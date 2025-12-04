“พีช พชร” หวังรัฐทำหน้าที่ที่ควรทำ หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ลั่นอยากเล่นซีรีส์สาธุถึงซีซั่น 700 ปีหน้าลุยธุรกิจ

“พีช พชร” ตกใจน้ำท่วมหาดใหญ่หนักกว่าที่คิด เห็นใจผู้ประสบภัยสูญเสีย บอกตนเป็นแค่เอกชน หวังพึ่งรัฐบาลทำหน้าที่ที่ควรทำ พร้อมเผยความในใจอยากเล่นซีรีส์สาธุยาวไปจนถึงซีซั่น 700 ปีหน้าลุยธุรกิจมากขึ้น
ไม่เห็นหน้าค่าตานาน สำหรับ “พีช พชร จิราธิวัฒน์”ล่าสุดเจ้าตัวโดดเล่นซีรีส์ “สาธุ๒” ฉายทาง Netflix หลังจากซีซั่นแรกประสบความสำเร็จอย่างงดงาม งานนี้พีชเผยว่าอยากให้ซีรีส์ยาวไปถึงซีซั่นที่ 700 เลยทีเดียว มั่นใจซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ศาสนาพุทธดูแย่ พร้อมเผยถึงการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคหาดใหญ่ ลั่นแซบถึงรัฐบาล
“ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อย่างน้อยพอจะช่วยได้ ก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ครับ ผมคิดว่าคนอื่นๆ ก็ทำหลายอย่างเหมือนกัน และมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแค่คนเดียว คนอื่นก็ช่วยกัน แสดงความเป็นห่วงต่อพี่ๆ น้องๆ ที่ประสบภัยเหมือนกัน ผมเองพอเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจนะครับ ไม่ได้คิดว่าจะหนักขนาดนี้ตั้งแต่แรก
ธุรุกิจหรือสาขาที่ภาคใต้ก็มีครับ อย่างที่บ้านก็มีโรงแรม มีห้าง เราก็จะได้ยินว่าปัญหาเป็นยังไงบ้าง เกิดอะไรขึ้น แต่ในแง่ของธุรกิจที่บ้าน ผมอาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมด เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงขนาดนั้น ส่วนในฝั่งของผมเองก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ครับ (ประชาชนอาจจะหนักกว่าเยอะ?) ใช่ หลายคนอาจจะสูญเสียบ้าน สูญเสียคนรัก สูญเสียธุรกิจ มันรุนแรงมากกว่าเยอะ คือผมไม่ได้มองว่าของเราจะเป็นยังไง แต่เราก็เห็นและเข้าใจว่าหลายๆ อย่างมันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคน ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่หามาได้ง่ายๆ โดยเฉพาะสมัยนี้ เงินมันไม่ได้หาง่าย ก็เห็นใจครับ และเราก็พยายามช่วยเท่าที่ช่วยได้ ตามกำลังที่เรามี ผมคิดว่าทุกอย่างมันฟื้นฟูได้ แต่ก็คงต้องใช้เวลา ผมเองก็เป็นแค่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ไม่ได้เป็นภาครัฐที่จะไปแก้ปัญหาเชิงระบบได้ ก็หวังพึ่งภาครัฐให้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำ
ถ้าถามว่าส่วนไหนที่กังวล จริงๆ ภาพรวมมันเยอะมาก อย่างแรกคือต้องเยียวยาจิตใจก่อน เพราะนี่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ ผมว่าต้องดูแลสภาพจิตใจกันก่อน แล้วค่อยๆ ฟื้นฟูความเป็นอยู่และเศรษฐกิจต่อไป ตอนนี้เท่าที่ทำได้ก็มีของที่นำไปแจกจ่ายบ้างแล้ว เงินก็ส่งไปถึงหน่วยงานที่สามารถช่วยกระจายต่อได้ ผมทราบเท่านี้ครับ และก็หวังว่าจะได้อัปเดตมากกว่านี้”
ปีหน้าอยู่ไทย เน้นธุรกิจมากขึ้น ชอบซีรีส์ “สาธุ” อยากให้มีถึงซีซั่นที่ 700 มั่นใจไม่ได้ทำให้ศาสนาพุทธแย่ลง
“ไม่ได้ไปต่างประเทศ ผลงานของผมตอนนี้ก็มีแค่สาธุ 2 เพราะเพิ่งจบการถ่ายทำไปก่อนหน้านี้ เลยขอพักแป๊บหนึ่ง ช่วงนี้รอโปรเจกต์ใหม่ว่าจะมีอะไรแปลกๆ เข้ามาไหม ปีหน้าก็เน้นธุรกิจมากขึ้นขึ้นอยู่กับว่ามีงานอะไรน่าเล่นหรือเปล่า และอยู่ที่คนดูด้วย ถ้าคนดูเยอะ ก็อาจได้ทำซีซั่น 3 ต่อ ซึ่งก็น่าจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นบ้าง (ยังวนเวียนกับซีรีส์สาธุ?) ครับ และหวังว่าจะได้เล่นยาวถึงซีซั่นที่ 700 (หัวเราะ)
ชอบโปรเจกต์นี้ เพราะมันเป็นงานที่ทำแล้วสนุกมากๆ ระหว่างทำงาน มันพูดเรื่องที่จำเป็นต้องพูด ทุกคนก็เข้าใจว่ามันมีอยู่ แต่หลายคนเพิกเฉย จนพอเราทำซีซั่น 1 แล้วมีผลลัพธ์ดี ก็ได้ทำซีซั่น 2 ต่อ ผมเลยคิดว่า ถ้าซีซั่น 2 ทำได้เหมือนซีซั่น 1 ก็หวังว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาสังคมหลายๆ อย่างได้ ไม่มากก็น้อย ผมเป็นพุทธโดยกำเนิด การมาเล่นสาธุ ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าศาสนาพุทธแย่ลง แต่ทำให้เห็นว่าปัญหาอยู่ที่คนและระบบที่โปร่งใสไม่พอใจและนั่นคือสิ่งที่เราอยากสื่อ ว่าทำไมไม่ทำให้ระบบมันดีขึ้นกว่านี้ได้ สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนดี และหน้าที่ของเราคือทำให้ศาสนายังคงดีต่อไป ต้องช่วยกัน อย่างน้อยก็ช่วยกันตั้งคำถาม ช่วยกันฉายไฟฉาย เพื่อให้คนที่ไม่ดีอยู่ไม่ได้ครับ”