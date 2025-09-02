xs
xsm
sm
md
lg

“BBA Chula Grand Reunion 2025” เปิดตัวสมาคมศิษย์เก่าอย่างยิ่งใหญ่ สานเครือข่ายระดับโลก จับมือ Harvard Business School จุดประกายผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



BBA Chula Grand Reunion 2025 งานคืนสู่เหย้าที่ไม่ใช่เพียงการรวมรุ่น แต่คือการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการธุรกิจไทย เมื่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA Chula) ประกาศเปิดตัว สมาคมนิสิตเก่า BBA Chula อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Legacy of Leadership: Honoring the Past, Inspiring the Future”
พร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือระดับโลก ภายในงาน“BBA Chula Grand Reunion 2025” ภายใต้แนวคิด “Legacy of Leadership: Honoring the Past, Inspiring the Future” สร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจกว่า 3,000 คน เพื่อต่อยอดความสำเร็จสู่อนาคต ประเดิมกิจกรรมแรกด้วยกิจกรรมทางวิชาการและสร้างความร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่าของสถาบันชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard Business School ของ Harvard University พร้อมมอบรางวัลเชิดชู “นิสิตเก่าดีเด่น” ผู้สร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA Chula) ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดงาน “BBA Chula Grand Reunion 2025” งานคืนสู่เหย้าสุดยิ่งใหญ่ที่รวบรวมนิสิตเก่ากว่า 800 คนจากทุกรุ่น ภายใต้แนวคิด “Legacy of Leadership: Honoring the Past, Inspiring the Future” ณ โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Centre
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสานต่อเครือข่ายอันแข็งแกร่ง
งาน BBA Grand Reunion 2025 ไม่ได้เป็นเพียงงานรวมรุ่น แต่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยให้นิสิตเก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์ รู้จักกันเพิ่มเติมระหว่างรุ่น และสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ ที่ทุกคนต่างได้ย้อนรำลึกถึงความทรงจำดี ๆ และสานต่อมิตรภาพที่ยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร. ธารทัศน์ โมคมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “งานครั้งนี้ ไม่ได้จัดขึ้นเพียงแค่เป็นงานคืนสู่เหย้า ของพวกเราชาว BBA Chula แต่เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการ Reconnect นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเพื่อให้สามารถสร้าง Impact ให้กับสังคมได้ต่อไปในอนาคตด้วย”
โดยภายในงานได้มีการเปิดตัวสมาคมนิสิตเก่า BBA Chula สานต่อความร่วมมือระดับโลก และเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าหลักสูตร BBA Chula เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่ารุ่นต่าง ๆ ให้แน่น แฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ คุณพิลาสินี กิตติขจร นายกสมาคมนิสิตเก่าหลักสูตร BBA Chula และคุณเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ เผยถึงเป้าหมายสำคัญของสมาคมในอนาคต และหนึ่งในนั้น คือการจัดกิจกรรมทางวิชาการและสร้างความร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่าของสถาบันชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard Business School ของ Harvard University โดยอาศัยเครือข่ายของนิสิตเก่า ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการและสร้างโอกาสให้กับนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าของหลักสูตรอย่างยั่งยืน
เชิดชู “นิสิตเก่าดีเด่น” ผู้สร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือพิธีมอบรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น” ให้แก่นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นและมีคุณูปการแก่สังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงแก่นแท้ของความเป็นผู้นำที่หลักสูตร BBA Chula มุ่งเน้น โดยนิสิตเก่าที่ได้รับมอบรางวัลได้ส่งต่อแรงบันดาลผ่านคำ 3 คำของตน ที่เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้
•คุณพรปรียา วิวัฒนชาต Managing Director, Cartier Thailand และ Richemont Luxury Thailand Limited ผู้ซึ่งยึดมั่นในหลัก Passion – Resilience – Persistence หรือความหลงใหล ความยืดหยุ่น และความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
•คุณปราโมทย์ เดชะบุญศิริพานิช Managing Director, PAÑPURI ผู้ซึ่งเชื่อมั่นในหลัก Purpose – Daring- Pay it Forward หรือการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ความกล้าที่จะลงมือทำ และการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น
•คุณพิลาสินี กิตติขจร CEO, Terra Digital Ventures ที่ให้ความสำคัญกับหลัก Passion – Courage – Impact หรือความหลงใหล ความกล้าหาญ และการสร้างผลกระทบเชิงบวก
•คุณเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา Independent Director, KASIKORNBANK Public Company Limited และยังเป็น President ของ Harvard Business School Association of Thailand ผู้ซึ่งยึดถือหลัก Half-full – Learn from the best- Patience หรือการมีทัศนคติที่ดี เรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุด และความอดทน
•คุณจิตพล ศิริวัฒนเมธางกูร Co-Founder แบรนด์แฟชั่นชื่อดัง Gentlewoman ผู้ใช้หลัก Family – Journey – Curiosity ในการนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ
•คุณธรานันท์ อัศวเทววิช AVP - Business Development, Betagro Public Company Limited ผู้ที่ได้รับรางวัลจากหลัก Determination- Empathy- Integrity
•คุณพชร จิราธิวัฒน์ Director, Rocks Group เจ้าของแบรนด์ดัง Potato Corner และนักแสดงที่มีชื่อเสียง มากับคำว่า Integrity - Relentless - Value-Creation
•คุณชยภัทร ทองเจริญ Co-Founder & Group CEO, Rocks Group ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Potato Corner และเพื่อนร่วมรุ่นของคุณ พีช พชร กับการเน้นความสำคัญของคน Great – People - Only
•คุณชนกานต์ ขจรเสรี และ คุณกันตพร ขจรเสรี Co-Founder, Mindventure Co., Ltd. ผู้สร้างชื่อเสียงด้วยการติดอันดับใน Forbes 30 Under 30 คนรุ่นใหม่ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย ซึ่งทั้งสองยึดมั่นในหลัก Passion – Perseverance – Resilience และ Resilience - Determination, Teamwork ตามลำดับ

ซึ่งภายในงานได้มีการถอดรหัส คำ 3 คำของผู้รับรางวัลทุกท่าน โดย ผศ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน ประธานจัดงาน BBA Chula Grand Reunion 2025 ออกมาเป็นข้อสรุป 3Ps “Purpose – Persistence – Pay it Forward” เพื่อ Inspire the Future Leaders ของชาว BBA Chula และสังคมธุรกิจไทย
Purpose: เป้าหมายอันมีความหมาย ตกผลึกให้ชัดถึงเป้าหมายและหลักการทางธุรกิจ (ถอดรหัสมาจาก Passion, Purpose, Family, Journey, Curiosity, Integrity, Value-Creation ฯลฯ)
Persistence: ความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ สู้ไม่ถอย เติบโตจากอุปสรรค (ถอดรหัสมาจาก Resilience, Determination, Perseverance/ Persistence, Courage/ Daring, Patience, Relentless ฯลฯ)
Pay it Forward: ส่งต่อคุณค่า สร้างคุณค่าให้ผู้อื่นและสังคม (ถอดรหัสมาจาก Impact, Pay it Forward, Teamwork, Learn from the Best, มุมมอง Half-full, Empathy ฯลฯ)
ทั้งนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA Chula) ดำเนินการมาแล้วกว่า 3 ทศวรรษ โดยมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้าน วิชาการ ทักษะการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและสร้างประโยชน์แก่สังคมทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล









“BBA Chula Grand Reunion 2025” เปิดตัวสมาคมศิษย์เก่าอย่างยิ่งใหญ่ สานเครือข่ายระดับโลก จับมือ Harvard Business School จุดประกายผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่
“BBA Chula Grand Reunion 2025” เปิดตัวสมาคมศิษย์เก่าอย่างยิ่งใหญ่ สานเครือข่ายระดับโลก จับมือ Harvard Business School จุดประกายผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่
“BBA Chula Grand Reunion 2025” เปิดตัวสมาคมศิษย์เก่าอย่างยิ่งใหญ่ สานเครือข่ายระดับโลก จับมือ Harvard Business School จุดประกายผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่
“BBA Chula Grand Reunion 2025” เปิดตัวสมาคมศิษย์เก่าอย่างยิ่งใหญ่ สานเครือข่ายระดับโลก จับมือ Harvard Business School จุดประกายผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่
“BBA Chula Grand Reunion 2025” เปิดตัวสมาคมศิษย์เก่าอย่างยิ่งใหญ่ สานเครือข่ายระดับโลก จับมือ Harvard Business School จุดประกายผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่
กำลังโหลดความคิดเห็น