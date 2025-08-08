ไบแนนซ์ จับมือ Mastercard เปิด “Buy & Sell” ถอนคริปโตเป็นเงินสดเข้าบัตรได้ทันที

ไบแนนซ์ ยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต เขย่าระบบการเงินโลกด้วยการผนึกกำลัง Mastercard เปิดบริการ “Buy & Sell” ให้ผู้ใช้งานในยุโรปและสหราชอาณาจักรแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินสดได้ทันที ถอนเข้าบัตร Mastercard โดยตรง ตอกย้ำการบรรจบกันของคริปโตและการเงินกระแสหลักแบบไร้รอยต่อ
ไบแนนซ์ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ “Buy & Sell” ที่ถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมการชำระเงินดิจิทัล ด้วยการร่วมมือกับ Mastercard ยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับโลก อนุญาตให้ผู้ใช้งานในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหราชอาณาจักร สามารถแปลงคริปโตเคอร์เรนซีเป็นเงินสกุลปกติ (Fiat) และถอนเข้าบัตร Mastercard ได้โดยตรง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแก้ปัญหาการถอนเงินที่ล่าช้าและซับซ้อน แต่ยังเป็นการ “ทลายกำแพง” ที่เคยขวางกั้นระหว่างโลกคริปโตและการเงินดั้งเดิม จากกระบวนการหลายขั้นตอนที่กินเวลาหลายวัน บริการใหม่นี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมีเงินสดพร้อมใช้จ่ายได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
ขั้นตอนใช้งานถูกออกแบบให้เรียบง่าย: เข้าไปที่เมนู “Buy & Sell” บนแพลตฟอร์ม ไบแนนซ์ (Binance) เลือกคริปโตที่ต้องการขาย เลือก Mastercard เป็นช่องทางรับเงิน และยืนยันธุรกรรม ผู้ใช้งานต้องมีบัตร Mastercard ที่ออกในภูมิภาคที่รองรับ โดยธุรกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสูงสุดของ Binance
การจับมือระหว่างสองยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่าคริปโตเคอร์เรนซีกำลังก้าวเข้าสู่การยอมรับในระบบการเงินกระแสหลัก การมี Mastercard อำนวยความสะดวกให้ธุรกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้หน้าใหม่ ลดอุปสรรค และเร่งให้คริปโตถูกใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น
อย่างไรก็ดี บริการนี้ยังจำกัดอยู่เพียงใน EEA และสหราชอาณาจักร ขณะที่ผู้ใช้งานในภูมิภาคอื่น รวมถึงประเทศไทย อาจต้องจับตาว่า Binance และ Mastercard จะขยายบริการปฏิวัติวงการนี้มายังตลาดอื่นเมื่อใด