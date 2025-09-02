"Kubix" คว้าสิทธิ์เสนอขาย G-Token ของรัฐบาลรับเทรนตลาดทุนดิจิทัลไทย

Kubix ได้รับเลือกจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) สำหรับโครงการ G-Token ปีงบประมาณ 2568–2569 เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ของตลาดทุนไทยด้วยโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนครบวงจร เชื่อมต่อผู้เล่นในอุตสาหกรรมการเงินได้อย่างไร้รอยต่อ ตอกย้ำจุดแข็งด้านความโปร่งใส ความปลอดภัย และนวัตกรรม ขานรับเมกะเทรนด์โลก “Tokenization” และเศรษฐกิจสีเขียว
บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเซท จำกัด (Kubix) ประกาศความพร้อมเต็มรูปแบบสำหรับการดำเนินโครงการ G-Token ของกระทรวงการคลัง หลังได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ประจำปีงบประมาณ 2568–2569
นายปฐมชัย แตงน้อย รักษาการกรรมการผู้จัดการ Kubix เปิดเผยว่า การได้รับเลือกครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ แต่ยังยืนยันความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่บริษัทสร้างขึ้นครบวงจร ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน ระบบสนับสนุนการออกโทเคน การเชื่อมต่อกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เช่น Orbix Trade ตลอดจนพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและการเงินที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ Kubix ได้พัฒนาระบบที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ประสบการณ์การใช้งาน (UX/UI) การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ระบบความปลอดภัยที่เข้มงวดและเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแล (Compliance) ไปจนถึงกระบวนการจัดสรรโทเคนและ Workflow ที่เชื่อมโยงผู้เล่นตลาดทุนได้อย่างราบรื่น กลายเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้การลงทุนในโทเคนดิจิทัลมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบโจทย์เป้าหมายของโครงการ G-Token
ยิ่งไปกว่านั้น Kubix ยังสอดรับกับแนวโน้มการลงทุนระดับโลก โดยเฉพาะกระแส Real-World Asset (RWA) Tokenization ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Green Economy) ที่มีบทบาทมากขึ้นในตลาดทุนโลก ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะยกระดับบทบาทของไทยในเวทีดิจิทัลไฟแนนซ์สากล
"Kubix จะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างระบบนิเวศที่โปร่งใส แข็งแกร่ง และยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนตลาดทุนดิจิทัลไทยก้าวสู่อนาคตในฐานะศูนย์กลางการลงทุนแห่งภูมิภาค" นายปฐมชัย กล่าวทิ้งท้าย