"พีช พชร" แชร์มุมมองการลงทุนสไตล์คนรุ่นใหม่ ในงานWebull Money Festival 2025 ฉลองความสำเร็จ Webullแพลตฟอร์มการลงทุนระดับโลกครบรอบ 9 ปี

นอกจากจะเป็นนักแสดงมากฝีมือแล้วก็ยังขึ้นแท่นเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วย สำหรับหนุ่มที่ล่าสุดได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษครั้งแรกในประเทศไทยกับงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปี Webullแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลชั้นนำระดับโลก ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการครอบคลุม 14 ประเทศทั่วอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และลาตินอเมริกา และยังเป็นการฉลองครบรอบ 1 ปี Webull(ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลโดย "คุณชลเดช เขมะรัตนา" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทหลักทรัพย์ วิบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้น ณ บริเวณ Central Court ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยงานนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพูดถึงและการลงทุนที่ทุกคนต้องจับตามอง ภายใต้คอนเซปต์ "Investing and Trading, All in Webull" ที่ผสมผสานโลกการลงทุนเข้ากับความบันเทิงในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าดึงดูด โดยมุ่งเจาะกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ นำเสนอมุมมองและเครื่องมือการลงทุนสมัยใหม่ในบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มในด้านการลงทุนของไทยและทั่วโลก ที่ได้ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการสะท้อนถึงการเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญในวงการการลงทุนของไทย ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทุกระดับ ตั้งแต่นักลงทุนมืออาชีพ ผู้ที่กำลังเริ่มต้นลงทุน ไปจนถึงผู้ที่สนใจเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และงานในครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานเฉลิมฉลองการครบรอบ 9 ปี ของ Webull แต่ยังประกาศความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ อย่างเป็นทางการด้วยซึ่งภายในงานเฉลิมฉลองครั้งนี้นอกจากทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในการรวม“การเงิน + ความบันเทิง” เข้าไว้ด้วยกันแล้ว ก็ยังได้ฟังเคล็ดลับจากนักแสดงหนุ่ม พีช พชร ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การลงทุนและการทำธุรกิจในสไตล์คนรุ่นใหม่ พร้อมสนุกไปกับโชว์สุดพิเศษจากบอยแบนด์สุดฮอตวง PROXIE และ ไอดอลสุดปังแห่งยุควง BNK48 ด้วยโดย "พีช พชร" เผยว่า “ครับวันนี้ก็ผมก็ถือว่ามาร่วม anniversary ก็อยากจะร่วมยินดีการครบรอบ 9 ปีด้วยครับ ก็ถือเป็นแพลตฟอร์มเทรดดิ้งที่อยู่มานาน และในปัจจุบันนี้ผมก็มองว่าการศึกษาในด้านการลงทุนเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำ หมายถึงว่าถ้ามองง่ายๆ เราทำงานมีเงินเดือน แต่ว่าถ้าเรารีไทร์ไปมันก็คือจบแค่นั้น แต่ว่าการลงทุนมันก็จะช่วยให้การที่เรารีไทร์ไปแล้ว ก็จะทำให้เรามีรายได้หรือมีรายได้พิเศษเพิ่มเติม มันก็ถือเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะในยุคนี้ที่หลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ก็ยิ่งจำเป็นต้องศึกษาไว้ครับ ผมว่าไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้น แต่ผมคิดว่าทุกคนก็ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนบ้าง ซึ่งต้องบอกว่าการลงทุนไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวขนาดนั้นถ้าเราศึกษา ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าเราหาข้อมูลแค่ไหน แล้วก็อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนด้วย แต่อย่างน้อยการที่เราศึกษาไว้ก็เป็นเรื่องที่ดี ส่วนจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การศึกษาไว้ก่อน มีความรู้ไว้ก่อนก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องอื่น เช่น ในการไปช่วยในการทำงานของเรา หรือเราจะไปลงทุนเปิดธุรกิจเองก็ได้เหมือนกัน ก็อยากฝากด้วยครับ”