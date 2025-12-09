GQ THAILAND จัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ‘GQ MEN OF THE YEAR 2025’

นิตยสาร GQ Thailand จัดงาน GQ Men of the Year 2025 (จีคิว เมน ออฟ เดอะ เยียร์ 2025) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลผู้สร้างผลงานโดดเด่นในหลากหลายวงการ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข ความอบอุ่น และความประทับใจของผู้ที่ได้รับรางวัล แขกผู้มีเกียรติ และเหล่าบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม ณ โซน The Garden โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์
งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกำพล ลิขิตกาญจนกุล บรรณาธิการบริหาร GQ THAILAND ให้การต้อนรับศิลปิน นักแสดง และเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังมากมาย นำโดย อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, ไอซ์ซึ-ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, เก้า-สุภัสสรา ธนชาต, เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร, พีช-พชร จิราธิวัฒน์, ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว, ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล, เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย, น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง, เทม-เมธี ทับทิมทอง, พุฒ-พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์, ต้า-เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา, เร แมคโดนัลด์, ฝ้าย-พีรญา มะลิซ้อน, แยม-มทิรา ตันติประสุต, เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, ไมกี้-ปณิธาน บุตรแก้ว, ธามไท แพลงศิลป์, ตั๊ก-บริบูรณ์ จันทร์เรือง, โมสต์-วิศรุต หิมรัตน์, แบงค์-มณฑป เหมตาลฐ์, ภู-ภูรินท์ พัฒนวิริยะวาณิช, เจมส์-กษม กาญจนวัฒนา ฯลฯ ก่อนจะร่วมดินเนอร์มื้อค่ำสุดพิเศษ และต่อด้วยการมอบรางวัลอันทรงคุณค่าให้แก่บุคคลสำคัญในปีนี้ โดยผู้ประกาศรางวัลทุกคนล้วนเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ที่รับรางวัลทั้งในฐานะเพื่อน ผู้ที่ชื่นชอบผลงาน หรือผู้ที่เคยร่วมงานด้วยกัน ตลอดจนเป็นผู้สร้างบันดาลใจ ซึ่งในปีนี้มีทั้งสิ้น 11 รางวัล ได้แก่
1.Thailand’s Global Star 2025 ได้แก่ อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ปีแห่งการเติบโตและร่วมงานกับทีมระดับนานาชาติ กลายเป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่ก้าวข้ามขอบเขตของคำว่า 'นักแสดง' ไปสู่การเป็นตัวแทนแห่งแรงบันดาลใจในระดับสากล ด้วยภาพลักษณ์ที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจ มีรสนิยม เป็นเครื่องมือสื่อสารตัวตนของเขา อาโปจึงไม่เพียงได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วเอเชีย หากแต่ยังเป็นที่จับตามองของวงการแฟชั่นโลก
2.Actor of the Year 2025 ได้แก่ ไอซ์ซึ-ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ กับการเป็นนักแสดงผู้มุ่งมั่นกับทุกบทบาท และเชื่อว่าชีวิตคือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด
3.Rising Star of the Year ได้แก่ เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย จากเด็กขี้อายที่ไม่กล้าสบตาใคร สู่ดาวรุ่งที่ทุกสายตารอจับตามองที่สุดตอนนี้ บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ความกลัว และการผจญภัยครั้งใหญ่ในวงการบันเทิง
4.Breakthrough Duo of the Year 2025 ได้แก่ เก้า-สุภัสสรา ธนชาต และ เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร การออกจากพื้นที่คุ้นเคยสู่การแสดงซีรีส์แนวGL (Girls' Love) ครั้งแรกของทั้งคู่เช่นกันในซีรีส์ Love Design รับ(รัก)ออกแบบ ว่าด้วยเรื่องราวแห่งความฝันในวงการสถาปนิกที่ได้รับการตอบรับที่ดี และกลายเป็นคู่เคมีใหม่ ๆ ของวงการซีรีส์ไทย
5.Breakthrough Actor of the Year ได้แก่ เทม-เมธี ทับทิมทอง จากบทเล็ก ๆ ของชายผู้ผ่านมาหลากหลายเส้นทางอาชีพ สู่ตัวละคร ‘ไก่ต๊อก’ ใน The White Lotus Season 3 ที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกหันมาจดจำใบหน้าของนักแสดงไทยคนหนึ่งอย่างอบอุ่น นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่
6.Industry Shaper of the Year ได้แก่ ปอนด์-กฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้บริหารและผู้กำกับแห่ง Be On Cloud เบื้องหลังค่ายที่เติบโตจากโปรเจกต์ที่หลายคนมองว่าเสี่ยง กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้โลกหันมามองซีรีส์ไทยอีกครั้ง เขาไม่เพียงแค่มองซีรีส์ในฐานะงานศิลปะ แต่ยังมองมันเป็นพื้นที่ของมนุษย์ที่ทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างเท่าเทียม
7.Series of The Year ได้แก่ สงครามส่งด่วน (Mad Unicorn) ของผู้กำกับและผู้สร้าง ไก่-ณฐพล บุญประกอบ ที่ถ้าพูดถึงซีรีส์ไทยในปีนี้ คงไม่มีเรื่องไหนที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงในวงกว้างมากเท่ากับ สงครามส่งด่วน (Mad Unicorn) ซีรีส์แนวฟิกชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของนักธุรกิจคนไทยที่เริ่มต้นจากศูนย์สู่ธุรกิจขนส่งยักษ์ใหญ่ในไทย
8.Starpreneur of the Year ได้แก่ พีช-พชร จิราธิวัฒน์ กับอีกหนึ่งบทบาทนอกเหนือการเป็นนักแสดงด้วยการเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการเจ้าของโปเตโต้ คอร์เนอร์ (Potato Corner) ข้าวโซอิ (Khao-Sō-i) ข้าวซอยเส้นสดเจ้าดังจากเชียงใหม่ที่เปิดสาขาในกรุงเทพฯ และสาขาในลอนดอน กาแฟอูโน่ (UNO Coffee) แบรนด์กาแฟที่มีคนยอมต่อคิวยาวอยู่เสมอ รวมทั้งโปรเจกต์ส่วนตัวด้านโปรดักชั่น และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
9.The Voice of The Night ได้แก่ วัชรพล ฝึกใจดี หรือ แจ๊ค The Ghost จากไอเดียเมื่อ 10 ปีก่อนที่ทำให้เกิด เดอะ โกสท์ เรดิโอ (The Ghost Radio) ภายใต้สโลแกน คลื่นสยองของคนรุ่นใหม่ พร้อมกับลีลาการจัดรายการซึ่งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จนแฟนรายการต่างคุ้นเคย หรือหลายคนอาจจะติดงอมแงม
10.Explorer of The Year ได้แก่ รายการเร่ร่อน ของ 'พุฒ-ต้า-เร' พุฒ-พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์, ต้า-เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา และเร แมคโดนัลด์ 3 ซูเปอร์สตาร์จาก ยุค 90s ที่โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องเร่ร่อน (Rayron) แม้จะมีคาแรกเตอร์และ ไลฟ์สไตล์ที่ต่างกัน แต่เมื่อทั้ง 3 คนอยู่ด้วยกันกลับดึงดูดผู้ชมได้อย่างน่าสนใจ
11.Aesthetic Master of the Year ได้แก่ นพ.ดิสพงศ์ ปณิฐาภรณ์ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ หมอโจ้ The Demis หนึ่งในบุคคลที่กำลังนิยามความหมายของความงามไทยใหม่อีกครั้ง ผ่านแนวคิดที่ลึกซึ้งกว่าแค่การชะลอวัย แต่คือการอยู่กับเวลาอย่างสง่างาม
งานมอบรางวัลในปีนี้น่าจดจำยิ่งขึ้น ด้วยปรากฏการณ์ที่มีเหล่าแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังการสนับสนุนบุคคลผู้ได้รับรางวัลแต่ละคนอย่างแท้จริง ทุกเสียงเชียร์ ทุกป้ายไฟ และทุกกำลังใจสะท้อนถึงความสำเร็จของบุคคลเหล่านี้ที่ไม่ได้มาจากผลงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความรักและแรงบันดาลใจที่พวกเขามอบให้กับแฟน ๆ และนี่คือ 11 รางวัลผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี 2025 จากงาน GQ Men of the Year 2025 โดยความสำเร็จของงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก PIAGET, Diageo และ Grand Seiko