัน มุ่งเน้นการเติมเต็มความสุขและส่งต่อพลังใจให้เยาวชนในพื้นที่บนดอยและที่ราบสูง พร้อมฉลองความสำเร็จ 5 ทศวรรษกับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านเด็กและเยาวชน จาก พม.

กิจกรรมในครั้งนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด “เรียนรู้คู่ความสนุก” เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิ เกมเหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี นอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังได้โชว์ความสามารถผ่านการแสดงระบำชุดพื้นเมือง และร่วมเล่นเกมกับ คุณเก๋ ชลลดา และคุณพร้อม สิริสันต์ ที่มาร่วมมอบของขวัญและเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครองในชุมชน กว่า 150 คน ช่วยสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของความประทับใจ


นายณรงค์ พละดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ กล่าวแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนครั้งนี้ว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ได้มีแค่ความสนุก แต่ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยม เพราะพื้นที่บ้านขุนห้วยไคร้ เป็นพื้นที่ห่างไกล การที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรม ไม่เพียงแต่จะมอบความสนุกสนาน แต่ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ช่วยลดช่องว่างและเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ บนดอยได้มีพัฒนาการและศักยภาพทัดเทียมเฉกเช่นเด็กในเมือง การสนับสนุนครั้งนี้ เปรียบเสมือนการขยายโอกาสที่จับต้องได้จริงให้กับเด็กทุกคนในชุมชนแห่งนี้

เก๋ ชลลดา สิริสันต์ ในฐานะแอมบาสเดอร์ที่ร่วมงานกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ตนได้มีโอกาสลงพื้นมาฉลองวันเด็กร่วมกับทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต้องขอบคุณทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่พามาเปิดโลกของการเป็นผู้ให้ที่ยั่งยืน รอยยิ้มและความสดใสของเด็ก ๆ เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า สิ่งที่ตั้งใจมอบให้มีความหมายกับพวกเขามากแค่ไหน และปรารถนาให้เด็กทุกคนรับรู้ด้วยว่า “พวกเขาคือ อนาคตที่สำคัญ” โดยพวกเราเองพร้อมจะยืนเคียงข้างเพื่อผลักดันให้พวกเขาทุกคนเติบโตไปในเส้นทางแห่งความฝันที่เป็นจริงได้


บรรยากาศในงานยังสะท้อนให้เห็นถึงความสุขผ่านเสียงของตัวแทนเยาวชน โดยน้องวนิดา นักเรียนชั้นป. 6 กล่าวว่า “ดีใจมากค่ะที่ปีนี้ พี่ ๆ มาจัดกิจกรรมสนุก ๆ ให้เราถึงที่นี่ หนูชอบเกมเก้าอี้ดนตรีมากค่ะ ขอบคุณสำหรับขนมและของขวัญที่มอบให้หนูและน้อง ๆ นะคะ กิจกรรมในวันนี้ทำให้หนูมีแรงบันดาลใจว่าโตขึ้นอยากเป็นคุณครู เพื่อจะได้ส่งต่อความรู้ให้กับเด็กคนอื่น ๆ ต่อไป หนูจะตั้งใจเรียนเพื่อทำความฝันให้สำเร็จค่ะ”

ด้านนายอานนท์ สวนศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงเบื้องหลังของความตั้งใจในครั้งนี้ว่า “เพราะเด็กคือ จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำ” กิจกรรมวันเด็กในปีนี้ จึงเลือกเฉพาะเจาะจงมายังพื้นที่ห่างไกลอย่างโรงเรียนในพื้นที่โครงการตับเต่า เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางโอกาสและสร้างความทรงจำที่แสนพิเศษให้กับพวกเขา ด้วยความเชื่อมั่นว่า การสร้างประสบการณ์ที่ดีผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ จะเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยบ่มเพาะให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็ง และมีคุณภาพ เราเองก็เชื่อว่า ความสุขและพลังใจที่พวกเขาได้รับในวันนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ เด็ก ๆ เติบโตไปอย่างมีความหวังและเข้มแข็ง ในงานครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณเก๋ ชลลดา และคุณพร้อม เป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลาร่วมเดินทางมาสร้างสีสัน และส่งต่อความรักให้กับเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด


ความพิเศษของวันเด็กปีนี้ ยังเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 5 ทศวรรษของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมูลนิธิฯ ได้รับโล่รางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชน” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับสังคม ภายใต้แนวคิด “เด็กคือหัวใจสำคัญ” เพื่อยืนหยัดเป็นที่พักพิงและพลังขับเคลื่อนให้เด็กเปราะบางเติบโตสู่อนาคตที่สดใสและเท่าเทียมอย่างยั่งยืน



