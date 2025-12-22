เกาะติดทริปเหล่าเซเลบชอบเที่ยว ส่องบรรยากาศคริสต์มาสรอบโลก

พอเช้าสู่ฤดูกาลปลายปี ช่วงเวลาแห่งเทศกาลที่มาพร้อมกับวันหยุดยาวๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่ใครๆ พากันโบยบินกันเป็นนก ตระเวนท่องเที่ยวกันในต่างแดน ไปรับความหนาวเย็นและบรรรยากาศความสวยงามของเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่อันเป็นธรรมเนียมที่ทุกแลนด์มาร์กสำคัญและเมืองต่างๆ ประดับประดาตกแต่งต้อนรับการเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญนี้ จะมีใครไปเยือนเมืองไหนบ้างลองไปดูกัน
เริ่มจาก ส้ม – ชวัลญา พิทยศิริ คุณแม่คนสวยของหนุ่มพีช - พชร จิราธิวัฒน์ ที่ไปเที่ยวเกาหลีใต้ เดสทิเนชั่นยอดฮิตของคนไทยซึ่งไม่ได้ไปแค่กรุงโซล เมืองหลวงเมืองเดียว แต่ยังลงใต้ไปเที่ยวริมทะเลใต้ชายหาดเมืองปูซานด้วย แล้วก็ไม่ลืมสนุกสนานกับการเก็บภาพต้นคริสต์มาสสวยๆ ทั้งที่ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์สุดสวย และที่หน้าตึกดิออร์ที่เป็นแลนด์มาร์กห้ามพลาด
ส่วนคู่นี้ คุณพ่อเบิ้ล – เจษฎา โสภณพนิช คุณแม่เจนนิส แอบหนีไปสวีทกันสองคน ให้ น้องเจส น้องจาณีน อยู่เฝ้าประเทศไทย โดยทริปนี้จุดหมายหลักคือไปเชียร์คุณสามีลงแข่งวิ่ง บาเลนเซียมาราธอน แต่ก็ไม่ลืมใช้เวลาว่างก่อนแข่งไปเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตใจกลางเมืองสุดอลัง ที่มีทั้งตลาดเดินชอป การละเล่น กิจกรรมมากมาย
บ้านนี้ก็ขอแอบไปเป็นคู่เช่นกัน แต่เป็นคู่แม่ลูก สำหรับ วัลลิยา ปังศรีวงศ์ แห่งเครือเกษมกิจ กับ ดร. พร้าว-พงศ์ศิษฎ์ ปังศรีวงศ์ ที่ทริปนี้ทั้งได้เดินทางไปเยี่ยมลูกชายนักการทูตที่ไปประจำที่ต่างแดน และได้ลูกชายคนเก่งพาตระเวนเที่ยว โดยกวาดหมดแทบทุกตลาดคริสต์มาสในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งมีหลายสิบแห่งแต่ละที่ก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไป
ด้านครอบครัวโสณกุล ที่ใช้โอกาสทริปอังกฤษที่เดินทางไปเยี่ยมลูกชาย น้องนพมงคล ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแฮร์โรว์ สถาบันเดียวกับที่คุณพ่อ หม่อมหลวงอภิมงคล จบมา คุณแม่นาเดียก็ไม่พลาดพาน้องโมนา – อภิญมงคล ที่เที่ยวเปิดประสบการณ์ท่องโลก และสัมผัสกับบรรยากาศความรื่นเริงต้อนรับคริสต์มาส
สาวเก๋คนนี้ก็ไม่พลาดที่จะควงคู่สามีหาเวลาว่างไปเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์ สำหรับ เก๋ - ชลลดา และสามี พร้อม สิริสันต์ ที่พากันไปสวีทที่อิตาลีทั้งที่โรมและเวนิส สนุกสนานกับการแวะคาเฟ่ แวะดินเนอร์ ล่องเรือ ชมความคลาสสิกของสถาปัตยกรรมเมืองและไม่ลืมเก็บภาพต้นคริสต์มาสหลากหลายสไตล์ที่ประดับประดาอยู่ทั่วเมือง แต่ขอบอกว่าเท่าที่เห็นดูเหมือนว่าจะไม่มีต้นไหนอลังการสู่ต้นที่บ้านของเธอได้เลย
ปิดท้ายกันที่บ้านไกรฤกษ์ที่ปกติจะขนกันไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวแบบไปกันทั้งตระกูล แต่ทริปนี้ 2 ศรีพี่น้อง ต้น - ทิพาธี และ ตอง - นิสามณี ขอไปท่องเที่ยวกันแบบกรุ๊ปเล็กๆ โดยทั้งคู่ (สะใภ้ตระกูลภิรมย์ภักดีทั้งคู่) หอบลูกบินไปเที่ยวกันที่ประเทศเยอรมัน ตะลุยเดินเที่ยวในเมืองมิวนิกกันสนุกสนานสานสัมพันธ์คุณแม่กับลูกชาย