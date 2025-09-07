ไบแนนซ์เปิดเกมใหม่! แจก Airdrop โปรเจกต์ AI Blockchain ‘OpenLedger’ ปลุกกระแส Data Monetization

ไบแนนซ์ แพลตฟอร์มคริปโตเบอร์หนึ่งของโลก ประกาศดันโปรเจกต์ใหม่ OpenLedger (OPEN) เข้าสู่โครงการ HODLer Airdrops แจกโทเคนฟรีแก่ผู้ถือ BNB ตามสแนปชอตประวัติการถือครอง ชูจุดขายเชื่อม AI กับบล็อกเชนเพื่อสร้างตลาดข้อมูลแบบไร้ศูนย์กลาง ตั้งเป้าปลดล็อกสภาพคล่องข้อมูล โมเดล และเอเจนต์ พร้อมเปิดเทรดวันจันทร์นี้ แต่ติดป้าย “Seed Tag” เตือนนักลงทุนเสี่ยงสูง
OpenLedger - ปลดล็อกข้อมูลผ่าน AI Blockchain
ไบแนนซ์เผยว่า OpenLedger ถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน AI-blockchain สำหรับการฝึกและใช้งานโมเดลเฉพาะทาง โดยใช้ฐานข้อมูลที่ชุมชนเป็นเจ้าของ (Datanets) ทุกกิจกรรมตั้งแต่การอัปโหลดข้อมูล การฝึกโมเดล การแจกจ่ายรางวัล ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแล ล้วนทำงานบนบล็อกเชนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ขณะที่ Datanets ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลแบบไร้ศูนย์กลาง รวบรวม และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการฝึกโมเดล AI โครงสร้างนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สร้างความน่าเชื่อถือ และป้องกันปัญหาข้อมูลผิดพลาดที่อาจกระทบประสิทธิภาพโมเดล
BNB Holders ได้เปรียบ - Airdrop แจกตามสแนปชอต
โครงการ HODLer Airdrops ของไบแนนซ์ ออกแบบมาเพื่อให้รางวัลแก่ผู้ถือ BNB โดยจะสุ่มสแนปชอตยอดถือครองย้อนหลัง และแจกโทเคน OPEN ตามสัดส่วน ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานถือ BNB ระยะยาว และเพิ่มสภาพคล่องแก่โปรเจกต์ใหม่
เส้นทางใหม่ของ AI + Blockchain
อย่างไรก็ตาม OpenLedger วางเป้าหมายเชื่อมสองเมกะเทรนด์โลก ทั้งปัญญาประดิษฐ์และบล็อกเชนเข้าด้วยกัน ผ่านกลไกโทเคนเพื่อให้เกิดตลาดข้อมูลแบบโปร่งใส ผู้มีข้อมูลคุณภาพสูงสามารถนำมาแลกเปลี่ยนและสร้างรายได้ ขณะที่นักพัฒนา AI สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้โดยตรง ลดอุปสรรคการพัฒนาโมเดล
เปิดเทรดวันจันทร์ เตือนเสี่ยงสูงติด "Seed Tag"
ไบแนนซ์ ระบุว่า OPEN จะเริ่มซื้อขายในวันจันทร์นี้ โดยติด “Seed Tag” ซึ่งใช้กับโทเคนใหม่ที่มีสภาพคล่องต่ำและอาจผันผวนสูง นักลงทุนที่ต้องการซื้อขายต้องทำแบบทดสอบความเสี่ยงทุก 90 วัน เพื่อยืนยันการเข้าใจในเงื่อนไข
OpenLedger โอกาสหรือกับดัก?
การเปิดตัว OpenLedger เป็นอีกหนึ่งหมากของไบแนนซ์ในการจับตลาด AI + Blockchain ที่กำลังร้อนแรงทั่วโลก ขณะที่นักลงทุนต้องพิจารณาให้รอบคอบระหว่างโอกาสจากตลาดข้อมูลไร้ศูนย์กลางกับความเสี่ยงผันผวนของโทเคนใหม่ OPEN การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนกลยุทธ์เชิงรุกของไบแนนซ์ แต่ยังเป็นบททดสอบว่าตลาดพร้อมรับ “โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล AI แบบโปร่งใส” มากแค่ไหน