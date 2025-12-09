โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ จัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี 2568

โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ จัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี 2568 ซึ่งเป็นประเพณีของชาวยุโรปที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก มร. สเตฟาโน่ รุซซ่า กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ และ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค กำกับดูแลประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วย มร. จี ฮุง ตัน รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ล็อบบี้ เลานจ์ ของโรงแรมฯ
ต้นคริสต์มาสสูงกว่า 7 เมตร ตกแต่งในธีมสีเขียว สีเงิน และสีทอง ตั้งโดดเด่นอยู่ภายในสวนชีวา (Chevaa Garden) ของโรงแรมท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์
ในการนี้ทางโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ นำโดย ม.ล. จันทนิภา เกษมศรี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ ได้จัด การแสดงสินธร เคมปินสกี้ คอนเซอร์ทินี่ (Sindhorn Kempinski Concertini) การแสดงดนตรีจากเยาวชน เพื่อเป็นการน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ล็อบบี้ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ อีกด้วย
การแสดง สินธร เคมปินสกี้ คอนเซอร์ทินี่ (Sindhorn Kempinski Concertini) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Kempinski Concertini Series อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เคมปินสกี้ โดยในปีนี้มีนักดนตรีจาก Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) นำโดย ดร. ชญณัฐ วิสัยจร และเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีมาร่วมบรรเลงบทเพลงต่างๆ ผ่านเครื่องดนตรีคลาสสิคหลากหลายประเภท รวมทั้งเพลง Rhapsody in Red ซึ่งเป็นเพลงประจำของกลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้
กิจกรรมเคมปินสกี้ คอนเซอร์ทินี้ (Kempinski Concertini) เป็นโครงการด้านวัฒนธรรมที่ทางกลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้ริเริ่มขึ้นปี พ.ศ. 2560 – 2561 จัดขึ้นในโรงแรมเพียงบางแห่งที่ได้รับการเลือกให้จัดกิจกรรมนี้ โดยกลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้มีแนวคิดที่จะแบ่งปันพื้นที่บริเวณล็อบบี้ เลานจ์ ของโรงแรมฯ ให้เป็นเวทีสำหรับแสดงความสามารถของศิลปินรุ่นเยาว์จากชุมชนในท้องถิ่น ตามปรัชญาของกลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้ที่ว่า โรงแรมแต่ละแห่งมีพื้นที่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถรังสรรค์การแสดงอันงดงาม มานำเสนออย่างมีสไตล์ ณ บริเวณล็อบบี้ เลานจ์ ซึ่งเป็นสถานที่ใจกลางของโรงแรม ให้แขกรับชมได้ทุกวัน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางกลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้ก็ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจนกลายเป็นมินิคอนเสิร์ต โดยเปิดโอกาสศิลปินรุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์จากโรงเรียนดนตรีในท้องถิ่นนั้นๆ มาแสดงตามรูปแบบ 'Play and Stay in Style' บนเวทีอันสวยงาม ณ ล็อบบี้ เลานจ์ของโรงแรมต่างๆ
อีกทั้งกิจกรรมเคมปินสกี้ คอนเซอร์ทินี้ (Kempinski Concertini) ยังเป็นการสร้างความบันเทิงและความสุขให้กับแขกที่มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโรงแรมและชุมชน และช่วยส่งเสริมให้ชื่อเสียงของโรงแรมเป็นที่รู้จักว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ควรมาเยือนอีกด้วย
“พวกเรารู้สึกยินดีกับความสำเร็จของ Kempinski Concertini ในครั้งนี้ และขอขอบคุณ Royal Bangkok Symphony Orchestra ที่ได้นำเสนอการแสดงที่แสนประทับ และพวกเราเชื่อว่าการสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะการแสดงเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสสำหรับนักดนตรี ในการแสดงความสามารถสู่สังคม” มร. จี ฮุง ตัน รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ กล่าว