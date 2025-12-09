xs
xsm
sm
md
lg

โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ จัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ จัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี 2568 ซึ่งเป็นประเพณีของชาวยุโรปที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก มร. สเตฟาโน่ รุซซ่า กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ และ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค กำกับดูแลประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วย มร. จี ฮุง ตัน รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ล็อบบี้ เลานจ์ ของโรงแรมฯ


ต้นคริสต์มาสสูงกว่า 7 เมตร ตกแต่งในธีมสีเขียว สีเงิน และสีทอง ตั้งโดดเด่นอยู่ภายในสวนชีวา (Chevaa Garden) ของโรงแรมท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์


ในการนี้ทางโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ นำโดย ม.ล. จันทนิภา เกษมศรี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ ได้จัด การแสดงสินธร เคมปินสกี้ คอนเซอร์ทินี่ (Sindhorn Kempinski Concertini) การแสดงดนตรีจากเยาวชน เพื่อเป็นการน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ล็อบบี้ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ อีกด้วย


การแสดง สินธร เคมปินสกี้ คอนเซอร์ทินี่ (Sindhorn Kempinski Concertini) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Kempinski Concertini Series อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เคมปินสกี้ โดยในปีนี้มีนักดนตรีจาก Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) นำโดย ดร. ชญณัฐ วิสัยจร และเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีมาร่วมบรรเลงบทเพลงต่างๆ ผ่านเครื่องดนตรีคลาสสิคหลากหลายประเภท รวมทั้งเพลง Rhapsody in Red ซึ่งเป็นเพลงประจำของกลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้


กิจกรรมเคมปินสกี้ คอนเซอร์ทินี้ (Kempinski Concertini) เป็นโครงการด้านวัฒนธรรมที่ทางกลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้ริเริ่มขึ้นปี พ.ศ. 2560 – 2561 จัดขึ้นในโรงแรมเพียงบางแห่งที่ได้รับการเลือกให้จัดกิจกรรมนี้ โดยกลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้มีแนวคิดที่จะแบ่งปันพื้นที่บริเวณล็อบบี้ เลานจ์ ของโรงแรมฯ ให้เป็นเวทีสำหรับแสดงความสามารถของศิลปินรุ่นเยาว์จากชุมชนในท้องถิ่น ตามปรัชญาของกลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้ที่ว่า โรงแรมแต่ละแห่งมีพื้นที่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถรังสรรค์การแสดงอันงดงาม มานำเสนออย่างมีสไตล์ ณ บริเวณล็อบบี้ เลานจ์ ซึ่งเป็นสถานที่ใจกลางของโรงแรม ให้แขกรับชมได้ทุกวัน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางกลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้ก็ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจนกลายเป็นมินิคอนเสิร์ต โดยเปิดโอกาสศิลปินรุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์จากโรงเรียนดนตรีในท้องถิ่นนั้นๆ มาแสดงตามรูปแบบ 'Play and Stay in Style' บนเวทีอันสวยงาม ณ ล็อบบี้ เลานจ์ของโรงแรมต่างๆ


อีกทั้งกิจกรรมเคมปินสกี้ คอนเซอร์ทินี้ (Kempinski Concertini) ยังเป็นการสร้างความบันเทิงและความสุขให้กับแขกที่มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโรงแรมและชุมชน และช่วยส่งเสริมให้ชื่อเสียงของโรงแรมเป็นที่รู้จักว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ควรมาเยือนอีกด้วย


“พวกเรารู้สึกยินดีกับความสำเร็จของ Kempinski Concertini ในครั้งนี้ และขอขอบคุณ Royal Bangkok Symphony Orchestra ที่ได้นำเสนอการแสดงที่แสนประทับ และพวกเราเชื่อว่าการสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะการแสดงเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสสำหรับนักดนตรี ในการแสดงความสามารถสู่สังคม” มร. จี ฮุง ตัน รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ กล่าว













โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ จัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี 2568
โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ จัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี 2568
โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ จัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี 2568
โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ จัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี 2568
โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ จัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี 2568
+8
กำลังโหลดความคิดเห็น