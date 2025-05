Webull โบรกเกอร์ชั้นนำจากสหรัฐ ประกาศความสำเร็จการดำเนินธุรกิจ จัดงานฉลองครบรอบ 9 ปี อย่างยิ่งใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จํากัด เน้นย้ำว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทในปีที่ผ่านมา ผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการทางการเงินแบบครบวงจร ปัจจุบัน วีบูลล์เปิดโอกาสให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ, ETFs, ออปชันและหุ้นเศษส่วนได้ ความสามารถในการลงทุนเหล่านี้ยังมาพร้อมกับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ เครือข่ายชุมชนนักลงทุน และแหล่งความรู้ด้านการลงทุนที่ครบถ้วน ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายและลงทุนได้อย่างมั่นใจวีบูลล์ เริ่มก่อตั้งในปี 2559 และก้าวสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2561 ภายใต้การบริหารงานของนายแอนโทนี เดเนียร์ ประธานกลุ่ม Webull Corporation และ CEO ของ Webull US บริษัทได้ขยายธุรกิจไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐฯ ปัจจุบันวีบูลล์ให้บริการครอบคลุม 14 ประเทศทั่วอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และลาตินอเมริกา พร้อมฐานผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 23 ล้านบัญชีทั่วโลกวีบูลล์ เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่ผ่านมา ในฐานะโบรกเกอร์สัญชาติสหรัฐฯ รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประเทศไทยสิ่งที่ทำให้วีบูลล์โดดเด่น คือ แพลตฟอร์มการเงินที่ครบครันภายใต้แนวคิด “All-in-Webull” ซึ่งมีอัตราค่าคอมมิชชันเพียง 0.10% พร้อมทั้งการแสดงราคาสินทรัพย์แบบเรียลไทม์ และประสบการณ์ใช้งานที่ราบรื่น ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนชาวไทยโดยเฉพาะ จุดยืนที่แข็งแกร่งนี้ส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานผู้ใช้วีบูลล์ในไทยตลอดปีที่ผ่านมาและเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 วีบูลล์ประเทศไทย จัดงาน “Webull Money Festival 2025” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 9 ปีของ Webull Corporation และครบรอบ 1 ปีของการดำเนินงานในประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ อย่างเป็นทางการโดยงานจัดขึ้นภายใต้ธีม "Investing and Trading, All in Webull" ที่ผสมผสานโลกการลงทุนเข้ากับความบันเทิงในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าดึงดูด โดยมุ่งเจาะกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ งานนี้นำเสนอมุมมองและเครื่องมือการลงทุนสมัยใหม่ในบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ไฮไลต์ของงานประกอบไปด้วย การเสวนาระหว่าง นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วีบูลล์ประเทศไทย และนักแสดงชื่อดังอย่าง คุณพีช พชร จิราธิวัฒน์ รวมถึงการแสดงสดจากศิลปินชื่อดังอย่าง PROXIE และ BNK48 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษเพียงลงทะเบียนและเปิดบัญชีกับวีบูลล์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นไฮไลต์ของงานครั้งนี้ รวมถึงการเปิดตัวฟีเชอร์พิเศษและสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุน เช่น :• ดอกเบี้ยรายวัน (Daily Interest) : รับดอกเบี้ย 3.5% ต่อปีจากยอดเงินสด USD ที่คงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์• DCA ไม่มีค่าคอมมิชชัน : ลงทุนตามตารางเวลาแบบต่อเนื่องโดยไม่มีค่าคอมมิชชัน• Dynamic DCA : เครื่องมือการลงทุนอัจฉริยะที่ปรับจังหวะเวลาซื้อขายให้เหมาะสมตามการเคลื่อนไหวของตลาด• Sage Tracker : ฟีเชอร์ระดับพรีเมียมที่ช่วยติดตามการซื้อขายแบบเรียลไทม์ของนักลงทุนรายใหญ่และการเคลื่อนไหวของพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนสถาบัน• Dividend Reinvestment Plan (DRIP) : นำเงินปันผลกลับมาลงทุนใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อเร่งการเติบโตของพอร์ตระยะยาวนอกจากนี้ วีบูลล์ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการลงทุนร่วมกับพันธมิตรระดับโลก เช่น NASDAQ ซึ่งตอกย้ำบทบาทของวีบูลล์ ในฐานะแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้ด้านการลงทุนและเทคโนโลยี วีบูลล์ยังคงมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การลงทุนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย ที่ปรับให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และเป้าหมายทางการเงินของนักลงทุนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวีบูลล์ในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก แอปพลิเคชัน Webull Thailand พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบน App Store และ Google Play สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.webull.co.th/